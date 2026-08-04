PILNE: Bessent ogłasza możliwe otwarcie Ormuz już jutro; akcje powiększają wzrosty 💥

Amerykańskie rynki akcji notują silne wzrosty w handlu przedsesyjnym, a inwestorzy z entuzjazmem reagują na potencjalny przełom geopolityczny. Sekretarz Skarbu USA, Scott Bessent, w wywiadzie dla CNBC zapowiedział, że porozumienie z Iranem w sprawie otwarcia Cieśniny Ormuz dla swobodnego ruchu statków komercyjnych może zostać osiągnięte już dziś lub jutro (wtorek/środa).
Ten niespodziewany komunikat wywołał natychmiastową reakcję kapitału, drastycznie obniżając premię za ryzyko geopolityczne i przenosząc środki z rynków surowcowych w stronę przecenionych w ostatnim czasie akcji.
📊 Kluczowe reakcje rynkowe
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Ostre spadki na rynku ropy: Zapewnienia Bessenta o pełnej "swobodzie przemieszczania się" i braku zgody na pobieranie myta przez Iran natychmiast uderzyły w notowania "czarnego złota". Kontrakty na amerykańską ropę WTI spadły o około 3%, a benchmark Brent stracił 4%.
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Wystrzał kontraktów terminowych: Ulgę natychmiast odczuły indeksy akcyjne. Kontrakty na Dow Jones rosną o ponad 450 punktów (+0,8%), technologiczny Nasdaq-100 zyskuje około 1%, a S&P 500 (+0,2%) znajduje się zaledwie 0,27% od ustanowienia nowego, historycznego maksimum intraday (ATH).
Źródło: xStation
🏢 Katalizatory korporacyjne napędzające byki
Optymizm geopolityczny nakłada się dziś na rewelacyjny sezon wyników. Rynek jest dodatkowo wspierany przez potężne wzrosty poszczególnych spółek za II kwartał:
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Caterpillar (+9% w pre-markecie): Spółka zaraportowała wyniki znacznie powyżej oczekiwań i podniosła prognozy wzrostu przychodów, co sygnalizuje nieoczekiwanie silny popyt w amerykańskim przemyśle.
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Palantir Technologies (+15%): Spektakularny raport kwartalny, który rozbudził apetyty na spółki AI i ciągnie za sobą resztę sektora technologicznego (m.in. Micron Technology rośnie o 4%, a Marvell o 8%).
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Momentum gigantów: Dzisiejsze wzrosty to kontynuacja wczorajszej siły wielkich technologii. W poniedziałek Amazon po raz pierwszy pokonał barierę 3 bilionów dolarów kapitalizacji, a do wyraźnych wzrostów powróciły m.in. Nvidia, Meta, Alphabet i Microsoft.
💡 Wnioski analityczne i perspektywy na sesję
Złagodzenie napięć w Cieśninie Ormuz to dla rynków podwójnie pozytywny impuls. Z jednej strony oddala się wizja paraliżu żeglugi i szoku podażowego na rynku ropy, co stanowi silny sygnał dezinflacyjny. Niższe ceny paliw zdejmują z amerykańskiej gospodarki część presji kosztowej. Z drugiej strony, po recentnych, głębszych wyprzedażach w sektorze technologicznym, wyceny stały się wystarczająco atrakcyjne, by pobudzić rynkowe "bycze instynkty" u kupujących.
W najbliższych godzinach uwaga rynku skupi się na:
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Otwarciu sesji kasowej i próbie ataku S&P 500 na historyczne szczyty.
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Danych makroekonomicznych, w tym na czerwcowych zamówieniach w przemyśle i bilansie handlowym.
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Wyczekiwanych z ogromną niecierpliwością, dzisiejszych pierwszych publicznych wynikach kwartalnych spółki SpaceX (akcje +2% przed otwarciem).
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