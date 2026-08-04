PILNE: Bessent ogłasza możliwe otwarcie Ormuz już jutro; akcje powiększają wzrosty 💥

Amerykańskie rynki akcji notują silne wzrosty w handlu przedsesyjnym, a inwestorzy z entuzjazmem reagują na potencjalny przełom geopolityczny. Sekretarz Skarbu USA, Scott Bessent, w wywiadzie dla CNBC zapowiedział, że porozumienie z Iranem w sprawie otwarcia Cieśniny Ormuz dla swobodnego ruchu statków komercyjnych może zostać osiągnięte już dziś lub jutro (wtorek/środa).

Ten niespodziewany komunikat wywołał natychmiastową reakcję kapitału, drastycznie obniżając premię za ryzyko geopolityczne i przenosząc środki z rynków surowcowych w stronę przecenionych w ostatnim czasie akcji.

📊 Kluczowe reakcje rynkowe

Ostre spadki na rynku ropy: Zapewnienia Bessenta o pełnej "swobodzie przemieszczania się" i braku zgody na pobieranie myta przez Iran natychmiast uderzyły w notowania "czarnego złota". Kontrakty na amerykańską ropę WTI spadły o około 3% , a benchmark Brent stracił 4% .

Wystrzał kontraktów terminowych: Ulgę natychmiast odczuły indeksy akcyjne. Kontrakty na Dow Jones rosną o ponad 450 punktów (+0,8%), technologiczny Nasdaq-100 zyskuje około 1%, a S&P 500 (+0,2%) znajduje się zaledwie 0,27% od ustanowienia nowego, historycznego maksimum intraday (ATH).

Źródło: xStation

🏢 Katalizatory korporacyjne napędzające byki

Optymizm geopolityczny nakłada się dziś na rewelacyjny sezon wyników. Rynek jest dodatkowo wspierany przez potężne wzrosty poszczególnych spółek za II kwartał:

Caterpillar (+9% w pre-markecie): Spółka zaraportowała wyniki znacznie powyżej oczekiwań i podniosła prognozy wzrostu przychodów, co sygnalizuje nieoczekiwanie silny popyt w amerykańskim przemyśle.

Palantir Technologies (+15%): Spektakularny raport kwartalny, który rozbudził apetyty na spółki AI i ciągnie za sobą resztę sektora technologicznego (m.in. Micron Technology rośnie o 4%, a Marvell o 8%).

Momentum gigantów: Dzisiejsze wzrosty to kontynuacja wczorajszej siły wielkich technologii. W poniedziałek Amazon po raz pierwszy pokonał barierę 3 bilionów dolarów kapitalizacji, a do wyraźnych wzrostów powróciły m.in. Nvidia, Meta, Alphabet i Microsoft.

💡 Wnioski analityczne i perspektywy na sesję

Złagodzenie napięć w Cieśninie Ormuz to dla rynków podwójnie pozytywny impuls. Z jednej strony oddala się wizja paraliżu żeglugi i szoku podażowego na rynku ropy, co stanowi silny sygnał dezinflacyjny. Niższe ceny paliw zdejmują z amerykańskiej gospodarki część presji kosztowej. Z drugiej strony, po recentnych, głębszych wyprzedażach w sektorze technologicznym, wyceny stały się wystarczająco atrakcyjne, by pobudzić rynkowe "bycze instynkty" u kupujących.

W najbliższych godzinach uwaga rynku skupi się na: