Puls GPW: WIG20 schładza się po historycznych wzrostach 🚩 Co dalej z polskimi akcjami?

Główne indeksy w Polsce nieznacznie tracą na około 1,5 godziny po rozpoczęciu sesji - WIG20 i mWIG40 spadają w okolicach 0,5%. Mimo to warszawska giełda nadal utrzymuje bardzo silny trend wzrostowy, a główne indeksy ustanowiły nowe historyczne maksima lub osiągnęły najwyższe poziomy od kilkunastu lat. Od strony dużych spółek wyróżnia się Alior, którego akcje spadają ponad 3% po przedstawionych wczoraj wynikach za II kwartał roku.

Patrząc na notownaia kontraktów na WIG20, widzimy, że cena dotarła ostatnio do górnego ograniczenia wzrostowego kanału cenowego, skąd naturalnie może przyjść ochłodzenie nastrojów - w kierunki 3750 punktów, lub niżej. Z drugiej strony kontyniacja zwyżki wskzywałaby na silną presję i apetyt byków na trwalsze przebicie 4000 punktów, które wyznaczają obecnie lokalny szczyt. Wskaźnik RSI powyżej 70 punktów sugeruje relatywnie spokojne wykupienie - z okolic tych kilkukrotnie w przeszłości uruchamiany został krótkotrwały impuls spadkowy. Oczywiście nie jest przesądzone, że tym razem sytuacja takze się powtórzy, ale inwstorzy powinni mieć na uwadze absolutnie świetne stopy zwrotu, jakie przyniósł WIG w tym roku - po okresie dynamicznych zwyżek realizacja zysków jest zupełnie naturalnym scenariuszem.

Źródło: xStation5

WIG20 pozostaje w bardzo silnym trendzie wzrostowym, co potwierdza stopa zwrotu przekraczająca 25% od początku roku oraz fakt, że indeks znajduje się praktycznie na historycznych maksimach. Wycena na poziomie około 16-krotności zysków (wobec ok. 20-krotności dla spółek z S&P 500) oraz EV/EBITDA poniżej 8 sugerują, że rynek nie znajduje się jeszcze w fazie euforycznego przewartościowania, szczególnie na tle wielu rozwiniętych parkietów europejskich. Bardzo szeroka partycypacja spółek w trendzie – niemal wszystkie komponenty znajdują się powyżej średniej 50-sesyjnej, a zdecydowana większość także powyżej SMA200 – świadczy o wysokiej jakości obecnej hossy. Struktura sektorowa pokazuje, że motorem wzrostów pozostają spółki energetyczne i surowcowe, podczas gdy sektor finansowy odpowiada za większość krótkoterminowej presji podażowej. Z punktu widzenia analizy rynku oznacza to rotację kapitału pomiędzy sektorami, a nie odpływ środków z polskich akcji, co jest charakterystyczne dla dojrzałego i zdrowego trendu wzrostowego.

Źródło: XTB Research

WIG20 - Co rusza indeksem?

Dzienne zestawienie liderów i maruderów pokazuje klasyczną rotację kapitału, w której inwestorzy realizują zyski na wybranych spółkach finansowych i konsumenckich, jednocześnie zwiększając ekspozycję na segment surowcowo-energetyczny. Silne zachowanie ORLEN-u, KGHM oraz Grupy Kęty sugeruje, że rynek pozytywnie wycenia perspektywy dla spółek korzystających z poprawy otoczenia makroekonomicznego oraz wzrostu cen surowców przemysłowych. Po stronie spadkowej dominują banki oraz spółki wzrostowe, jednak skala przeceny pozostaje ograniczona względem wcześniejszych wielomiesięcznych wzrostów, co bardziej przypomina techniczną realizację zysków niż zmianę długoterminowego sentymentu. Zestawienie wskaźników P/E i P/S pokazuje również wyraźne różnice w oczekiwaniach inwestorów wobec poszczególnych modeli biznesowych, gdzie spółki defensywne utrzymują wyższe mnożniki pomimo słabszej krótkoterminowej dynamiki kursów. Taki obraz rynku jest charakterystyczny dla fazy selektywnej hossy, w której kapitał nie opuszcza indeksu, lecz przesuwa się pomiędzy poszczególnymi sektorami i liderami wzrostów.

Źródło: XTB Research

WIG20 Kontrybucje sektorowe

Mapa wpływu sektorów bardzo dobrze pokazuje, że kierunek całego indeksu jest obecnie determinowany przez kilka największych segmentów gospodarki, których znaczenie wynika z wysokiej kapitalizacji spółek wchodzących w ich skład. Największy pozytywny wkład pochodzi z sektora energetycznego oraz materiałowego, co potwierdza przewagę spółek surowcowych w obecnym otoczeniu rynkowym. Jednocześnie sektor finansowy, mimo największego udziału w indeksie, pozostaje głównym źródłem krótkoterminowej presji spadkowej, ograniczając potencjał do jeszcze silniejszego wzrostu całego WIG20. Taka dywergencja pomiędzy sektorami wskazuje, że inwestorzy dokonują selekcji w obrębie indeksu zamiast podejmować decyzje o szerokiej sprzedaży polskich akcji. Z perspektywy analizy strukturalnej jest to sygnał świadczący o utrzymującej się sile rynku, ponieważ wzrost indeksu opiera się na rotacji liderów, a nie na jednorazowym impulsie obejmującym wszystkie branże.

Źródło: XTB Research

Mapa zmienności spółek z WIG20

Mapa cieplna bardzo wyraźnie pokazuje, że zachowanie całego WIG20 jest w największym stopniu uzależnione od kilku największych spółek reprezentujących sektor bankowy oraz energetyczny. Zielony ORLEN i KGHM skutecznie równoważą słabość części banków, jednak duża kapitalizacja instytucji finansowych sprawia, że nawet niewielkie spadki ich kursów mają istotny wpływ na zachowanie całego indeksu. Widoczna koncentracja największych prostokątów przypomina inwestorom, że WIG20 pozostaje indeksem silnie ważonym kapitalizacją, dlatego pojedyncze duże spółki mogą przesądzać o kierunku całej sesji. Jednocześnie rozkład kolorów wskazuje, że przecena nie ma charakteru systemowego, ponieważ obok wyraźnych spadków występuje równie silna grupa spółek generujących dodatnie stopy zwrotu. Taki obraz rynku jest typowy dla dojrzałego trendu wzrostowego, w którym indeks utrzymuje stabilność dzięki równoważeniu słabszych sektorów przez liderów o największym wpływie na kapitalizację całego rynku.

Źródło: XTB Research

Wyniki finansowe Alior - naprawdę słabe?

Alior Bank zakończył drugi kwartał 2026 roku z wynikiem zgodnym z oczekiwaniami rynku, choć wyraźnie niższym niż przed rokiem. Na pierwszy rzut oka spadek zysku może wyglądać niepokojąco, jednak w dużej mierze wynika on z jednorazowych czynników regulacyjnych oraz wyższych kosztów ryzyka, a nie pogorszenia podstawowej działalności operacyjnej. Po oczyszczeniu wyników z wpływu wyroku TSUE obraz banku pozostaje znacznie bardziej stabilny, co potwierdzają rosnąca sprzedaż kredytów, mocne przychody prowizyjne oraz bezpieczne wskaźniki kapitałowe. Zysk netto wyniósł 366,6 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, jednak spadł o blisko 43% rok do roku głównie przez jednorazową korektę związaną z wyrokiem TSUE.

Podstawowa działalność operacyjna pozostaje mocna – bank zwiększył przychody z prowizji, utrzymał dyscyplinę kosztową i odnotował wysoką sprzedaż nowych kredytów.

Jakość portfela kredytowego pozostaje stabilna, a Alior podtrzymuje cel obniżenia wskaźnika kredytów niepracujących (NPL) poniżej 5% do końca 2026 roku. Jednorazowe obciążenia mocno obniżyły wynik, ale działalność operacyjna pozostaje zdrowa W drugim kwartale Alior Bank wypracował 366,6 mln zł zysku netto, praktycznie trafiając w konsensus rynkowy. Głównym powodem spadku wyniku względem ubiegłego roku była jednorazowa korekta przychodów odsetkowych o 153 mln zł wynikająca z kwietniowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sam wpływ tej korekty obniżył kwartalny zysk netto o blisko 100 mln zł, dlatego ocena kondycji banku wyłącznie przez pryzmat raportowanego wyniku byłaby myląca. Po wyeliminowaniu tego efektu rentowność pozostaje wyraźnie wyższa. Skorygowany wskaźnik ROE wyniósł około 14,3%, podczas gdy raportowany osiągnął 11,5%. Dodatkowym obciążeniem były wyższe koszty ryzyka kredytowego oraz wyższa efektywna stopa podatkowa, które również ograniczyły dynamikę zysku. Na uwagę zasługuje natomiast wynik prowizyjny, który wzrósł zarówno rok do roku, jak i kwartał do kwartału, przewyższając oczekiwania rynku. Jednocześnie koszty operacyjne pozostały pod kontrolą, a bank zakłada, że ich wzrost w całym roku nie przekroczy tempa inflacji po wyłączeniu składek na BFG. Kredyty rosną, jakość portfela pozostaje stabilna, a kapitały dają komfort rozwoju Raport pokazuje, że podstawowy biznes Aliora nadal rozwija się w satysfakcjonującym tempie. Szczególnie mocno wzrosła sprzedaż kredytów hipotecznych, która zwiększyła się o niemal połowę względem ubiegłego roku i zbliżyła się do 2 mld zł kwartalnie. Łączna nowa sprzedaż kredytów detalicznych przekroczyła 5 mld zł, a saldo kredytów klientów indywidualnych oraz zgromadzonych depozytów systematycznie rosło. Jednocześnie bank nie obserwuje pogorszenia jakości portfela kredytowego. Zarząd podtrzymuje oczekiwania, że koszt ryzyka w kolejnych latach nie powinien przekraczać 0,8%, o ile otoczenie makroekonomiczne nie ulegnie istotnemu pogorszeniu. Kontynuowana jest również realizacja strategii redukcji udziału kredytów niepracujących, który na koniec czerwca wynosił 5,16% i pozostaje blisko zakładanego celu. Silną stroną Aliora pozostaje również pozycja kapitałowa. Wskaźniki Tier 1 oraz TCR znacząco przewyższają wymagania regulacyjne, a poziom MREL zapewnia bankowi komfort w zakresie spełniania wymogów nadzorczych. Z punktu widzenia inwestorów oznacza to, że mimo przejściowego pogorszenia raportowanego zysku bank zachowuje solidne fundamenty operacyjne i kapitałowe, a większość negatywnych czynników miała charakter jednorazowy. Wykres Alior Polska (interwał D1) Akcje Alioru notowane są wciąż ponad 12% względem 200-sesyjnej EMA200 (czerwona linia), ale "zepsute" momentum może kierować kurs poniżej EMA50 przy 134 PLN (pomarańczowa linia), jeśli kupujący szybko nie wrócą do gry.

Źródło: xStation5