Puls GPW: WIG20 w górę! Rynki pod wpływem gorących wiadomości o InPost!

Najważniejszym wydarzeniem dnia na rynku pozostaje informacja dotycząca InPostu. Mimo że spółka nie jest notowana na polskiej giełdzie, wiadomości na jej temat wywołują szerokie zainteresowanie wśród krajowych inwestorów. InPost poinformował o planowanym wezwaniu na akcje, w ramach którego międzynarodowe konsorcjum inwestorów chce nabyć wszystkie walory po cenie 15,60 euro za akcję. W skład konsorcjum wchodzą fundusz Advent International, FedEx, A&R Investments oraz grupa PPF. Cena zaproponowana w wezwaniu jest niższa niż poziom z oferty publicznej sprzed kilku lat, co zarząd spółki tłumaczy istotną zmianą warunków rynkowych, jaka nastąpiła od momentu debiutu giełdowego. Informacja ta zwraca uwagę inwestorów, ponieważ dotyczy jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich spółek działających w sektorze logistycznym i e-commerce, a jednocześnie pokazuje, jak zmieniło się otoczenie dla spółek wzrostowych w Europie.
Na tle tych doniesień na warszawskim parkiecie przeważają pozytywne nastroje. Na godzinę 12:20 wszystkie główne indeksy giełdowe notują wzrosty, a indeks największych spółek zwyżkuje o blisko 0,2%. Wzrosty mają szeroki charakter i obejmują nie tylko największe podmioty, lecz także segment spółek średnich i mniejszych, co wskazuje na poprawę ogólnego sentymentu i większą skłonność inwestorów do podejmowania ryzyka.
Wsparciem dla rynku pozostają dane makroekonomiczne z krajowej gospodarki. Z najnowszych informacji wynika, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w IV kwartale wzrosło w ujęciu rocznym o 8,5%, przekraczając poziom 9 tys. zł brutto. Choć dynamika wzrostu płac stopniowo słabnie w porównaniu z okresem najwyższej inflacji, rynek pracy pozostaje relatywnie silny. Dla spółek oznacza to potencjalne wsparcie popytu konsumpcyjnego, ale jednocześnie utrzymującą się presję kosztową, szczególnie w sektorach pracochłonnych.
W tle pozostają także informacje dotyczące kierunków rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Ministerstwo Aktywów Państwowych kończy prace nad listą spółek, które mają trafić do Agencji Rozwoju Przemysłu, analizując jednocześnie możliwość ich przyszłych ofert publicznych. Tego typu działania mogą w dłuższym horyzoncie zwiększyć liczbę emitentów na giełdzie i poprawić jej płynność, choć dla inwestorów kluczowe będą szczegóły dotyczące jakości aktywów oraz sposobu przygotowania spółek do funkcjonowania na rynku publicznym.
Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.
Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.
Podczas dzisiejszej sesji kontrakty na WIG20 (W20) zyskują na wartości. Pozytywny sentyment wspiera byki, które w oparciu o ostatnie wydarzenia ukształtowały wyraźny trend wzrostowy. Kupującym sprzyjają zarówno dane makroekonomiczne, jak i informacje ze spółek. Rosnące średnie kroczące, znajdujące się znacznie poniżej bieżącego poziomu notowań, dodatkowo potwierdzają siłę trendu. Niemniej jednak, przebicie poziomu 3500 punktów będzie wymagało zdecydowanie większego impetu.
Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek:
PKN Orlen(PKN.PL) zapowiedział odpis aktualizujący wartość aktywów o łącznej wysokości 2,5 miliarda złotych w czwartym kwartale 2025 roku. Odpis dotyczy przede wszystkim projektu Nowa Chemia w segmencie downstream oraz aktywów wydobywczych w segmencie upstream. Spółka podkreśla, że korekta ma charakter niegotówkowy i nie wpływa bezpośrednio na przepływy operacyjne. Ostateczny raport finansowy za IV kwartał zostanie opublikowany 19 lutego 2026 roku. Orlen jest notowany na warszawskiej giełdzie i prowadzi działalność rafineryjną, detaliczną i wydobywczą w Europie Środkowej i kilku innych krajach.
Bank Millennium(MIL.PL) podał wyniki za czwarty kwartał 2025 roku, prezentując wyraźny wzrost zysku netto w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Bank podkreśla, że w kwartale utrzymał stabilną strukturę przychodów zarówno odsetkowych, jak i prowizyjnych, przy jednoczesnym ograniczeniu rezerw na ryzyko kredytowe. Dodatkowo aktywność klientów, w tym korzystanie z usług cyfrowych, pozostaje wysoka, a jakość portfela kredytowego jest stabilna, ze wskaźnikiem NPL poniżej czterech procent.
Najważniejsze wyniki finansowe Banku Millennium w IV kwartale 2025 roku:
-
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej: 347 mln zł, wzrost ponad 100% r/r
-
ROE (zwrot na kapitale własnym): około 14,4%
-
Zysk netto za cały 2025 rok: około 1,2 mld zł, wzrost ponad 60% r/r
-
Wskaźnik NPL: poniżej 4%
Sąd rejestrowy utrzymał w mocy zmiany w zarządzie i radzie nadzorczej Digital Network(DIG.PL), potwierdzając prawomocność wcześniejszych wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego. Decyzja stabilizuje sytuację spółki i umożliwia jej dalsze działania operacyjne i strategiczne.
Podsumowanie dnia: Srebro traci 9% 📉Indeksy, kryptowaluty i metale pod presją
📉US100 traci 1,5%
🚨Złoto traci 3% przed zbliżającym się świętem w Chinach
Czy obecna wyprzedaż oznacza zmierzch spółek kwantowych?
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.