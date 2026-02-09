Puls GPW: WIG20 w górę! Rynki pod wpływem gorących wiadomości o InPost!

Najważniejszym wydarzeniem dnia na rynku pozostaje informacja dotycząca InPostu. Mimo że spółka nie jest notowana na polskiej giełdzie, wiadomości na jej temat wywołują szerokie zainteresowanie wśród krajowych inwestorów. InPost poinformował o planowanym wezwaniu na akcje, w ramach którego międzynarodowe konsorcjum inwestorów chce nabyć wszystkie walory po cenie 15,60 euro za akcję. W skład konsorcjum wchodzą fundusz Advent International, FedEx, A&R Investments oraz grupa PPF. Cena zaproponowana w wezwaniu jest niższa niż poziom z oferty publicznej sprzed kilku lat, co zarząd spółki tłumaczy istotną zmianą warunków rynkowych, jaka nastąpiła od momentu debiutu giełdowego. Informacja ta zwraca uwagę inwestorów, ponieważ dotyczy jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich spółek działających w sektorze logistycznym i e-commerce, a jednocześnie pokazuje, jak zmieniło się otoczenie dla spółek wzrostowych w Europie.

Na tle tych doniesień na warszawskim parkiecie przeważają pozytywne nastroje. Na godzinę 12:20 wszystkie główne indeksy giełdowe notują wzrosty, a indeks największych spółek zwyżkuje o blisko 0,2%. Wzrosty mają szeroki charakter i obejmują nie tylko największe podmioty, lecz także segment spółek średnich i mniejszych, co wskazuje na poprawę ogólnego sentymentu i większą skłonność inwestorów do podejmowania ryzyka.

Wsparciem dla rynku pozostają dane makroekonomiczne z krajowej gospodarki. Z najnowszych informacji wynika, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w IV kwartale wzrosło w ujęciu rocznym o 8,5%, przekraczając poziom 9 tys. zł brutto. Choć dynamika wzrostu płac stopniowo słabnie w porównaniu z okresem najwyższej inflacji, rynek pracy pozostaje relatywnie silny. Dla spółek oznacza to potencjalne wsparcie popytu konsumpcyjnego, ale jednocześnie utrzymującą się presję kosztową, szczególnie w sektorach pracochłonnych.

W tle pozostają także informacje dotyczące kierunków rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Ministerstwo Aktywów Państwowych kończy prace nad listą spółek, które mają trafić do Agencji Rozwoju Przemysłu, analizując jednocześnie możliwość ich przyszłych ofert publicznych. Tego typu działania mogą w dłuższym horyzoncie zwiększyć liczbę emitentów na giełdzie i poprawić jej płynność, choć dla inwestorów kluczowe będą szczegóły dotyczące jakości aktywów oraz sposobu przygotowania spółek do funkcjonowania na rynku publicznym.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podczas dzisiejszej sesji kontrakty na WIG20 (W20) zyskują na wartości. Pozytywny sentyment wspiera byki, które w oparciu o ostatnie wydarzenia ukształtowały wyraźny trend wzrostowy. Kupującym sprzyjają zarówno dane makroekonomiczne, jak i informacje ze spółek. Rosnące średnie kroczące, znajdujące się znacznie poniżej bieżącego poziomu notowań, dodatkowo potwierdzają siłę trendu. Niemniej jednak, przebicie poziomu 3500 punktów będzie wymagało zdecydowanie większego impetu.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

PKN Orlen(PKN.PL) zapowiedział odpis aktualizujący wartość aktywów o łącznej wysokości 2,5 miliarda złotych w czwartym kwartale 2025 roku. Odpis dotyczy przede wszystkim projektu Nowa Chemia w segmencie downstream oraz aktywów wydobywczych w segmencie upstream. Spółka podkreśla, że korekta ma charakter niegotówkowy i nie wpływa bezpośrednio na przepływy operacyjne. Ostateczny raport finansowy za IV kwartał zostanie opublikowany 19 lutego 2026 roku. Orlen jest notowany na warszawskiej giełdzie i prowadzi działalność rafineryjną, detaliczną i wydobywczą w Europie Środkowej i kilku innych krajach.

Bank Millennium(MIL.PL) podał wyniki za czwarty kwartał 2025 roku, prezentując wyraźny wzrost zysku netto w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Bank podkreśla, że w kwartale utrzymał stabilną strukturę przychodów zarówno odsetkowych, jak i prowizyjnych, przy jednoczesnym ograniczeniu rezerw na ryzyko kredytowe. Dodatkowo aktywność klientów, w tym korzystanie z usług cyfrowych, pozostaje wysoka, a jakość portfela kredytowego jest stabilna, ze wskaźnikiem NPL poniżej czterech procent.

Najważniejsze wyniki finansowe Banku Millennium w IV kwartale 2025 roku:

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej: 347 mln zł, wzrost ponad 100% r/r

ROE (zwrot na kapitale własnym): około 14,4%

Zysk netto za cały 2025 rok: około 1,2 mld zł, wzrost ponad 60% r/r

Wskaźnik NPL: poniżej 4%

Sąd rejestrowy utrzymał w mocy zmiany w zarządzie i radzie nadzorczej Digital Network(DIG.PL), potwierdzając prawomocność wcześniejszych wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego. Decyzja stabilizuje sytuację spółki i umożliwia jej dalsze działania operacyjne i strategiczne.