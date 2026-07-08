📣Trump w Ankarze nie zapowiada totalnej eskalacji. Ropa ogranicza wzrosty, a Nasdaq niweluje straty

Najważniejsze stwierdzenia dotyczące wystąpienia Trumpa na szczycie NATO w Ankarze

Koniec obchodzenia się dyplomatycznie z Iranem: Trump ogłosił, że tymczasowe porozumienie z Teheranem jest martwe. Zapowiedział kolejne uderzenia (w grę wchodzi infrastruktura energetyczna i wyspa Kharg), by „dokończyć robotę”. Wojsk lądowych nie wyśle, ale nie odpuści nękania statków handlowych.

Wojenny rozmach produkcyjny: Obecny szczyt NATO uznał za sukces, ogłaszając, że USA mogą z miejsca czterokrotnie zwiększyć produkcję amunicji, a Lockheed Martin stworzy w Europie wielkie centrum serwisowe.

Rozstawianie po kątach: Izrael ma się wycofać z południowego Libanu, Syria ma pomóc okiełznać Hezbollah, a UE (zaczynając od Hiszpanii) dostała ostrzeżenie o możliwym embargu handlowym.

Ropa jako narzędzie: Trump twierdzi, że na rynku jest teraz nadpodaż i docelowo ceny mocno spadną. USA mają zabezpieczyć szlaki tak, by transport surowca był „wolny, łatwy i szybki”. Z drugiej strony nie wyklucza krótkoterminowej presji wzrostowej

Co dalej z ropą?

Na rynku ropy mamy teraz idealny przepis na kolejny, potężny rollercoaster, bo narracja Trumpa zderza się z brutalną rzeczywistością.

Z jednej strony w krótkim terminie wygląda na powrót do presji wzrostowej. Trump eskaluje konflikt, a Iran już grozi całkowitym zablokowaniem Cieśniny Ormuz (przez którą płynie 1/5 światowej ropy). Co gorsza, Amerykanie nie mają wielkiego pola manewru, bo ich zapasy strategiczne (SPR) właśnie szorują po dnie i są najniższe od 1984 roku. Dodajmy do tego rosyjski ban na eksport diesla i mamy rynkowy przepis do powrót do wyższych cen, choć jednocześnie jak wskazuje historia, szczyty z konfliktu powinniśmy mieć już dawno za sobą.

Choć zapasy komercyjnie minimalnie odbiły, rezerwy strategiczne zanurkowały głęboko do poziomu poniżej 320 milionów baryłek. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Jak pokazuje historia 1990 oraz 2022, wzrosty trafiają się nawet po 4 miesiącach po rozpoczęciu eskalacji, ale aplituda zmian wyraźnie spada. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Z drugiej strony, w dłuższej perspektywie Trump chce zalać rynek ropą. USA produkują i eksportują paliwa na rekordowym poziomie. Prezydent gra na to, że amerykańska nadprodukcja ostatecznie zdusi ceny.

Jeśli Trump faktycznie zdecyduje się na atak i blokadę morską, a Iran ponownie zamknie Cieśninę Ormuz, czeka nas powrót cen do zakresu 90-100 USD za baryłkę. Jeśli jednak odpuści dzisiejsze ataki, a inni politycy zapowiedzą powrót do negocjacji, cena baryłki Brent może szybko wrócić w okolice 75 USD.

Dodatkowo obserwujemy odbicie US100. Doniesienia medialne wskazują na to, że Chiny mają zezwolić mniejszym firmom na zakup chipów H200 od Nvidii.