PULS GPW: Wzrost niepewności, WIG20 stoi w miejscu

GPW na początku tygodnia, w okolicach południa, wciąż opiera się spadkom obecnym na większości parkietów, wywołanym pogorszeniem sentymentu. Ogłoszenie dochodzenia przeciwko Jerome'owi Powellowi (szefowi FED) wywołało falę niepokoju i spekulacji wśród inwestorów.

Uwagę wielu inwestorów w Europie przykuwa sfinansowanie umowy z Mercosur. Pomimo kontrowersji i protestów, umowa bezcłowa z krajami Ameryki Łacińskiej wchodzi w życie. Tańszy dostęp do towarów i surowców zza oceanu zmienia fundamentalną sytuację wielu gospodarek i spółek.

Kalendarz wyników i danych makroekonomicznych w Polsce pozostaje względnie pusty, a ilość informacji z większych spółek jest ograniczona, jednak wolumen transakcji pozostaje w okolicy średniej.

W20 (D1)

Źródło: xStation5

Cena na wykresie utrzymuje się w strefie oporu, w okolicach lokalnych szczytów na poziomie około 3300 punktów. Kupujący wciąż pozostają w dobrej sytuacji i utrzymują inicjatywę. Pierwszym celem dla podaży jest sprowadzenie kursu do poprzedniego kanału wzrostowego, a następnie kierunek na poziom FIBO 23,6 ostatniej fali wzrostowej. Wsparciem dla sprzedających może być podwyższony wskaźnik RSI (14) oraz zmniejszająca się dywergencja sygnałów z MACD.

Wiadomości ze spółek: