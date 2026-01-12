PULS GPW: Wzrost niepewności, WIG20 stoi w miejscu

- Wittchen wstrzymuje dywidendę
- Mercosur wchodzi w życie
- Farm 51 wycofuje się z emisji
- Kruk powiększa portfolio długów
GPW na początku tygodnia, w okolicach południa, wciąż opiera się spadkom obecnym na większości parkietów, wywołanym pogorszeniem sentymentu. Ogłoszenie dochodzenia przeciwko Jerome'owi Powellowi (szefowi FED) wywołało falę niepokoju i spekulacji wśród inwestorów.
Uwagę wielu inwestorów w Europie przykuwa sfinansowanie umowy z Mercosur. Pomimo kontrowersji i protestów, umowa bezcłowa z krajami Ameryki Łacińskiej wchodzi w życie. Tańszy dostęp do towarów i surowców zza oceanu zmienia fundamentalną sytuację wielu gospodarek i spółek.
Kalendarz wyników i danych makroekonomicznych w Polsce pozostaje względnie pusty, a ilość informacji z większych spółek jest ograniczona, jednak wolumen transakcji pozostaje w okolicy średniej.
W20 (D1)
Źródło: xStation5
Cena na wykresie utrzymuje się w strefie oporu, w okolicach lokalnych szczytów na poziomie około 3300 punktów. Kupujący wciąż pozostają w dobrej sytuacji i utrzymują inicjatywę. Pierwszym celem dla podaży jest sprowadzenie kursu do poprzedniego kanału wzrostowego, a następnie kierunek na poziom FIBO 23,6 ostatniej fali wzrostowej. Wsparciem dla sprzedających może być podwyższony wskaźnik RSI (14) oraz zmniejszająca się dywergencja sygnałów z MACD.
Wiadomości ze spółek:
- The Farm 51 (F51.PL) - Spółka gamingowa opublikowała zaniechanie zamiaru emisji akcji o wartości 11,5 mln złotych. Spółka rośnie o ponad 6%.
- Grodno SA (GRN.PL) - Dostawca pomp ciepła i rozwiązań OZE opublikował ambitną strategię opartą m.in. o AI, e-commerce oraz inteligentną logistykę. Akcje spółki rosną o ponad 3%.
- Esotiq & Henderson (EAH.PL) - Spółka odzieżowa opublikowała dobre wyniki za FY2025, zwiększając przychody ze sprzedaży do 319,5 mln złotych. Akcje spółki rosną o ponad 3%.
- Grupa Kruk (KRU.PL) - Podmiot zajmujący się obsługą długów opublikował dane na temat swojego portfela wierzytelności. Spółka zainwestowała 2,2 mld złotych w wierzytelności o nominalnej wartości 10,1 mld złotych. Akcje spółki tracą ponad 3%.
- Wittchen (WTN.PL) - Producent walizek zapowiedział, że wstrzymuje wypłatę dywidend na 3 lata. Ma to na celu restrukturyzację zadłużenia oraz tworzenie rezerw finansowych na inwestycje. Akcje spółki tracą około 3%.
