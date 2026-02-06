Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (09.02.2026)

Pierwszy tydzień lutego dostarczył inwestorom jeszcze większych emocji niż cały styczeń. Na rynkach obserwowaliśmy gwałtowną wyprzedaż kruszców, kapitulację Bitcoina, odwrót od amerykańskich spółek technologicznych oraz wyraźne umocnienie dolara, napędzane globalnym poszukiwaniem płynności. Choć większość kluczowych korporacji opublikowała już swoje raporty finansowe, uwaga inwestorów przesuwa się teraz w stronę „realnej gospodarki”. Przed nami publikacja zaległych danych makroekonomicznych z USA, w tym raportu z rynku pracy (NFP) oraz odczytów inflacyjnych. Biorąc pod uwagę podwyższoną zmienność, w nadchodzących dniach warto zwrócić szczególną uwagę na trzy instrumenty: EURUSD, SILVER oraz US500.

EURUSD

Dolar amerykański odzyskał blask dzięki rotacji kapitału w stronę bezpiecznej gotówki. Wiele wskazuje na to, że wieszczenie upadku dominacji „zielonego” było przedwczesne. Kluczowe dla dalszego kierunku będą nadchodzące odczyty makroekonomiczne, które pozwolą ocenić kondycję amerykańskiej gospodarki oraz doprecyzować plany Rezerwy Federalnej. We wtorek poznamy dane o sprzedaży detalicznej za grudzień, w środę opublikowane zostaną kluczowe dane z rynku pracy (NFP) za styczeń, które są nieco spóźnione ze względu na krótkotrwałe zamknięcie prac amerykańskiego rządu. W piątek poznamy publikację inflacji CPI za styczeń. Solidne dane z rynku pracy w połączeniu z wciąż uporczywie wysoką inflacją mogą utwierdzić rynek w przekonaniu, że stopy procentowe w USA pozostaną na wysokich poziomach przez dłuższy czas (scenariusz higher for longer).

SILVER

Po brutalnej wyprzedaży pod koniec stycznia, początek lutego przyniósł kontynuację spadków. Srebro, licząc od historycznych maksimów do ubiegłotygodniowych minimów, straciło niemal 50% swojej wartości. Co istotne, obawy o fizyczny niedobór kruszcu wyraźnie osłabły – nie tylko na giełdzie COMEX, ale również w Chinach, gdzie premia cenowa spadła do poziomu zaledwie kilkunastu dolarów. Mimo próby odbicia w końcówce ubiegłego tygodnia, srebro pozostaje pod presją. Jeśli na rynku kryptowalut lub Wall Street dojdzie do kolejnej fali przeceny, kruszec ten może być jednym z pierwszych aktywów narażonych na pogłębienie spadków.

US500

Amerykańskie akcje znalazły się pod silną presją podaży na początku lutego, mimo zakończenia impasu związanego z częściowym paraliżem rządu (government shutdown). Głównym czynnikiem psującym nastroje było załamanie na rynku krypto i metali szlachetnych oraz niechęć do gigantów technologicznych. Inwestorzy z niepokojem patrzą na gigantyczne wydatki kapitałowe (CAPEX) spółek tech, które na razie nie przekładają się na dynamiczne przyspieszenie przychodów. Należy jednak pamiętać, że indeks S&P 500 reprezentuje szeroki przekrój gospodarki, a jej „realny” sektor wciąż wykazuje relatywną odporność. W tym kontekście kluczowe będą dane o sprzedaży detalicznej i zatrudnieniu. Warto również śledzić wyniki finansowe takich gigantów jak Coca-Cola i Ford (wtorek) oraz McDonald’s i Cisco (środa).