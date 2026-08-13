Niemiecki gigant przemysłowy Thyssenkrupp poprawia wyniki 🚩 Akcje reagują

Thyssenkrupp zakończył trzeci kwartał roku obrotowego 2025/2026 z wyższymi przychodami i wyraźną poprawą rentowności, choć skorygowany EBIT nie osiągnął oczekiwań rynku. Przychody grupy wzrosły do 8,79 mld EUR z około 8,2 mld EUR rok wcześniej, przede wszystkim dzięki poprawie w Materials Services, Steel Europe oraz Marine Systems. Skorygowany EBIT zwiększył się o 18% r/r do 183 mln EUR, pozostając jednak poniżej konsensusu na poziomie około 207 mln EUR. Wynik netto poprawił się do 34 mln EUR z 255 mln EUR straty przed rokiem, ale został wsparty jednorazowym pozytywnym efektem księgowym w Steel Europe. Jednocześnie zarząd podniósł dolną granicę całorocznej prognozy skorygowanego EBIT, wskazując na postępujące efekty restrukturyzacji i programu oszczędnościowego.

Przychody: 8,79 mld EUR wobec około 8,2 mld EUR rok wcześniej.

Skorygowany EBIT: 183 mln EUR, +18% r/r, wobec konsensusu na poziomie 207 mln EUR.

Wynik netto: 34 mln EUR wobec straty 255 mln EUR w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Nowe zamówienia: 7,7 mld EUR wobec 10,1 mld EUR rok wcześniej, przy czym spadek częściowo wynika z wysokiej bazy w Marine Systems.

Prognoza skorygowanego EBIT na 2025/2026: 600–900 mln EUR wobec wcześniejszych 500–900 mln EUR.

Prognoza wyniku netto: strata 400–700 mln EUR wobec wcześniej oczekiwanej straty 400–800 mln EUR.

Prognoza sprzedaży: spadek o 1–3% r/r; wolne przepływy pieniężne przed M&A mają pozostać ujemne na poziomie od -600 do -300 mln EUR.

Steel Europe i Materials Services napędzają poprawę wyników

Za wzrostem wyniku operacyjnego stoją przede wszystkim Steel Europe oraz Materials Services. Segment stalowy korzystał z efektów restrukturyzacji, programu APEX i niższych kosztów surowców. Jednocześnie wzrosły wolumeny sprzedaży do klientów przemysłowych, handlowych oraz z sektora motoryzacyjnego.

Materials Services odnotował z kolei wyższe wolumeny oraz ceny, szczególnie w północnoamerykańskiej działalności dystrybucyjnej i handlu międzynarodowym. Segment również korzystał z działań restrukturyzacyjnych oraz programu APEX, co przełożyło się na znaczącą poprawę wyniku.

Pozytywny wkład wniósł także Marine Systems. Wzrost sprzedaży i skorygowanego EBIT był związany z postępem przy realizacji nowych projektów oraz działalnością w obszarze elektroniki morskiej.

Automotive Technology i Decarbon Technologies pozostają słabszym punktem

Nie wszystkie segmenty uczestniczyły jednak w poprawie wyników. Automotive Technology pozostawał pod presją słabszego popytu ze strony producentów samochodów, niższych wolumenów oraz wyższych kosztów transportu specjalnego. Na poziom nowych zamówień wpływał również efekt strukturalny związany ze sprzedażą podstawowej działalności Automation Engineering.

Słabsze wyniki zanotował także Decarbon Technologies. Klienci przesuwali w czasie projekty dotyczące budowy instalacji chemicznych, a niższej sprzedaży towarzyszyły dodatkowe koszty projektowe w działalności związanej z cementowniami. W rezultacie wynik segmentu pozostał ujemny.

Łączna wartość nowych zamówień grupy spadła do 7,7 mld EUR z 10,1 mld EUR rok wcześniej. Porównanie jest jednak zaburzone przez wysoką bazę w Marine Systems, gdzie rok wcześniej zaksięgowano rozszerzenie zamówienia o dwa dodatkowe okręty podwodne dla klienta z Azji Południowo-Wschodniej oraz duży kontrakt serwisowy dla niemieckiej marynarki wojennej.

Thyssenkrupp podnosi dolną granicę prognozy EBIT

Najważniejszym elementem raportu z perspektywy przyszłych wyników jest podniesienie dolnej granicy prognozy skorygowanego EBIT do 600 mln EUR z wcześniejszych 500 mln EUR. Górna granica pozostała na poziomie 900 mln EUR. Konsensus przekazany przez spółkę wynosi około 833 mln EUR, dlatego środek nowego przedziału nadal pozostaje poniżej oczekiwań analityków.

Thyssenkrupp ograniczył również prognozowany przedział straty netto do 400–700 mln EUR z wcześniejszych 400–800 mln EUR. Jednocześnie grupa spodziewa się spadku rocznej sprzedaży o 1–3%, podczas gdy poprzednia prognoza zakładała przedział od stagnacji do spadku o 3%. Prognoza wolnych przepływów pieniężnych przed transakcjami M&A pozostaje bez zmian i wynosi od -600 do -300 mln EUR.

Raport pokazuje zatem postęp restrukturyzacji, ale również utrzymujące się wyzwania operacyjne. EBIT rośnie, a zarząd podnosi dolną granicę prognozy, jednak kwartalny wynik operacyjny nie osiągnął konsensusu, przepływy pieniężne pozostają ujemne, a 34 mln EUR zysku netto zostało wsparte pozytywnym efektem księgowym w wysokości 131 mln EUR. Kolejnym etapem transformacji grupy będzie planowany spin-off 49% tk accelis, który może nastąpić do końca października.

Wykres Thyssenkrupp TKA.DE, interwał D1

Akcje spółki nieznacznie rosną po raporcie i zbliżają się do kluczowego oporu w okolicach 13 EUR za walor. Notowane są obecnie ok. 20% powyżej EMA200, wskazując jednoznacznie na dość silny trend wzrostowy.

Źródło: xStation5