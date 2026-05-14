PZU z solidnym wynikiem, ale spadkiem rentowności

PZU rozpoczęło 2026 rok solidnie, choć bez efektu „wow”, który towarzyszył wyjątkowo mocnemu pierwszemu kwartałowi ubiegłego roku. Wyniki okazały się wyższe od konsensusu, jednak jednocześnie wyraźnie niższe niż rok wcześniej, co dobrze pokazuje skalę wymagającej bazy porównawczej po rekordowym dla sektora 2025 roku.

Grupa nadal rozwija się operacyjnie, utrzymując wzrost w kluczowych liniach biznesowych, ale jednocześnie widoczna jest wyraźna presja na poziomie rentowności. W szczególności dotyczy to wyniku netto, który w porównaniu do bardzo mocnego pierwszego kwartału 2025 roku wyraźnie się obniżył.

Najważniejsze wyniki finansowe

Zysk netto grupy wyniósł 2,617 mld zł wobec 3,436 mld zł rok wcześniej

Wynik z usług ubezpieczenia wyniósł 1,137 mld zł wobec 1,251 mld zł rok wcześniej

Przychody z tytułu prowizji i opłat wzrosły do 1,417 mld zł wobec 1,244 mld zł rok wcześniej

Wynik netto na działalności inwestycyjnej wyniósł 6,505 mld zł wobec 7,543 mld zł rok wcześniej

Zysk brutto wyniósł 3,746 mld zł wobec 4,454 mld zł rok wcześniej

Zysk na akcję (EPS) wyniósł 1,58 zł wobec 2,04 zł rok wcześniej

Jednocześnie sam wzrost przychodów nie przełożył się na utrzymanie bardzo wysokiej dynamiki zysków. Kluczowym elementem, który zaważył na wyniku, była strona kosztowa. Koszty usług ubezpieczenia okazały się wyższe od oczekiwań i rosły szybciej niż przychody, co wyraźnie obciążyło wynik operacyjny. W efekcie zysk netto jednostki dominującej wyniósł 1,362 mld zł, czyli był niższy zarówno rok do roku, jak i względem bardzo mocnego pierwszego kwartału 2025 roku.

To sprawia, że raport PZU należy czytać w dwóch wymiarach. Z jednej strony spółka nadal pokazuje skalę, stabilność i zdolność do generowania solidnych wyników operacyjnych, a także pozytywnie zaskakuje względem oczekiwań rynku. Z drugiej strony wyraźny spadek zysku netto rok do roku pokazuje, że sektor ubezpieczeniowy pozostaje wrażliwy na zmiany w kosztach i szkodowości, a presja na marże zaczyna być bardziej widoczna niż w poprzednim roku.

Właśnie dlatego ten kwartał był dla PZU bardziej wymagający, niż sugerowałby sam fakt przebicia konsensusu. Wynik nominalnie pozostaje wysoki, ale jego struktura pokazuje rosnącą presję po stronie kosztowej i mniejszą dynamikę zysku netto niż w okresie rekordowej koniunktury.

Mimo tego jeden element pozostaje niezmiennie istotny z perspektywy inwestorów. PZU nadal sygnalizuje utrzymanie atrakcyjnej polityki dywidendowej i wysoką wypłatę w bieżącym roku. To właśnie ten czynnik może w dużej mierze równoważyć słabszą dynamikę zysków i pozostaje jednym z kluczowych argumentów inwestycyjnych dla spółki.

W szerszym ujęciu PZU pokazuje więc obraz przejścia od wyjątkowo silnego 2025 roku do bardziej normalnego poziomu generowania wyników. To nie jest słaby kwartał, ale zdecydowanie bardziej zniuansowany, z wyraźnie większym znaczeniem kosztów i mniej imponującą dynamiką zysku netto niż rok wcześniej.

Źródło: xStation5