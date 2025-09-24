Puls GPW: Zadyszka w połowie tygodnia

Temat podwyżki CIT dla banków wraca

NBP przedstawia oczekiwania inflacyjne i makroekonomiczne

W połowie tygodnia na warszawskim parkiecie dominują spadki. Szczególnie mocno obniża się WIG Banki o ponad 1,6%, co jest reakcją rynku na zapowiedzi dotyczące nowego projektu uchwały. Na godzinę 12, najważniejszy indeks giełdowy WIG20 notuje spadek przekraczający 1% w stosunku do poziomu zamknięcia z wczorajszego dnia. Podobną tendencję obserwujemy także w przypadku pozostałych indeksów – mWIG40 traci 0,4%, natomiast sWIG80 obniża się o 0,85%.

Po długich zapowiedziach Ministerstwo Finansów w końcu przygotowało projekt ustawy, który zakłada stopniowe podwyższenie stawki CIT dla banków. Według planu, w 2026 roku podatek ma wzrosnąć do 30%, w 2027 roku spaść do 26%, a od 2028 roku ustabilizować się na poziomie 23%. Kluczowym elementem ustawy jest obowiązkowy przegląd funkcjonowania nowych przepisów po trzech latach od ich wejścia w życie. Analiza ta ma być przeprowadzona na podstawie danych i dokumentów pochodzących m.in. od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Narodowego Banku Polskiego (NBP). To ważny mechanizm, który pozwoli ocenić skutki zmian i ewentualnie wprowadzić niezbędne korekty. Resort szacuje, że zmiany przyniosą budżetowi dodatkowe 6,6 mld zł w 2026 roku, a w ciągu dekady aż 23,4 mld zł. Projekt ma wejść w życie 1 stycznia 2026 roku.

Z najnowszej ankiety Narodowego Banku Polskiego, przeprowadzonej wśród profesjonalnych prognostów, wynika, że inflacja w Polsce w 2026 roku ma wynieść średnio 2,9%, z prognozowanym zakresem od 2,4% do 3,5%. W 2027 roku przewiduje się utrzymanie inflacji CPI na poziomie około 2,7%, mieszczącym się w przedziale od 2,0% do 3,6%. Eksperci szacują również, że tempo wzrostu PKB w Polsce osiągnie 3,4% w 2025 roku, z możliwym zakresem od 3,1% do 3,7%. Na rok 2026 prognozowany jest wzrost gospodarczy na poziomie 3,3%, a w 2027 roku około 3,0%.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Notowania kontraktów na indeks WIG20 (W20) doświadczają wyraźnej korekty. Negatywny wpływ na nastroje inwestorów ma propozycja Ministerstwa Finansów dotycząca podwyżki podatku CIT dla sektora bankowego. W najbliższym czasie można spodziewać się kontynuacji konsolidacji, a na indeksie WIG20 powinny przeważać niewielkie wahania.

Źródło: xStation5



Wiadomości ze spółek

Vivid Games(VVD.PL) opublikowało raport okresowy za pierwsze półrocze 2025 roku, który pokazuje wyzwania, z jakimi boryka się spółka w bieżącym roku. Wyniki finansowe wskazują na pogorszenie się sytuacji w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, co jest efektem m.in. spadku przychodów oraz zwiększonych kosztów operacyjnych.

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2025 roku:

Przychody ze sprzedaży: 5 004,73 tys. zł (spadek z 7 371,28 tys. zł w I półroczu 2024 r.)

Zysk operacyjny: -2 012,23 tys. zł (wobec -168,80 tys. zł w 2024 r.)

EBITDA: -975,90 tys. zł (spadek z 1 155,88 tys. zł w 2024 r.)

Strata netto: -2 023,28 tys. zł (wobec straty -339,13 tys. zł w 2024 r.)

Murapol(MUR.PL) opublikowało raport okresowy za pierwsze półrocze 2025 roku, prezentując wyniki finansowe i operacyjne za ten okres. Pomimo lekkiego spadku przychodów oraz zysków w porównaniu do pierwszej połowy 2024 roku, spółka odnotowała istotny wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, co świadczy o poprawie efektywności zarządzania gotówką.

Wybrane dane finansowe za I półrocze 2025 roku:

Przychody ze sprzedaży : 529 396 tys. zł (spadek z 584 092 tys. zł w I półroczu 2024 r.)

Zysk operacyjny : 118 889 tys. zł (spadek z 123 830 tys. zł)

Zysk netto : 96 857 tys. zł (spadek z 102 306 tys. zł)

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej : 164 771 tys. zł (wzrost z 67 569 tys. zł)

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej : -434 tys. zł (spadek z -570 tys. zł)

Przepływy pieniężne z działalności finansowej : -50 515 tys. zł (spadek z 70 881 tys. zł)

Przepływy pieniężne razem: 113 822 tys. zł (spadek z 137 880 tys. zł)







