Raport Amazona i Apple pod lupą🔍. Co pokazały liczby?

Sezon wyników największych spółek technologicznych przyniósł kolejne potwierdzenie, że najwięksi gracze rynku nadal działają na poziomach niedostępnych dla większości konkurentów. Amazon i Apple opublikowały bardzo mocne raporty, pobijając oczekiwania inwestorów i pokazując wzrost w kluczowych segmentach działalności.

Mimo tego reakcja rynku na oba raporty była zupełnie inna. Amazon został nagrodzony, ponieważ inwestorzy otrzymali odpowiedź na jedno z najważniejszych pytań ostatnich miesięcy: czy ogromne wydatki na rozwój infrastruktury przynoszą już wymierne efekty. Apple natomiast po raz kolejny pokazał jakość swojego biznesu, ale coraz wyraźniej widać, że dla rynku sama stabilność i rekordowe wyniki przestają być wystarczającym argumentem.

Największe spółki technologiczne znajdują się obecnie w momencie, w którym inwestorzy nie pytają już tylko o bieżące wyniki. Liczy się przede wszystkim przyszłość. Rynek chce wiedzieć, które firmy stworzą kolejny duży obszar wzrostu, a które będą przede wszystkim bronić swojej obecnej pozycji.

Najważniejsze wyniki obu spółek

Amazon

przychody wyniosły 200,6 mld USD, co oznacza wzrost o 20% rok do roku

zysk operacyjny wyniósł 27,5 mld USD

AWS wygenerował 42,2 mld USD przychodów, rosnąc o 37% rok do roku

segment reklamowy zwiększył sprzedaż do 19,8 mld USD, notując wzrost o 26%

Apple

przychody wyniosły 109,4 mld USD, czyli wzrosły o 16% rok do roku

zysk na akcję osiągnął 2,02 USD

przychody z iPhone wyniosły 54,3 mld USD, rosnąc o 22%

segment usług wygenerował 30,7 mld USD przychodów

sprzedaż komputerów Mac wzrosła o 29% do 10,4 mld USD

Amazon pokazuje, że inwestycje zaczynają przynosić efekty

Najważniejszym punktem raportu Amazona był segment chmurowy. AWS od kilku kwartałów pozostawał obszarem, na który inwestorzy patrzyli z dużą uwagą. Firma przeznacza ogromne środki na rozbudowę infrastruktury, a rynek przez długi czas zastanawiał się, kiedy te wydatki zaczną przekładać się na przyspieszenie wzrostu.

Tym razem odpowiedź była bardzo wyraźna. AWS zwiększył przychody o 37% rok do roku, osiągając 42,2 mld USD. Tak szybkie tempo wzrostu pokazuje, że zapotrzebowanie na moc obliczeniową oraz usługi związane z rozwojem nowych rozwiązań technologicznych pozostaje bardzo wysokie.

To właśnie ten element najbardziej poprawił odbiór wyników Amazona. Firma nie tylko mówi o możliwościach, które mogą pojawić się w przyszłości, ale pokazuje już dzisiaj konkretne efekty finansowe. Dla rynku była to kluczowa informacja, ponieważ ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem pytania, czy największe spółki technologiczne nie przeznaczają zbyt dużych środków na rozwój infrastruktury, zanim pojawi się odpowiedni zwrot.

Amazon pokazał, że obecny poziom inwestycji nie wynika wyłącznie z budowania przewagi na przyszłość. Popyt już teraz jest wystarczająco duży, aby uzasadnić skalę wydatków. Firmy zwiększają zapotrzebowanie na usługi obliczeniowe, przechowywanie danych oraz narzędzia pozwalające szybciej rozwijać nowe produkty.

Dla Amazona jest to szczególnie istotne, ponieważ AWS pozostaje najbardziej rentowną częścią biznesu. Szybki wzrost tego segmentu pozwala spółce równoważyć ogromne nakłady inwestycyjne i jednocześnie poprawiać wyniki całej grupy.

Amazon odzyskuje rentowność i buduje własną przewagę technologiczną

Drugim ważnym elementem raportu Amazona była poprawa wyników całej grupy. Spółka przez wiele lat była postrzegana jako firma, która poświęca bieżące zyski na rzecz wzrostu i zdobywania udziałów rynkowych. Obecnie coraz wyraźniej widać jednak zmianę tego podejścia.

Amazon nadal intensywnie inwestuje, ale jednocześnie potrafi generować znacznie wyższe zyski niż wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie 27,5 mld USD pokazuje, że firma nie tylko rozwija nowe obszary działalności, ale również poprawia efektywność istniejącego biznesu.

Duże znaczenie ma tutaj działalność handlowa. Po okresie presji kosztowej Amazon poprawił organizację swojej sieci logistycznej, zwiększył efektywność dostaw i ograniczył część wydatków związanych z obsługą ogromnej infrastruktury sprzedażowej. Dzięki temu segment, który przez lata charakteryzował się niskimi marżami, zaczął mieć większy wpływ na wynik całej grupy.

Jednocześnie Amazon próbuje zwiększać kontrolę nad kluczowymi elementami swojej infrastruktury technologicznej. Jednym z przykładów są własne układy obliczeniowe rozwijane przez AWS, które mają pozwolić firmom korzystającym z chmury Amazona korzystać z bardziej dopasowanych i potencjalnie tańszych rozwiązań.

Własne układy, takie jak Graviton dla klasycznych zastosowań serwerowych oraz Trainium i Inferentia dla najbardziej wymagających obciążeń obliczeniowych, są elementem szerszej strategii Amazona. Firma nie chce być wyłącznie dostawcą gotowej infrastruktury, ale chce mieć większą kontrolę nad całym zapleczem technologicznym.

To może być istotna przewaga w kolejnych latach. Rozwój własnych rozwiązań pozwala Amazonowi ograniczać zależność od zewnętrznych dostawców oraz oferować klientom bardziej konkurencyjne usługi.

Amazon nadal musi udowadniać, że skala wydatków jest uzasadniona

Mimo bardzo dobrego raportu inwestorzy nadal będą zwracać uwagę na poziom nakładów inwestycyjnych. Amazon przeznacza ogromne kwoty na rozwój infrastruktury, a takie wydatki oznaczają presję na przepływy pieniężne w krótkim terminie.

Tym razem rynek zaakceptował ten koszt, ponieważ firma zaczęła dostarczać argumenty, że inwestycje odpowiadają na realny popyt. Kluczowe będzie jednak utrzymanie obecnego tempa wzrostu AWS oraz dalsza poprawa rentowności.

Amazon znajduje się obecnie w bardzo korzystnej sytuacji. Firma posiada kilka niezależnych źródeł wzrostu. Handel pozostaje podstawą działalności, AWS odpowiada za ekspansję technologiczną, a własne rozwiązania zwiększają kontrolę nad kluczową częścią infrastruktury.

Apple nadal zachwyca wynikami, ale rynek chce zobaczyć więcej

Raport Apple po raz kolejny potwierdził siłę marki oraz ekosystemu firmy. Przychody wzrosły do 109,4 mld USD, a spółka nadal utrzymuje zdolność do generowania ogromnych zysków.

Największym pozytywem pozostaje sprzedaż iPhone. Segment odpowiedzialny za najważniejszy produkt Apple wygenerował 54,3 mld USD przychodów, rosnąc o 22% rok do roku.

To ważny sygnał, ponieważ przez ostatnie lata inwestorzy obawiali się, że rynek smartfonów może ograniczać dalszy wzrost firmy. Tymczasem Apple pokazało, że nadal potrafi zwiększać sprzedaż najważniejszego produktu, mimo bardzo wysokiej bazy.

Pozytywnym zaskoczeniem była również sprzedaż komputerów Mac. Wzrost o 29% pokazuje, że Apple nadal potrafi rozwijać kolejne części swojego biznesu poza głównym produktem, jakim pozostaje iPhone.

Usługi Apple pozostają mocnym biznesem, ale tempo wzrostu rozczarowuje

Bardzo ważnym elementem biznesu Apple pozostają usługi, jednak tym razem segment ten nie dostarczył tak mocnego impulsu, jakiego oczekiwali inwestorzy.

Usługi wygenerowały 30,7 mld USD przychodów, potwierdzając ogromną skalę tego biznesu. Jednocześnie tempo wzrostu nie było tak imponujące, jak w przypadku innych części działalności. Dla rynku jest to istotne, ponieważ właśnie usługi miały być jednym z głównych sposobów na zwiększanie marż i uniezależnianie wyników Apple od sprzedaży urządzeń.

Nie oznacza to, że segment stracił znaczenie. Apple nadal posiada ogromną bazę użytkowników, a ekosystem firmy pozostaje jednym z największych aktywów spółki. Jednak przy obecnej wycenie inwestorzy oczekują nie tylko stabilności, ale również wyraźnego przyspieszenia wzrostu.

To właśnie tutaj pojawia się największe wyzwanie dla Apple. Firma nadal generuje ogromne pieniądze, ale rynek chce zobaczyć kolejny etap rozwoju, który uzasadni dalszy wzrost wartości spółki.

Problem Apple nie znajduje się w wynikach, ale w oczekiwaniach

Paradoks Apple polega na tym, że firma nie musi obecnie udowadniać swojej siły finansowej. Wyniki pozostają bardzo dobre, baza klientów jest ogromna, a marka należy do najbardziej wartościowych na świecie.

Problemem jest jednak poziom oczekiwań. Przy tak wysokiej wycenie inwestorzy szukają nie tylko stabilnego wzrostu, ale również kolejnego dużego źródła ekspansji. W przypadku Apple pytanie nie brzmi już, czy firma potrafi generować miliardy dolarów zysków. To jest oczywiste. Rynek chce wiedzieć, co będzie kolejnym dużym etapem rozwoju.

Konkurenci Apple od dłuższego czasu budują swoją narrację wokół nowych technologii i pokazują konkretne inwestycje oraz produkty. Apple musi przekonać inwestorów, że również potrafi przełożyć obecne trendy technologiczne na dodatkowy wzrost przychodów.

To właśnie dlatego bardzo dobre wyniki mogą nie wywoływać tak dużego entuzjazmu jak kilka lat temu. Dla Apple rekordowe rezultaty stały się czymś oczekiwanym, a inwestorzy chcą zobaczyć kolejny rozdział historii wzrostu.

Dwie różne odpowiedzi na to samo pytanie

Amazon i Apple pokazały dwie różne historie, ale rynek stawia przed nimi podobne wymaganie. Obie firmy muszą odpowiedzieć na pytanie, co będzie napędzać ich wyniki w kolejnych latach.

Amazon przekonał inwestorów, że ogromne inwestycje zaczynają przynosić efekty. Wzrost AWS, poprawa rentowności oraz rozwój własnych rozwiązań technologicznych pokazują, że firma buduje przewagę na kolejne lata.

Apple nadal pozostaje jednym z najlepszych biznesów na świecie pod względem jakości i stabilności. Jednak sama siła obecnego modelu może nie wystarczyć, aby utrzymać entuzjazm inwestorów przy obecnej wycenie.

Obie spółki pokazały bardzo dobre wyniki. Różnica polega jednak na tym, że Amazon sprzedał inwestorom coraz wyraźniejszą wizję przyszłości, podczas gdy Apple musi jeszcze przekonać rynek, jak będzie wyglądała jego kolejna era wzrostu.







