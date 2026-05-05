RBA podnosi stopy procentowe 🔎Sygnał ostrzegawczy dla rynków i AUDUSD?

RBA podniósł stopę procentową o 25 pb, do 4,35%, czyli najwyższego poziomu od listopada 2023 r. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynku i wpisuje się w bardziej jastrzębią reakcję banku centralnego na utrzymującą się inflację, odporny rynek pracy i rosnące ryzyka zewnętrzne w postaci drożejącej ropy i gazu. Teraz inwestorzy otrzymali potwierdzenie tego, że banki są w stanie wrócić do zacieśniania polityki - nawet po rekordowych podwyżkach stóp z lat ubiegłych.

Inflacja CPI w Australii wyniosła 4,6% r/r w marcu 2026 r., według danych ABS, pozostając wyraźnie powyżej celu RBA na poziomie 2 do 3%. Miary inflacji bazowej także pozostają podwyższone, co sugeruje, że presja cenowa nie ogranicza się wyłącznie do najbardziej zmiennych komponentów.

Rynek pracy nadal daje RBA przestrzeń do zacieśniania polityki, ponieważ bezrobocie utrzymuje się na poziomie 4,3%, a partycypacja pozostaje wysoka. Niemniej jednak największym ryzykiem dla RBA jest uporczywa inflacja usług, która może utrzymywać się mimo postępującej dezinflacji w cenach dóbr.

Globalne tło pogorszyło się przez wzrost zmienności na rynku energii, szczególnie po eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie i zakłóceniach na szlakach dostaw ropy. Wyższe ceny energii mogą ponownie podbić inflację w II kwartale, zwłaszcza przez paliwa, transport i szersze koszty produkcji.

Według T. Rowe Price, RBA prawdopodobnie woli działać szybciej, aby ograniczyć ryzyko efektów drugiej rundy i wzrostu oczekiwań inflacyjnych. Rynek przed decyzją wyceniał 75% prawdopodobieństwa podwyżki o 25 pb oraz około 2,5 kolejnych podwyżek do końca 2026 r.

Z kolei VanEck ocenia, że podwyżka była „przesądzona”, a inflacja była uporczywa jeszcze przed eskalacją napięć na Bliskim Wschodzie. Anthony Malouf z Ebury wskazał, że argument za podwyżką był jasny: inflacja pozostaje podwyższona, a rynek pracy nadal odporny.

Średnia obcięta utrzymuje się na poziomie 3,3%, co wzmacnia ocenę, że krajowa presja cenowa nadal jest zbyt wysoka dla RBA. Wzrost zatrudnienia pozostaje solidny, głównie dzięki pełnoetatowym miejscom pracy, co zmniejsza ryzyko natychmiastowego pogorszenia koniunktury po podwyżce. RBA pozostaje w trybie walki z inflacją, a ścieżka stóp zależy teraz przede wszystkim od cen energii, inflacji usług i odporności rynku pracy.