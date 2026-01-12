Rekordy cen złota – LIVE 7:50⏰

- Uncja złota powyżej $4500, srebro zyskuje blisko 5%
- Indeksy na nowych rekordoach
- Ropa odbija od wsparcia
- Uncja złota powyżej $4500, srebro zyskuje blisko 5%
- Indeksy na nowych rekordoach
- Ropa odbija od wsparcia
W dzisiejszym webinarze:
- czy coś zatrzyma wzrosty cen metali?
- USA w formie, co to oznacza dla dolara?
- ropa z szansą na odbcie?
Zapraszamy na webinar, który można obejrzeć live o 7:50, a także w dowolnym momencie na video poniżej:
🍫Kakao testuje 5000 USD
PILNE: Zapasy ropy silnie rosną wbrew oczekiwaniom. Ropa utrzymuje mocne wzrosty
Bliżej Rynków - Poranne webinarium (14.01.2026)
Podsumowanie dnia: Dolar dominuje sesję na FX, srebro z nowym rekordem, rośnie szansa interwencji USA w Iranie (13.01.2026)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.