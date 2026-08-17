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Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
77% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
07:25 · 17 sierpnia 2026

Rekordy na Wall Street – LIVE 7:50⏰

Najważniejsze wnioski
Najważniejsze wnioski
  • US100 znów powyżej 30 tys.
  • GOLD odbija 10% od wsparcia
  • EURUSD blisko 1,16

W dzisiejszym webinarze:

- dolar w coraz większych opałach

- złoto kontynuuje odbicie

- rekordy na Wall Street po świetnym sezonie wyników

Zapraszamy na webinar, który można obejrzeć live o 7:50, a także w dowolnym momencie na video poniżej:

 

17 sierpnia 2026, 19:50

Podsumowanie dnia: Dolar w odwrocie, chociaż Bliski Wschód coraz bardziej eskaluje 🚨
17 sierpnia 2026, 18:17

Przegląd walutowy: Dolar w zawieszeniu, chwila prawdy przed jenem (17.08.2026)
17 sierpnia 2026, 17:58

EURUSD odwraca techniczny trend 💡
17 sierpnia 2026, 14:46

Kanada: Inflacja w lipcu niespodziewanie rośnie do 3,0%. “Loonie” zyskuje

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