czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Rekordy złota po słabych danych – LIVE 7:50⏰

07:31 8 września 2025

▶️Uncja złota osiąga 3600 dolarów, Wall Street niepewne po kolejnym słabym NFP

W dzisiejszym webinarze:

- czy rynek pracy zapowiada recesję w USA?

- Google, Broadcom napędzają dalsze wzrosty na giełdzie

Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie

Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną

- na jakie obniżki pozwolą dane o inflacji?

Zapraszamy na webinar, który można obejrzeć live o 7:50, a także w dowolnym momencie na video poniżej:

 

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót

Z ostatniej chwili

09.09.2025
09:42

Komentarz walutowy - Rynek widzi mocne obniżki Fed

Dolar amerykański jest obecnie najsłabszy od półtora miesiąca, wobec ekstremalnie rosnących oczekiwań na cięcia stóp procentowych. Choć sytuacja...

 09:06

Kalendarz ekonomiczny: rynek czeka na dane PPI i CPI w dalszej części tygodnia 💲

Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny nie zawiera żadnych ważniejszych publikacji, które mogłyby wpłynąć na globalne rynki finansowe. Jednym z ważniejszych...

 09:00

Czy roczna rewizja zatrudnienia pchnie Fed do obniżki o 50 punktów bazowych?

Dzisiaj zaledwie kilka dni po raporcie NFP za sierpień, BLS (Bureau of Labor Statistics) opublikuje roczną rewizję wzrostu zatrudnienia za okres od kwietnia...
Więcej wiadomości

Dołącz do ponad 1 700 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację