Republikanie zdobywają kolejne miejsce w Senacie

Bernie Moreno zwycięża w Ohio

Dla Republikanów jest to drugie miejsce w Senacie zdobyte od Demokratów. Poprzednie odbicie miejsca miało miejsce w Zachodniej Wirginii. Obecnie Republikanie prowadzą 49 do 40 w miejscach w Senacie, co sprawia, że potrzebują już jedynie 2 senatorów do osiągnięcia większości.