⏬Ropa i srebro tracą przez Trumpa

Rotacja kapitału zamiast krachu: Mimo dużej zmienności, analitycy oceniają obecne spadki jako zdrową rotację kapitału, a nie trwałe odwrócenie silnych trendów wzrostowych zapoczątkowanych w 2025 roku.

Rekordowe wyniki TSMC: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. zaraportowało zysk netto w wysokości 505,7 mld TWD (16 mld USD), co przewyższyło oczekiwania analityków i poprawiło nastroje w sektorze technologicznym oraz AI.

Spadki surowców pod wpływem polityki: Ceny ropy i srebra gwałtownie spadły po tym, jak prezydent Trump zasygnalizował wstrzymanie ewentualnych działań militarnych wobec Iranu oraz wycofał się z nałożenia nowych ceł na import minerałów krytycznych.

Najważniejsze wnioski Spadki surowców pod wpływem polityki: Ceny ropy i srebra gwałtownie spadły po tym, jak prezydent Trump zasygnalizował wstrzymanie ewentualnych działań militarnych wobec Iranu oraz wycofał się z nałożenia nowych ceł na import minerałów krytycznych.

Rekordowe wyniki TSMC: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. zaraportowało zysk netto w wysokości 505,7 mld TWD (16 mld USD), co przewyższyło oczekiwania analityków i poprawiło nastroje w sektorze technologicznym oraz AI.

Rotacja kapitału zamiast krachu: Mimo dużej zmienności, analitycy oceniają obecne spadki jako zdrową rotację kapitału, a nie trwałe odwrócenie silnych trendów wzrostowych zapoczątkowanych w 2025 roku.

Spadek cen ropy naftowej Cena ropy spadła po raz pierwszy od sześciu dni. Głównym powodem tej korekty były sygnały płynące z Waszyngtonu dotyczące złagodzenia napięć geopolitycznych: Prezydent Donald Trump zasygnalizował, że może wstrzymać się z atakiem na Iran.

Prezydent stwierdził, że otrzymał zapewnienia, iż rząd w Teheranie zaprzestanie zabijania osób biorących udział w masowych protestach.

Cena ropy WTI zalicza spadek z okolic 61 USD za baryłkę, po wczorajszej burzliwej sesji. Dzisiaj cenz znajduje się już poniżej 60 USD za baryłkę

Warto zauważyć, że po dzisiejszej sesji mamy rolowanie kontraktów terminowych. Ropa znajduje się w backwardation do marca 2027 roku, co oznacza, że obecne ceny są wyższe niż przyszłe. Od marca 2027 roku mamy jednak do czynienia z dużym contango Korekta na rynku srebra Srebro, podobnie jak inne metale szlachetne, cofnęło się ze swoich rekordowych poziomów. Spadek ten jest o tyle istotny, że nastąpił po okresie “szalonych” zakupów w USA i Chinach. Srebro straciło nawet 7% po tym, jak prezydent Trump wstrzymał się z nakładaniem nowych ceł na import minerałów krytycznych.

Srebro spada również ze względu na zmniejszenie ryzyka geopolitycznego, choć złoto traci w tym momencie zaledwie 0,3%

Zamiast sztywnych ceł, zaproponowano negocjacje umów dwustronnych oraz wprowadzenie "cen minimalnych" (price floors) zamiast ceł procentowych.

Cena srebra spada z okolic 93 USD za uncję do poziomów poniżej 90 USD za uncję, natomiast najniższy punkt podczas dzisiejszej sesji to okolice 86 USD za uncję Szerszy kontekst rynkowy Mimo czwartkowego osłabienia komentarorzy zauważają, że spadki metali szlachetnych są na razie zbyt małe, by poważnie zagrozić silnym trendom wzrostowym z 2025 i początku 2026 roku. Rynek znajduje się obecnie w fazie rotacji kapitału, a nie trwałego zmęczenia trendem. Warto równeiż zwrócić uwagę na ożywienie na kontraktach terminowych na Wall Street po świetnych wyniach TSMC, który zaprezentował zysk netto rzędu 505 dolarów tajwańskich (16 mld USD), przy oczekiwaniach rzędu 467 mld dolarów tajwańskich, co miało oznaczać 25% wzrost. Akcje TSMC na giełdzie tracą jednak 1%, natomiast wczoraj w notowaniach amerykańskich rosły minimalnie po sesji. ​​​​​​​

​​​​​​​

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.