Ropa rośnie ponad 3% 🛢️

Pierwszy bezpośredni atak wspieranych przez Iran bojowników Huti na saudyjskie tankowce w rejonie Morza Czerwonego wywołał natychmiastową reakcję rynków finansowych. Obawy przed eskalacją konfliktu i potencjalnym odwetem USA wywindowały ceny surowca na kilkumiesięczne szczyty, osłabiając przy tym dolara.
Ropa Brent najwyżej od czerwca
Sytuacja wokół kluczowego szlaku morskiego w Cieśninie Bab al-Mandab gwałtownie się zaostrza. Informacja o zaatakowaniu dwóch saudyjskich jednostek doprowadziła do skoku cen ropy Brent o kolejne ~3%, przebijając poziom 97 USD za baryłkę na kontrakcie wrześniowym po raz pierwszy od czerwca. Po rolowaniu na platformie xStation ropa Brent notowana jest obecnie na poziomie niemal 92 USD za baryłkę na kontrakcie październikowym.
Zmiana ropy Brent odzwierciedla rolowanie kontraktów terminowych. Źródło: XTB
- Ryzyko geopolityczne: To pierwszy cios wymierzony bezpośrednio w komercyjne transporty ropy w tym rejonie, co znacząco podnosi prawdopodobieństwo akcji odwetowej ze strony Stanów Zjednoczonych.
- Presja podażowa: Rynek zaczął gwałtownie wyceniać ryzyko zakłóceń w ciągłości dostaw przez Morze Czerwone i Kanał Sueski. Warto podkreślić, że jest to obecnie główny kanał dostaw do Azji.
Ropa Brent kontynuuje wzrosty po rolowaniu kontraktów terminowych, choć wczoraj doszło do reakcji przy średniej 100 okresowej. Kolejny ważny opór to strefa między 96 i 98 USD za baryłkę. Źródło: xStation5
Czy dolar traci status „bezpiecznej przystani”?
Zaskakującą reakcję odnotowano na rynku walutowym. Mimo wzrostu napięć geopolitycznych, indeks dolara traci nawet 0,2%. W przeciwieństwie do początkowej fazy konfliktu, inwestorzy nie traktują obecnie amerykańskiej waluty jako pierwszego wyboru w dobie kryzysu.
- Aussie w czołówce zysków: Dolar australijski (AUD) zyskiwał dzisiaj nawet 0,3%, napędzany bardzo silnymi danymi z lokalnego rynku pracy za czerwiec.
- Euro w górę: Waluta wspólnotowa (EUR) zyskuje blisko 0,2% w oczekiwaniu na dzisiejszą decyzję Europejskiego Banku Centralnego (EBC).
Azjatycki optymizm kontra słabe wyniki Big Techów
Sentyment na globalnych giełdach jest mocno podzielony:
- Silny zryw w Azji: Większość indeksów azjatyckich rosła, a liderem został południowokoreański Kospi, który odbił dzisiaj o ponad 4%.
- Presja na Zachodzie: Kontrakty terminowe na indeksy w USA i Europie notują spadki. Głównym obciążeniem okazały się publikacje wyników finansowych amerykańskich spółek. Alphabet pokazał fenomenalne wyniki, głównie po stronie wzrostu przychodów z chmury, natomiast rynek obawia się rosnącego CAPEXu.
- Wyprzedaż w sektorze technologicznym: Akcje gigantów takich jak Alphabet, Tesla, IBM oraz Texas Instruments traciły w handlu posesyjnym, skutecznie chłodząc nastroje inwestorów.
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