🛢️Ropa WTI traci 1,5% przez OPEC+

Nowe plotki o kolejnym powrocie podaży z grupy państw OPEC+ ciąży ropie

Na koniec miesiąca, ale w nowym tygodniu ceny ropy odwróciły część wzrostu z drugiej części poprzedniego tygodnia, który wywołany był oczekiwaniami dotyczącymi ożywieniem w Chinach oraz niepewnością dotyczącą podaży z Rosji. Ceny w zeszłym tygodniu sięgnęły niemal 70 USD za baryłkę i były najwyższe od niemal 2 miesięcy, choć pod koniec piątkowej sesji doszło do wyraźnego ograniczenia wzrostów.

W trakcie weekendu pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że OPEC+ rozważa kolejne, nawet większe niż zapowiadane 137 tys. baryłek dziennie, zwiększenie produkcji od listopada. Taka decyzja byłaby kontynuacją strategii odzyskiwania udziałów rynkowych kosztem dotychczasowej roli regulatora cen, co rodzi obawy o jeszcze mocniejszy wzrost nadpodaży. IEA estymuje, że w przyszłym roku nadpodaż może sięgnąć nawet 3 mln brk na dzień. Przy takim scenariuszu Goldman Sachs estymuje zejście Brent i WTI w okolice 50-60 USD za baryłkę.

IEA oczekuje ogromnej nadpodaży w przyszłym roku. Źródło: Bloomberg Finance LP

W bieżącym tygodniu kluczowa będzie środowa wypowiedź ministra ds. Ropy z Arabii Saudyjskiej oraz nadchodzące spotkanie kartelu zaplanowane na 5 października. Jeżeli plany zwiększenia limitów zostaną potwierdzone, możliwy jest dalszy spadek cen, zwłaszcza że znajdujemy się w okresie sezonowego odbicia zapasów.

Niemniej nie należy zapominać o ryzyku związanym z podażą z Rosji. W trakcie weekendu Ukraina przypuściła kolejne ataki na infrastrukturę związaną z ropą naftową w Rosji, co może prowadzić do utrwalenia się niedoboru paliw w tym kraju. Oczywiście zmniejszenie przerobu ropy w Rosji może również oznaczać chęć zwiększenia eksportu samej surowej ropy, co dla rynku jest już negatywnym czynnikiem. Obecnie wyłączone jest już nawet 30% mocy rafineryjnej w Rosji, a możliwości składowania ropy są ograniczone. Wobec tego, aby nie wygaszać produkcji, Rosja musi zwiększyć eksport. Z drugiej strony spekuluje się, że Donald Trump nieoficjalnie udzielił Ukrainie zgody na ataki w głębi Rosji z użyciem amerykańskiego sprzętu. To oznacza możliwą większą presję na Rosję. Trump chciałby, aby kraje takie jak Indie czy Chiny przestały kupować rosyjskie surowce.

Na co inwestorzy powinni zwrócić uwagę w najbliższych dniach na rynku ropy?

Potwierdzenie decyzji OPEC+ o wzroście produkcji na posiedzeniu w pierwszym tygodniu października,



Dane API i EIA dotyczące zmian zapasów, które mogą wzmocnić lub osłabić presję podażową,



Sygnalizowane przez banki centralne tempo ożywienia gospodarczego w Chinach i Europie.