⏬Ropa WTI traci 2% na otwarciu tygodnia

Rozczarowanie z Chin oraz brak eskalacji sytuacji na Bliskim Wschodzie prowadzą do spadku cen

Ropa traci ponad 2% na rozpoczęciu nowego tygodnia, co jest związane przede wszystkim z publikacją serii słabych danych z Chin oraz brakiem ogłoszenia nowych narzędzi stymulujących gospodarkę. Oprócz tego nie doszło do eskalacji sytuacji na Bliskim Wschodzie, choć Stany Zjednoczone zaczęły rozstawiać dodatkową infrastrukturę obrony rakietowej w Izraelu.

Największe nadzieje rynku były związane z wystąpieniem ministra finansów w Chinach w trakcie weekendu. Oczekiwano ogłoszenia nowych narzędzi mających na celu wsparcie gospodarki o wartości 2 bilionów juanów. Wystąpienie chińskiego urzędnika nie przyniosło jednak żadnych konkretów. Dodatkowo dane publikowane z Chin rozczarowały:

Inflacja CPI wyniosła zaledwie 0,4% r/r za wrzesień, przy oczekiwaniu 0,8% r/r oraz przy poprzednim poziomie 0,6% r/r

Drastycznie spadła dynamika eksportu do 2,4% r/r, przy oczekiwaniu 6,0% r/r oraz przy poprzednim poziomie 8,7% r/r

Nowe kredyty w Chinach wypadły poniżej oczekiwań. Podaż pieniądza M1 ponownie zalicza mocne spadki

Skumulowana wartość nowych kredytów w Chinach rozczarowuje i wypada poniżej 5 letniej średniej. Oczywiście dane dotyczą września, dlatego nie ma tu jeszcze wpływu nowych ogłoszonych metod oraz efektu cięcia stóp procentowych. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Inwestorzy obserwują również bacznie sytuację na Bliskim Wschodzie. W trakcie weekendu nie doszło do znaczącej eskalacji sytuacji, choć wojska amerykańskie rozpoczęły instalacje dodatkowej obrony rakietowej na stałej ziemi, co mogło być związane z przeprowadzeniem ataku dronowego ze strony Hezbollahu na placówkę wojska izraelskiego. Działanie to może sugerować również przygotowywanie się Izraela na ewentualne dodatkowe ataki, po możliwej odpowiedzi Izraela w stosunku do ostatniego ataku rakietowego Iranu. Zaczynają odbijać pozycje spekulacyjne na kontraktach, choć największy wzrost pozycji ma miejsce na opcjach.

Ropa WTI traci dzisiaj ponad 2%, otwierając się luką poniżej 75 USD za baryłkę. Kluczowe wsparcie dla WTI znajduje się w okolicach poziomu 72,5 USD za baryłkę, gdzie znajduje się średnia 50 okresowa oraz wcześniejsze reakcje ropy w lutym, czerwcu, lipcu i sierpniu tego roku. Średnia 25 okresowa może sugerować zmianę trendu, niemniej opór w okolicach poziomu 78 USD, wzmocniony średnią 100 okresową pozostaje odległy. Poziom ten mógłby być przebity w momencie ataku Izraela na infrastrukturę naftową Iranu.