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Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
19:49 · 8 czerwca 2026

Ropa wymazuje wzrosty mimo napięć na Bliskim Wschodzie🚨 Ryzyko przestojów jesienią 2026 roku?

Kontrakty na ropę Brent (OIL) wymazały niemal wszystkie wzrosty intraday. Rynek postrzega ataki Iranu na Izrael jako przede wszystkim: jednorazowe (co Teheran między wierszami zasugerował), po drugie Izrael nie odpowiedział, co rynek możę widzieć nawet jako potencjalny sygnał dot. tego, że negocjacje między USA a Iranem naprawdę mogą znajdować się w decydującej fazie. To samo zasugerował dziś sam Trump, który umniejszył atakom z Iranu. Tak oto rynek ropy ignoruje geopolityczny impas na Bliskim Wschodzie, choć prognozy dot. spadku zapasów są mroczne. Jeśli impas potrwa do października 2026 roku, rafinerie mogą czekać ogromne problemy logistyczne i przestoje w produkcji paliw oraz rafinatów. 

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Źródło: Bloomberg, JPMorgan, Kpler, EIA, IEA, OilChem, PAJ, Singapore, JODI

Destrukcji popytu na rynku ropy na razie nie widać, a dane z gospodarki globalnej w gruncie rzeczy wyglądają co najmniej solidnie. W USA z kolei mamy powolny wzrost gospodarki, podczas gdy w Chinach przemysł i usługi są dalekie od recesyjnych poziomów. Wszystko to prowadzi do scenariusza w którym zamknięta Cieśnina Ormuz może dać się rynkom we znaki po upływie lata - jeśli  żadne rozwiązanie pokojowe nie zostanie wypracowane. Trump podkreślał wczoraj, że USA rozważą operację komandosów w Iranie, jeśli umowa pokojowa nie dojdzie do skutku.

 

Źródło: xStation5

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