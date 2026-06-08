Ropa wymazuje wzrosty mimo napięć na Bliskim Wschodzie🚨 Ryzyko przestojów jesienią 2026 roku?

Kontrakty na ropę Brent (OIL) wymazały niemal wszystkie wzrosty intraday. Rynek postrzega ataki Iranu na Izrael jako przede wszystkim: jednorazowe (co Teheran między wierszami zasugerował), po drugie Izrael nie odpowiedział, co rynek możę widzieć nawet jako potencjalny sygnał dot. tego, że negocjacje między USA a Iranem naprawdę mogą znajdować się w decydującej fazie. To samo zasugerował dziś sam Trump, który umniejszył atakom z Iranu. Tak oto rynek ropy ignoruje geopolityczny impas na Bliskim Wschodzie, choć prognozy dot. spadku zapasów są mroczne. Jeśli impas potrwa do października 2026 roku, rafinerie mogą czekać ogromne problemy logistyczne i przestoje w produkcji paliw oraz rafinatów.

Źródło: Bloomberg, JPMorgan, Kpler, EIA, IEA, OilChem, PAJ, Singapore, JODI

Destrukcji popytu na rynku ropy na razie nie widać, a dane z gospodarki globalnej w gruncie rzeczy wyglądają co najmniej solidnie. W USA z kolei mamy powolny wzrost gospodarki, podczas gdy w Chinach przemysł i usługi są dalekie od recesyjnych poziomów. Wszystko to prowadzi do scenariusza w którym zamknięta Cieśnina Ormuz może dać się rynkom we znaki po upływie lata - jeśli żadne rozwiązanie pokojowe nie zostanie wypracowane. Trump podkreślał wczoraj, że USA rozważą operację komandosów w Iranie, jeśli umowa pokojowa nie dojdzie do skutku.

Źródło: xStation5