Ropa wymazuje wzrosty mimo napięć na Bliskim Wschodzie🚨 Ryzyko przestojów jesienią 2026 roku?

Kontrakty na ropę Brent (OIL) wymazały niemal wszystkie wzrosty intraday. Rynek postrzega ataki Iranu na Izrael jako przede wszystkim: jednorazowe (co Teheran między wierszami zasugerował), po drugie Izrael nie odpowiedział, co rynek możę widzieć nawet jako potencjalny sygnał dot. tego, że negocjacje między USA a Iranem naprawdę mogą znajdować się w decydującej fazie. To samo zasugerował dziś sam Trump, który umniejszył atakom z Iranu. Tak oto rynek ropy ignoruje geopolityczny impas na Bliskim Wschodzie, choć prognozy dot. spadku zapasów są mroczne. Jeśli impas potrwa do października 2026 roku, rafinerie mogą czekać ogromne problemy logistyczne i przestoje w produkcji paliw oraz rafinatów.
Źródło: Bloomberg, JPMorgan, Kpler, EIA, IEA, OilChem, PAJ, Singapore, JODI
Destrukcji popytu na rynku ropy na razie nie widać, a dane z gospodarki globalnej w gruncie rzeczy wyglądają co najmniej solidnie. W USA z kolei mamy powolny wzrost gospodarki, podczas gdy w Chinach przemysł i usługi są dalekie od recesyjnych poziomów. Wszystko to prowadzi do scenariusza w którym zamknięta Cieśnina Ormuz może dać się rynkom we znaki po upływie lata - jeśli żadne rozwiązanie pokojowe nie zostanie wypracowane. Trump podkreślał wczoraj, że USA rozważą operację komandosów w Iranie, jeśli umowa pokojowa nie dojdzie do skutku.
Źródło: xStation5
Podsumowanie dnia: Półprzewodniki ciągną Wall Street, Dow Jones spada 📌 EURUSD traci
Przegląd walutowy: Czy podwyżka stóp EBC wstrzyma umocnienie dolara?
Wall Street kontynuje odbicie 🗽 Marvell rośnie 14% wobec debiutu w S&P 500
📉 Złoto pod presją dolara
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.