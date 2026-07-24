Ropa wymazuje zyski na koniec tygodnia!

Ropa gwałtownie przechodzi do spadków po doniesieniach, że w wyniku presji z Pekinu, Pakistan i Iran rozważają powrót do negocjacyjnego stołu z USA. Kontrakty na Brent (OIL) natychmiast cofnęły się o 1% do ok. 90,50 USD za baryłkę, pogłębiając dzisiejsze spadki i wymazując niemal całość zysków ze wczorajszej sesji (aktualnie: -3,5%). Mieszane sygnały z Bliskiego Wschodu: możliwy powrót dyplomacji? Po ostatnim zaostrzeniu napięć na Bliskim Wschodzie i powrocie cen ropy do miesięcznego maksimum, rynek łapczywie połyka najmniejszą wzmiankę o powrocie dyplomacji i próbuje wykrzesać z niej choć trochę optymizmu na koniec tygodnia. W dłuższym terminie starania samego Pakistanu nie wystarczą, zwłaszcza że obie strony konfliktu grają wyłącznie na zabezpieczenie własnych interesów, a doniesieniom o wznowieniu rozmów towarzyszą kolejne ostrzeżenia dla przebywających w regionie obywateli USA. Poniżej najważniejsze doniesienia z ostatnich godzin: Delegacja Omanu w Teheranie ws. Cieśniny Ormuz: Omańska delegacja przybyła do Iranu, aby omówić mechanizmy zarządzania ruchem statków w Cieśninie Ormuz. Teheran opowiada się za współzarządzaniem tą drogą wodną wraz z Omanem, jednak USA i państwa Zatoki Perskiej odrzucają takie rozwiązanie.

Chiny i Pakistan dążą do wznowienia rozmów pokojowych: Pod naciskiem Chin Pakistan rozważa podjęcie prób wznowienia wstrzymanych negocjacji między USA a Iranem, mających na celu zakończenie trwającej od blisko pięciu miesięcy wojny. Wstępne dyskusje odbyły się w tym tygodniu w Islamabadzie podczas wizyty irańskiego ministra spraw wewnętrznych.

Twarda retoryka szefa MSZ Iranu: Abbas Araghchi oświadczył, że Iran nie ulegnie USA ani nie będzie tolerował gróźb, wskazując na postawę Waszyngtonu jako główną przeszkodę w rozmowach pokojowych. Poinformował również o stałych konsultacjach z Rosją oraz Chinami i zadeklarował bezwzględną ochronę interesów Iranu w rejonie Cieśniny Ormuz.

Ostrzeżenie USA dla obywateli na Bliskim Wschodzie: Ambasada USA w Jordanii zaapelowała do Amerykanów o ponowne rozważenie podróży na Bliski Wschód w związku z ryzykiem eskalacji oraz możliwych ataków ze strony Iranu i jego sojuszników. Ostrzeżono przed zamknięciem przestrzeni powietrznej, odwołaniami lotów oraz nakazano unikanie amerykańskich baz wojskowych w Jordanii.

Trump straszy sojuszników Iranu: W najnowszym wpisie w mediach społecznościowych, prezydent USA oświadczył, że dostarczanie broni Iranowi przez Rosję czy Chiny “źle się dla nich skończy”. Donald Trump dodał jednocześnie Xi oraz Putin powiedzieli, że takowej sprzedaży nie planują. Analiza Techniczna: OIL (Brent Futures) Informacje o potencjalnej deeskalacji na Bliskim Wschodzie wywołały presję podażową na notowaniach ropy Brent (OIL). Na interwale H1 kurs dynamicznie spadł w rejon kluczowej strefy wsparcia wyznaczonej przez 120-okresową średnią EMA (90,48 USD) oraz zniesienie 50,0% Fibonacciego (90,16 USD). Przełamanie tego obszaru dołem mogłoby otworzyć drogę do dalszych spadków w kierunku poziomu 61,8% Fibo (88,93 USD). Z kolei obrona obecnych poziomów może sprzyjać korekcyjnemu odbiciu. Najbliższy opór stanowi zniesienie 38,2% Fibo (91,38 USD), a kolejny średnia EMA24 (92,47 USD). Wskaźnik RSI zbliża się do strefy wyprzedania (32,1 pkt), co sugeruje możliwość chwilowego złagodzenia presji niedźwiedzi, zwłaszcza jeśli nie pojawią się nowe prowojenne komentarze z Białego Domu. Źródło: xStation5

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