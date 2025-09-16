Ropa zyskuje 1% na fali ograniczonej produkcji w Rosji po atakach Ukrainy📈

Kontrakty terminowe na ropę West Texas Intermediate (OIL.WTI) rosną dziś, gdy inwestorzy oceniają ryzyko dla rosyjskich dostaw po atakach dronów ukraińskich. Rosyjski Transneft ostrzegł producentów o możliwych ograniczeniach wydobycia po kolejnych atakach wojsk ukraińskich na terminale eksportowe i rafinerie.
- Analitycy podkreślają, że uderzenia w kluczowe obiekty, takie jak Primorsk, mają na celu ograniczenie zdolności eksportowych Rosji i mogą wywierać presję wzrostową na globalne ceny.
- Goldman Sachs szacuje, że w sierpniu i na początku września wyłączono z pracy około 300 tys. baryłek dziennie rosyjskich mocy rafineryjnych.
- Pomimo ryzyka sankcyjnego, azjatyccy nabywcy nadal wykazują zainteresowanie rosyjską ropą, co ogranicza spodziewany spadek produkcji.
- Stany Zjednoczone jak dotąd powstrzymują się od nałożenia dodatkowych ceł na Chiny za zakupy rosyjskiej ropy, chyba że kraje europejskie wprowadzą podobne środki wobec Chin i Indii.
- Szacuje się, że zapasy ropy w USA spadły w ubiegłym tygodniu o 6,4 mln baryłek, odwracając wcześniejszy wzrost. Oficjalne dane EIA zostaną opublikowane w środę.
- Według analityków cytowanych przez Reutera oczekuje się spadku zapasów ropy i benzyny w USA, podczas gdy zapasy destylatów mogą wzrosnąć.
- Rynki zwracają również uwagę na posiedzenie Fed zaplanowane na 16–17 września, podczas którego szeroko oczekiwane są obniżki stóp procentowych, choć wciąż utrzymują się obawy dotyczące kondycji amerykańskiej gospodarki.
OIL.WTI (interwał H1)
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.