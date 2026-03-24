Ropa zyskuje 3,5% i wraca do 100 USD 📈Bitcoin pod presją

Kontrakty na ropę Brent (OIL) rosną dziś prawie 3,5% i wracają w pobliże 100 USD za baryłkę, odbijająć prawie 10% względem dna wczorajszej wyprzedaży, spowodowanej tweetem Donalda Trumpa. Wzrost ten osłabia nastroje zarówno na rynku akcji, jak i kryptowalutach, gdzie Bitcoin cofa się dziś ponownie poniżej 70 tys. USD w odpowiedzi na rosnące rentowności amerykańskich obligacji.
- Aktualna dynamika rynku wydaje się potwierdzać, że inwestorzy nie widzą na tym etapie deeskalacji jako zjawiska trwałego i nie są jeszcze optymistycznie nastawieni co do krótkoterminowych efektów ewentualnych negocjacji Iranu ze Stanami Zjednocznonymi.
- Nieugięte stanowisko dyplomatyczne Iranu - nawet jeśli w pewnej części stanowi tylko grę negocjacyjną lub próbę utrzymania twarzy sugeruje, że Teheran jest gotowy do kontynuowania walk, a cele strategiczne amerykańsko-izraelskiej operacji nie są bliskie zrealizowania mimo dominacji w powietrzu i na morzu.
OIL oraz Bitcoin (interwał D1)
Źródło: xStation5
Podsumowanie dnia: Piąty tydzień spadków na Wall Street
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (27.03.2026)
Przeciek w Anthropic i wyprzedaż spółek cyberbezpieczeństwa
Unity rośnie o 10% 🚨 Rewolucja w spółce?
