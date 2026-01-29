Ropa zyskuje 3% wobec ryzyka ataku USA na Iran 📈

Ceny ropy Brent (OIL) rosną dziś do ok. 70 USD za baryłkę wobec rosnącego ryzyka interwencji militarnej Stanów Zjednoczonych w Iranie. Stany Zjednoczone skoncentorwały na Bliskim Wschodzie bardzo znaczące siły - ok. 7% całej marynarki wojennej, w tym grupę uderzeniową lotniskowca USS Abraham Lincoln. Trump zagroził wczoraj, że amerykańska marynarka zaatakuje Iran potężniej niż miało to miejsce podczas poprzedniego ataku - jeśli Teheran nie podpisze porozumienia dot. broni jądrowej, oznaczającego de facto całkowite wstrzymanie prac nad krajowym programem jądrowym.

Iran miał kategorycznie odmówić przystania na warunki amerykańskie i choć Kreml twierdził dziś, że nie jest jeszcze za późno na negocjacje - rynki wydają się wyceniać coraz wyższe ryzyko ataku na Iran. Taki wariant mógłby zdestabilizować sytuację w całym regionie i prowadzić do istotncyh przestojów w produkcji ropy, windując ceny nawet do ok. 80 USD za baryłkę tj. lokalnego szczytu z czerwca 2025 roku. Wykres OIL (interwał D1) Patrząc na wykres cen ropy widzimy, że kontrakt dotarł do 'okrągłego' poziomu 70 USD za baryłkę, który jednocześnie pozostaje ważną, techniczną 'linią oporu'.Dopóki cena nie przekroczy 71 USD za baryłkę, wydaje się, że trend spadkowy może zostać utrzymany. W scenariuszu wybicia pierwszych, istotnych reakcji cenowych możemy szukać na poziomie wspomnianych 80 USD za baryłkę i wyżej - w pobliżu 90 USD, gdzie cena znalazła się już w kwietniu 2024 roku. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.