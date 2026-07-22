Ropa zyskuje prawie 3% w obliczu eskalacji konfliktu USA z Iranem

Ropa notuje dziś wzrost do ok. 95 USD za baryłkę, a inwestorzy wciąż nie widzą konstruktywnych informacji ze strony USA i Iranu wokół wstępnej propozycji 10-dniowego zawieszenia broni. Zamiast tego Donald Trump ostrzegł Teheran, że każdy atak na statek w Cieśninie Ormuz będzie kosztował Teheran utratę jednej elektrowni lub mostu. Prezydent USA twierdzi, że Amerykanie wspierają wojnę, pomimo że nie chcą widzieć wysokich cen benzyny na stacjach, a Iran ponosi całkowitą winę i będzie pociągnięty do odpowiedzialności za śmierć amerykańskich żołnierzy. Jednocześnie wg. doniesień Axios trwają rozmowy na temat spotkania Donalda Trumpa i Benjamina Netanjahu w Gabinecie Owalnym.

Sekretarz stanu USA, Marco Rubio stwierdził, że Iran nie jest poważny gdy mówi o "porozumieniu" ze Stanami Zjednoczonymi. Rynek odebrał ten komentarz jako dowód istnienia strategicznych rozbieżności między dwoma krajami i sygnał gotowości do dalszej eskalacji militarnej.

Amerykańskie wojsko przeprowadziło już jedenastą z rzędu noc nalotów na irańskie cele wojskowe. Dodatkowo Waszyngton zapowiedział dalszą ochronę żeglugi w Cieśninie Ormuz, a ryzyko dla globalnych dostaw surowca ponownie rośnie

na irańskie cele wojskowe. Dodatkowo Waszyngton zapowiedział dalszą ochronę żeglugi w Cieśninie Ormuz, a ryzyko dla globalnych dostaw surowca ponownie rośnie Równolegle z napiętą sytaucją w Zatoce Perskiej, rosyjski terminal CPC nad Morzem Czarnym wstrzymał przyjmowanie ropy z Kazachstanu po kolejnych atakach na tankowce. To dodatkowo zwiększa obawy o globalną podaż ropy i stabilność rynku w przyszłości. OIL (wykres, interwał D1) Patrząc na zniesienia Fibonacciego ostatniego impulsu spadkowego na ropie, widzimy, że poziom 98 USD i 102,5 USD są kluczowe i ooba zbiegają się z ważnymi reakcjami cenowymi kontraktów na ropę z maja tego roku. Z lokalnego dołka przy 70 USD za baryłkę ceny ropy wzrosły już o ponad 30%. Źródło: xStation5

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