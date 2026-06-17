Rynek kupuje historię o powrocie Intela. Czy spółka rzeczywiście wraca na szczyt?

Jeszcze kilka kwartałów temu Intel był dla wielu inwestorów symbolem problemów amerykańskiego sektora półprzewodników. Spółka traciła udziały w rynku, pozostawała w tyle za konkurencją pod względem technologicznym, a jej ambitny plan budowy biznesu produkcyjnego pochłaniał miliardy dolarów. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Każda kolejna informacja dotycząca postępów technologicznych jest odbierana przez rynek jako dowód, że wielki powrót Intela rzeczywiście nabiera realnych kształtów.

Najnowszym impulsem dla inwestorów stała się informacja o wejściu procesu technologicznego 18A-P do fazy produkcji pilotażowej. Dla przeciętnego obserwatora rynku może brzmieć to jak kolejny techniczny komunikat, jednak dla branży półprzewodników jest to niezwykle ważny etap. Oznacza on, że technologia osiągnęła poziom dojrzałości pozwalający na rozpoczęcie pierwszej produkcji przed pełnym wdrożeniem komercyjnym. Innymi słowy Intel zbliża się do momentu, w którym będzie mógł zaoferować najbardziej zaawansowane procesy produkcyjne klientom zewnętrznym.

Znaczenie tej informacji wykracza jednak daleko poza samą technologię. Od kilku lat spółka próbuje zbudować biznes, który w przyszłości miałby konkurować z dominującym na rynku TSMC. To właśnie usługi produkcji chipów dla innych firm mają stać się jednym z filarów odbudowy Intela. Wejście 18A-P do kolejnego etapu rozwoju jest sygnałem dla potencjalnych klientów, że firma realizuje harmonogram i potrafi dostarczać kolejne kamienie milowe zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami.

Dodatkowo nowy proces technologiczny ma przynieść zauważalną poprawę efektywności. Według danych Intela układy produkowane w technologii 18A-P mogą oferować wyższą wydajność przy takim samym poborze energii lub znacząco ograniczyć zużycie energii przy zachowaniu tej samej mocy obliczeniowej. W czasach gwałtownego rozwoju sztucznej inteligencji i centrów danych są to parametry, które mają ogromne znaczenie dla potencjalnych odbiorców.

Rynek zdaje się jednak patrzeć na tę historię znacznie szerzej. Inwestorzy nie kupują dziś wyłącznie nowego procesu technologicznego. Kupują przede wszystkim narrację o odbudowie dawnej potęgi. Coraz częściej można odnieść wrażenie, że Intel przestał być postrzegany jako spółka walcząca o przetrwanie, a zaczął być traktowany jako kandydat do odzyskania pozycji jednego z liderów branży.

To o tyle ciekawe, że problemy finansowe firmy wcale nie zniknęły. Segment odpowiedzialny za produkcję chipów dla klientów zewnętrznych nadal generuje ogromne straty, a cała transformacja pozostaje niezwykle kosztowna. Intel wciąż wydaje miliardy dolarów na rozwój nowych fabryk, technologii i infrastruktury. Rentowność biznesu foundry pozostaje bardziej obietnicą przyszłości niż rzeczywistością dnia dzisiejszego.

Właśnie dlatego obecna reakcja rynku jest w dużej mierze oparta na oczekiwaniach. Inwestorzy zakładają, że skoro Intel dotrzymuje terminów i robi postępy technologiczne, to wcześniej czy później pojawią się również duże kontrakty, poprawa marż i wzrost zysków. Szczególnie że boom związany ze sztuczną inteligencją tworzy ogromne zapotrzebowanie na nowoczesne moce produkcyjne, a świat coraz chętniej szuka alternatywy dla dominacji azjatyckich producentów.

Nie oznacza to jednak, że droga do sukcesu jest już przesądzona. Intel nadal musi udowodnić, że potrafi produkować nowe układy na dużą skalę, utrzymywać wysoką jakość produkcji i skutecznie rywalizować z konkurentami, którzy przez lata budowali swoją przewagę. Technologiczny postęp jest niezbędnym warunkiem sukcesu, ale sam w sobie nie gwarantuje jeszcze poprawy wyników finansowych.

Można więc powiedzieć, że rynek wycenia dziś przede wszystkim przyszłość, a nie teraźniejszość. Informacja o 18A-P jest ważnym krokiem naprzód i kolejnym dowodem na to, że strategia odbudowy Intela zaczyna przynosić efekty. Jednocześnie pozostaje wiele pytań dotyczących rentowności całego przedsięwzięcia. Na razie inwestorzy wydają się jednak skłonni przymknąć na nie oko, wierząc, że spółka po latach problemów wreszcie wraca do gry o najwyższą stawkę.

Źródło: xStation5