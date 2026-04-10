Mimo umiarkowanego sentymentu inwestorów dzisiejsza sesja jest kolejną sesją dużych spadków w segmencie oprogramowania. Ruch ten jest podyktowany niemal w całości reakcją na kolejne wiadomości i spekulacje na temat możliwości oprogramowania Anthropic.
Spadki wydają się już nie ograniczać wyłącznie do spółek, które w trudny do zidentyfikowania sposób zawarły w swoim modelu biznesowym „zbyt mało AI”, zważywszy na fakt, że od kilku dni traci również np. Palantir – spółka także związana z AI. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia Palantir stracił kilkanaście procent wyceny. Wielu inwestorów i analityków dostrzega ryzyko utraty przez Palantir udziałów w rynku na rzecz oprogramowania Anthropic.
Nie jest do końca jasne, w jaki sposób Anthropic – spółka, która traci pieniądze na każdym wykorzystanym „tokenie” swoich produktów – miałaby odebrać udziały rynkowe Palantir, który pozostaje jedną z najszybciej rosnących i zyskownych spółek na Wall Street.
PLTR.US (D1)
Kurs akcji spółki z coraz bardziej wyraźnym trudem utrzymuje kluczowy opór w okolicy 130 USD. Na korzyść popytu działa wskaźnik RSI wskazujący wyprzedanie oraz momentum średnich EMA, które pozostaje wzrostowe. Źródło: xStation5
Spadki dotykają też Cloudflare, Snowflake oraz ServiceNow. Spółki te tracą ok. 10% podczas dzisiejszej sesji. To, co wydaje się dziś dziać na rynku, to próba wyceny tego, w jaki sposób produkt nierentowny oraz niedostępny publicznie – udostępniany przez spółkę, która również nie jest rentowna i nie jest publiczna, miałby podbić kilkanaście różnych rynków. Rynków obecnie kontrolowanych przez spółki, które działają w nich od dekad i które, cześciej niż nie, nie wykazują żadnych oznak bycia „wypychanymi” z rynku przez AI.
Spadki pogłębiają również CrowdStrike oraz Palo Alto – spółki tracą dziś ok. 7%. Claude Mythos ma być zdolny do autonomicznego znajdowania podatności, co miałoby wyeliminować spółki cyberbezpieczeństwa z rynku. Zarząd jednak wciąż nie odpowiedział, dlaczego informacje o Claude Mythos wyciekły z serwerów Anthropic przed oficjalną publikacją, skoro spółka ma posiadać model tak potężny, że ma on pozbawić uzasadnienia biznesowego całe sektory.
PANW.US (D1)
Wycena spółki powoli wraca w okolice lokalnych minimów. Za dalszymi spadkami przemawia przecięcie się EMA 100 i 200, jednak podaż będzie musiała pokonać nie jedną, a dwie silne strefy oporu. Źródło: xStation
