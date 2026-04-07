Samsung na sterydach AI. Kwartał, który robi z pamięci towar numer jeden

Samsung Electronics prognozuje, że pierwszy kwartał 2026 roku będzie jednym z najbardziej spektakularnych w historii firmy. Zyski i przychody mają wzrosnąć dzięki niezwykle silnemu popytowi na pamięci wykorzystywane w sztucznej inteligencji oraz w infrastrukturze centrów danych. Firma, będąca jednym z najważniejszych dostawców pamięci do szkolenia modeli AI i budowy centrów danych, w pełni wykorzystuje boom związany ze sztuczną inteligencją, co według prognoz przełoży się na rekordowe wyniki.
Najważniejsze prognozowane wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2026 roku
Zysk operacyjny ma wynieść około 57,2 biliona won, co odpowiada około 38 miliardom dolarów i oznacza ponad ośmiokrotny wzrost w porównaniu z Q1 2025, gdy wyniósł 6,69 biliona won
Przychody prognozowane są na około 133 biliony won, co oznacza wzrost o około 70% i pierwszy raz w historii przekroczenie poziomu 100 bilionów won w jednym kwartale
Segment pamięci, obejmujący pamięci DRAM, NAND i HBM, według szacunków odpowiadać będzie za około 40% przychodów
Największym motorem tak spektakularnych prognozowanych wyników jest popyt na pamięci o wysokiej przepustowości, szczególnie HBM, które trafiają do procesorów graficznych NVIDIA, AMD i innych układów wykorzystywanych w infrastrukturze AI. Budowane centra danych i modele sztucznej inteligencji wymagają ogromnych zasobów pamięciowych, co prowadzi do ograniczeń podaży oraz wzrostu cen chipów. Bezpieczne prognozy wskazują na dalszy wzrost cen pamięci wykorzystywanych do centrów danych. Samsung w bardzo bezpośredni sposób zakodował w swoim bilansie boom AI, czyniąc pamięci głównym źródłem zysków.
Reakcja rynku była natychmiastowa, a inwestorzy docenili prognozowane wysokie wyniki. Kurs akcji wzrósł w pierwszej godzinie notowań i utrzymuje silną dynamikę. Prognozy kwartalne Samsunga przekroczyły konsensus analityków, co w języku rynkowym określa się mianem super surprise.
Z perspektywy rynkowej prognozowane wyniki Samsunga jasno pokazują, że firma jest jednym z głównych beneficjentów globalnego boomu sztucznej inteligencji. Dostarczane przez nią pamięci DRAM i HBM do centrów danych i systemów AI stanowią fundament wzrostu zysków. Niemniej należy pamiętać o ryzykach związanych z napięciami w regionach kluczowych dla łańcucha dostaw, a także możliwością dalszej eskalacji konfliktu w Zatoce Perskiej i przedłużającym się impasem związanym z blokadą cieśniny Ormuz.
Samsung Electronics nie tylko potwierdza pozycję giganta pamięci, ale prognozowane wyniki pokazują także, że firma będzie jednym z głównych beneficjentów globalnego boomu sztucznej inteligencji. Silny popyt na pamięci DRAM i HBM wykorzystywane w centrach danych i szkoleniu modeli AI ma przełożyć się na rekordowe przychody i zyski również w kolejnych kwartałach. Firma pozostaje atrakcyjnym graczem na rynku azjatyckim z ekspozycją na rozwój infrastruktury centrów danych i technologii AI, oferując solidne fundamenty finansowe, choć wciąż narażona na ryzyka cykliczne oraz geopolityczne.
Banki w Polsce w 2026. Zyski utrzymane, rekordy odłożone
US Open: Euforia na Wall Street 🗽Akcje technologiczne rosną, panika na ropie
PULS GPW: Koniec wojny? WIG20 najwyżej od 2008 roku
General Mills: Trzy lata spadków | Bliżej Giełdy, Bartek Szyma (07.04.2026)
