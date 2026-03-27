Sentymenty Michigan uwydatniają obawy o krótkoterminowy skok inflacji w USA💡

Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan (USA) – marzec: 53,3 (prognoza 53,5; poprzednio 55,5)

- Obecna sytuacja: 55,8 (prognoza 55,8; poprzednio 57,8)

- Oczekiwania: 51,7 (prognoza 53,8; poprzednio 54,1)

- Inflacja w perspektywie 1 roku: 3,8% (prognoza 3,4%; poprzednio 3,4%)

- Inflacja w perspektywie 5–10 lat: 3,2% (prognoza 3,2%; poprzednio 3,3%) Ceny benzyny stanowią jeden z najbardziej bezpośrednich czynników wpływających na nastroje społeczne. Badanie od dawna wykazuje nadzwyczajną wrażliwość na koszty paliwa, ponieważ są one bardzo widoczne, stanowią częsty wydatek i nieproporcjonalnie obciążają gospodarstwa domowe o niższych dochodach. Dyrektor badania UoM, Joanne Hsu, zauważyła, że w marcowym badaniu ceny benzyny wywarły najbardziej bezpośredni wpływ na konsumentów, choć stopień przeniesienia tego wpływu na ogólny poziom cen pozostaje niepewny. Czym jest badanie UoM? Badanie nastrojów konsumentów przeprowadzane przez Uniwersytet Michigan jest jednym z najczęściej obserwowanych wskaźników zaufania gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych. Indeks ten, oparty na wywiadach telefonicznych z około 600 gospodarstwami domowymi (z punktem odniesienia I kwartał 1966 r. = 100), odzwierciedla nastawienie respondentów do finansów osobistych, sytuacji gospodarczej oraz planów zakupu dóbr trwałych. Rynki zwracają szczególną uwagę na jego wstępną publikację — zazwyczaj w połowie miesiąca — ponieważ czasami (choć nie tak często jak w przeszłości) wpływa ona na rentowności obligacji, kontrakty terminowe na akcje oraz kurs dolara amerykańskiego.

