☕Silna wyprzedaż kawy i kakao

Po trzech dniach solidnych wzrostów na rynku kawy nadeszło mocne cofnięcie i przecena. Wyprzedaż dotknęła zarówno arabikę, jak i robustę, a towarzyszyły jej również spadki na rynku kakao. Z perspektywy 12 miesięcy cena kakao pozostaje wyraźnie niżej, Robusta spadła poniżej poziomów z lipca zeszłego roku, a Arabika utrzymuje się nieco powyżej. Źródło: Bloomberg Finance LP Arabika: Realizacja zysków i słabszy real Arabika odnotowała dziś głęboki spadek – w trakcie sesji w Nowym Jorku tracąc nawet 4,2% w trakcie sesji. Zbiegło się na to kilka czynników Realizacja zysków i kurs walutowy: Wyprzedaż to w dużej mierze efekt realizacji zysków po wtorkowym wzroście na dwutygodniowe maksima. Pretekstem stał się spadek kursu brazylijskiego reala (USD/BRL na 2,5-tygodniowym szczycie), który zachęca tamtejszych producentów do szybszej sprzedaży eksportowej.

Przyspieszenie zbiorów: Chociaż dotychczasowe ulewy w stanie Minas Gerais mocno spowolniły tempo prac (zbiory w Brazylii oszacowano na 64% wobec 77% rok temu), prognozy na najbliższe tygodnie zakładają powrót suchej i ciepłej aury. Powinno to sprawnie przyspieszyć zbieranie owoców i uspokoić obawy o podaż.

Niskie zapasy buforem: Czynnikiem wspierającym arabikę w dłuższej perspektywie pozostają jej zapasy na giełdzie ICE, które spadły do 2,5-letniego dołka (289,759 worków). Arabika spada po wczorajszych silnych wzrostach do zniesienia 50.0 ostatniej fali spadkowej. Źródło: xStation5 Robusta: Dobra pogoda w Wietnamie uderza w ceny W kwestii samych fundamentalnych Robusta otrzymała najwięcej negatywnych informacji w ostatnim czasie, ale spadki są nieco mniejsze niż w przypadku Arabiki. Zmniejszenie obaw o El Niño: Korzystne opady monsunowe w Wietnamie (największym światowym producencie robusty) wyraźnie złagodziły obawy o spadek plonów wywołany suszą.

Wzrost zapasów: W przeciwieństwie do arabiki, zapasy robusty monitowane przez giełdę ICE obroniły się po niedawnych dołkach i dryfują w rejonie 4-miesięcznych maksimów. W efekcie giełda w Londynie zepchnęła ceny robusty Cena Robusty również znajduje się pod sporą presją podaży. Źródło: xStation5 Kakao pod presją Słabsza atmosfera na rynku surowców rolnych przełożyła się również na kakao. Kontrakty na ten surowiec w Nowym Jorku spadły dziś o 1%, wpisując się w ogólny ruch korekcyjny na rynku surowców miękkich.



Michał Stajniak Wicedyrektor Działu Analiz Wicedyrektor Działu Analiz. W XTB od 2014 roku. Posiadacz prestiżowego certyfikatu CFA. Absolwent kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej. Specjalista rynku surowcowego. Częsty gość w mediach branżowych. Przejdź do eksperta

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