Rynki przed decyzją Fed

Dzisiejsza sesja na globalnych parkietach przyniosła przewagę podaży, na co wskazuje ujemna mediana zmian dziennych (-0,56%) oraz wzrost indeksów zmienności VIX (+2,69%) i VSTOXX (+2,44%), sygnalizujących powrót awersji do ryzyka. Słabo radziły sobie rynki rozwinięte, na czele z hiszpańskim IBEX 35 (-1,81%) i amerykańskim Dow Jones (-1,33%), podczas gdy relatywną siłą wyróżniał się azjatycki Hang Seng CE (+1,45%). Pomimo dzisiejszych spadków, długoterminowe wyceny większości globalnych indeksów pozostają ekstremalnie napięte, na co wskazują odchylenia powyżej 2,5 odchylenia standardowego (Z-score) od 5-letniej średniej dla kluczowych wskaźników z USA, Europy i Azji. Przecena na Wall Street i rynkach europejskich jest bezpośrednią reakcją na obawy przed zbliżającą się decyzją FOMC oraz wzrost napięcia geopolitycznego na linii USA-Iran. Dodatkowo na nastroje negatywnie wpływa kontynuacja rotacji kapitałowej poza sektor technologiczny, co uderza w wyceny producentów półprzewodników i ciąży głównym indeksom. W najbliższych dniach uwaga inwestorów skupi się przede wszystkim na komunikatach Rezerwy Federalnej oraz kolejnych raportach finansowych gigantów, które zadecydują, czy obecne cofnięcie to jedynie lokalna korekta na silnie wykupionym rynku, czy początek głębszego przesilenia.
Dzisiaj obserwujemy spadek indeksów giełdowych. Źródło: XTB
Niemal każda ważniejsza waluta traci dzisiaj względem amerykańskiego dolara. Źródło: XTB
Powodem rynkowych obaw jest dzisiaj silny wzrost cen surowców energetycznych. Źródło: XTB
☕Silna wyprzedaż kawy i kakao
🔴Potężny spadek zapasów ropy w USA dodatkowo napędza ceny
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