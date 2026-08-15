🔴Wall Street u szczytu mimo słabości konsumenta. Geopolityka i AI rozdają karty - Tygodniowe podsumowanie rynków (10-14.08)

🏦 INDEKSY GIEŁDOWE

Miniony tydzień na rynkach akcji przyniósł sporo rozbieżności, choć główne indeksy za oceanem zdołały dociągnąć kolejny wzrostowy tydzień do końca. Liderem fali optymizmu był technologiczny Nasdaq 100, a szeroki S&P 500 zdołał w trakcie tygodnia ustanowić nowy rekord wszech czasów. Pod koniec tygodnia impet ten jednak osłabł, do czego przyczyniły się niepokojące sygnały płynące bezpośrednio od amerykańskich konsumentów. Co ciekawe, słabość gigantów nie zaszkodziła mniejszym podmiotom – indeks Russell 2000 zamknął tydzień na fali wznoszącej, kończąc piątkową sesję na historycznym maksimum, co sugeruje, że kapitał szuka szerszego ujścia poza wąską grupą megacapów. Najsłabiej w USA wypadł tradycyjny Dow Jones, który jako jedyny z głównych indeksów zakończył tydzień pod kreską.

W Europie nastroje były mocno spolaryzowane. Niemiecki DAX pokazał niezwykłą odporność na globalne zawirowania i w trakcie tygodnia wielokrotnie poprawiał swoje historyczne rekordy, wspierany przez silny sektor technologiczny i udany sezon wyników finansowych. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja na giełdach w Londynie (FTSE 100) czy Paryżu (CAC 40). Europejskie parkiety odczuwały silną presję ze strony rosnących cen gazu ziemnego oraz gwałtownego skoku rentowności obligacji skarbowych na Starym Kontynencie.

Z kolei na warszawskim parkiecie WIG20 zanotował umiarkowane zyski. Krajowy indeks zmagał się w drugiej połowie tygodnia z przeceną sektora paliwowego. Inwestorzy negatywnie zareagowali na powrót rządowego programu obniżającego stawkę VAT na paliwa z 23% do 8%, co bezpośrednio uderza w marże Orlenu. Dodatkowym czynnikiem ryzyka stały się zapowiedzi rządu o potencjalnym podatku od zysków nadzwyczajnych w przypadku dalszej eskalacji napięć międzynarodowych.

📈 AKCJE

Sektor technologiczny przeszedł w tym tygodniu głęboką, selektywną rotację. Inwestorzy wyraźnie wycofywali kapitał z dojrzałych spółek oprogramowania, takich jak Meta czy Adobe, na rzecz segmentu bezpośrednio powiązanego z fizyczną infrastrukturą sztucznej inteligencji. Prawdziwy rajd zaliczyli producenci pamięci i dostawcy rozwiązań dla centrów danych – spółki SanDisk oraz Western Digital gwałtownie zyskiwały na wartości. Silne wzrosty odnotowały także firmy Nebius Group, CoreWeave oraz Lumentum. Z drugiej strony barykady znalazło się Cisco Systems, które rozczarowało rynek konserwatywnymi prognozami sprzedaży i natychmiast otrzymało serię obniżek rekomendacji od analityków.

Ogromne emocje towarzyszyły rynkowi prywatnemu i spółkom powiązanym z podbojem kosmosu oraz AI. SpaceX zanotowało silny wzrost wyceny po ujawnieniu przez norweski fundusz państwowy (Norges Bank) znacznej pozycji w akcjonariacie spółki. Oliwy do ognia dolał Morgan Stanley, wskazując, że SpaceX przekształca się z firmy rakietowej w potężną platformę infrastruktury AI. Co więcej, z dokumentów SEC wynika, że Nvidia posiada gigantyczny pakiet akcji SpaceX o wartości blisko 21 miliardów dolarów, a swój udział ujawnił również fundusz Balyasny Asset Management. W tym samym czasie oczy Wall Street zwróciły się na Anthropic – twórcę AI – który przed planowanym debiutem giełdowym prognozuje skokowy wzrost przychodów do 2028 roku, co wywołało falę spekulacji dotyczących wyceny spółki w porównaniu do Palantiru czy Cloudflare.

Ciężki tydzień ma za sobą Intel, który silnie tracił po ogłoszeniu gigantycznej emisji akcji o wartości 15 miliardów dolarów w celu sfinansowania planów inwestycyjnych, co rodzi obawy o rozwodnienie kapitału. Apple również zaliczyło spadkowy tydzień z powodu obaw analityków o presję na marże najnowszych modeli iPhone'ów, mimo że fundusz Sorosa zwiększył swoje zaangażowanie w akcje giganta z Cupertino.

🛢️ SUROWCE

Rynek surowców energetycznych płonął w tym tygodniu czerwienią na wykresach cenowych. Ropa naftowa (zarówno odmiana Brent, jak i WTI) zanotowała spektakularne, kilkuprocentowe wzrosty. Główną przyczyną było całkowite zerwanie zakulisowych negocjacji prowadzonych przez Oman pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Oliwy do ognia dolały twarde deklaracje Teheranu o utrzymaniu i potencjalnym zaostrzeniu blokady strategicznej Cieśniny Ormuz, a także zapowiedzi USA dotyczące bezwzględnego egzekwowania sankcji na irański eksport.

Równie dramatyczny przebieg miała poniedziałkowa sesja na europejskim rynku gazu ziemnego. Kontrakty terminowe na ten surowiec wystrzeliły w górę o kilkanaście procent w ciągu jednej doby, osiągając poziom 61 euro za megawatogodzinę, co bezpośrednio przełożyło się na pogorszenie nastrojów na europejskich giełdach akcji.

W segmencie surowców rolnych doszło do rynkowego tąpnięcia na rynku pszenicy. Ceny tego zboża dynamicznie rosły po tym, jak Departament Rolnictwa USA (USDA) drastycznie obciął prognozy krajowej produkcji na 2026 rok do najniższych poziomów od lat 70. ubiegłego wieku. Sytuację podażową pogarsza gwałtowny spadek aktywności w portach wokół Odessy – w lipcu odprawiono tam o ponad połowę mniej statków niż przed rokiem, co jest bezpośrednim skutkiem nasilenia rosyjskich ataków na infrastrukturę portową. W ślad za pszenicą drożała również kukurydza.

🪙 METALE SZLACHETNE

Złoto i srebro zakończyły tydzień na plusach, choć droga do tych zysków była wyboista. W środku tygodnia, po publikacji amerykańskiego raportu o inflacji CPI, który okazał się zgodny z konsensusem, dolar chwilowo umocnił się, co wywołało natychmiastową realizację zysków i korektę na metalach.

Sytuacja odwróciła się jednak pod koniec tygodnia. Rozczarowujące dane o sprzedaży detalicznej w USA oraz głębokie tąpnięcie nastrojów amerykańskich konsumentów uderzyły w wycenę dolara. Złoto szybko powróciło do wzrostów, przebijając barierę 4370 dolarów za uncję. Srebro podążyło tym samym śladem, konsolidując się w okolicach 64,60 dolarów za uncję.

💱 FOREX

Głównym motywem na rynku walutowym była słabość dolara amerykańskiego, która nasiliła się pod koniec tygodnia. Amerykańska waluta traciła na wartości wobec wszystkich kluczowych walut po serii słabszych publikacji makroekonomicznych z USA, które zmniejszyły prawdopodobieństwo agresywnych ruchów ze strony Fed w najbliższych miesiącach.

EURUSD: Kurs pary walutowej parł w górę, zbliżając się do poziomu 1,157. Euro podjęło udaną próbę przełamania kluczowej, długoterminowej średniej kroczącej, co z punktu widzenia analizy technicznej może otwierać drogę do trwalszego trendu wzrostowego.

USDJPY: Japoński jen zachowywał się niezwykle zmiennie. Mimo że rynek bardzo mocno wycenia prawdopodobieństwo wrześniowej podwyżki stóp procentowych przez Bank Japonii (BoJ), jen przez większość tygodnia znajdował się pod silną presją sprzedających. Dopiero piątkowe osłabienie dolara pozwoliło na lekkie odrobienie strat, jednak w skali całego tygodnia para USDJPY zanotowała solidny wzrost, zbliżając się do poziomu 159,31.

GBPUSD: Funt brytyjski okazał się jedną z silniejszych walut. Sprzyjały mu spekulacje, że lepka inflacja w sektorze usług oraz presja płacowa w Wielkiej Brytanii skutecznie powstrzymają Bank Anglii przed szybkim luzowaniem polityki pieniężnej.

💰 KRYPTOWALUTY

Sektor aktywów cyfrowych ma za sobą trudny tydzień, wyraźnie odklejając się od optymizmu panującego na rynku akcyjnym. Bitcoin i Ethereum systematycznie osuwały się na niższe poziomy, borykając się z brakiem nowych napływów kapitału instytucjonalnego.

Sytuacji nie poprawiła ogólna nerwowość przed kluczowymi publikacjami inflacyjnymi z USA. Bitcoin przełamał psychologiczną barierę i osunął się poniżej 63 000 dolarów. Inwestorzy na tym rynku wykazują dużą powściągliwość, przenosząc kapitał w bezpieczniejsze rejony rynku finansowego. Korelacja Bitcoina z tradycyjnymi indeksami akcji uległa przejściowemu osłabieniu, co pokazuje, że segment krypto przechodził własną, wewnętrzną realizację zysków.

🌍 MAKROEKONOMIA

Kluczowym punktem odniesienia dla globalnych inwestorów były dane inflacyjne z USA. Zarówno inflacja konsumencka (CPI), jak i bazowa za lipiec okazały się dokładnie zgodne z oczekiwaniami rynku. Ceny rosły w stabilnym, powolnym tempie, co z jednej strony dało Rezerwie Federalnej większy komfort psychiczny i argument za brakiem konieczności nagłych podwyżek stóp procentowych, ale z drugiej – nie dało też jednoznacznego sygnału do natychmiastowych obniżek.

Prawdziwym szokiem okazały się jednak piątkowe dane realne z amerykańskiej gospodarki:

Sprzedaż detaliczna w lipcu nieoczekiwanie spadła, notując pierwszy ujemny odczyt od dziewięciu miesięcy, co wywołało spore zaniepokojenie o kondycję konsumenta.

Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan za sierpień tąpnął do poziomu 51,0 punktów, drastycznie mijając się z rynkowymi prognozami.

W Europie sytuacja makroekonomiczna wyglądała stabilniej. Wstępny szacunek PKB dla strefy euro za drugi kwartał wykazał stabilny wzrost gospodarczy. Z kolei w Niemczech odnotowano zauważalny wzrost cen hurtowych (WPI), co przypisuje się wyższym stawkom podatkowym na paliwa i zakłóceniom w łańcuchach dostaw.

🔥 GEOPOLITYKA

Napięcia na linii USA – Iran weszły w nową fazę po tym, jak Donald Trump podczas wystąpienia w Nowym Jorku rzucił kontrowersyjną zapowiedź, że "wkrótce ogłosi Cieśninę Ormuz terytorium Stanów Zjednoczonych". Deklaracja ta spotkała się z natychmiastową i ostrą ripostą wiceministra spraw zagranicznych Iranu, który podkreślił, że o otwarciu lub zamknięciu tego kluczowego szlaku morskiego decyduje wyłącznie Teheran, a groźby USA nikogo nie zastraszą. Rynek natychmiast wkalkulował w ceny ropy wyższe ryzyko geopolityczne.

Na wschodzie Europy rosyjska armia nasiliła ataki rakietowe i dronowe na infrastrukturę portową Ukrainy nad Morzem Czarnym. Spowodowało to drastyczny wzrost stawek ubezpieczeniowych dla frachtu morskiego, odcinając ukraiński eksport zbóż i windując globalne ceny pszenicy.

📉 TOP 5 INSTRUMENTÓW - NAJWIĘKSZE ZMIANY W TYGODNIU

Ropa Brent w tym tygodniu zyskała 7,75% . Krótkoterminowa panika zakupowa została wywołana zerwaniem negocjacji USA-Iran i groźbą całkowitej blokady Cieśniny Ormuz.

Ropa WTI w tym tygodniu zyskała 5,74% . Surowiec drożał pod wpływem tych samych czynników geopolitycznych co Brent, wspierany dodatkowo przez raport Departamentu Energii USA o spadku komercyjnych zapasów.

Pszenica w tym tygodniu zyskała 4,28% . Gwałtowny wzrost to efekt fatalnych prognoz USDA (najniższe zbiory w USA od 1970 roku) oraz paraliżu eksportu przez ukraińskie porty w Odessie.

Bitcoin w tym tygodniu stracił 3,21% . Cyfrowe złoto ucierpiało z powodu odpływu kapitału spekulacyjnego i braku nowych bodźców ze strony inwestorów instytucjonalnych przed publikacją danych makro.

Apple w tym tygodniu straciło 2,35% . Na wycenie spółki zaważyły negatywne rekomendacje banków inwestycyjnych ostrzegające przed spadkiem marż i gorszą zyskownością nowych iPhone'ów.

⭐ NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z MINIONEGO TYGODNIA

Amerykański konsument dostaje zadyszki – zaskakująco słaba sprzedaż detaliczna i tąpnięcie indeksu Michigan pokazują, że motor napędowy gospodarki USA zaczyna tracić paliwo, co komplikuje przyszłą politykę Fed. Sektor AI przechodzi rotację sprzętową – kapitał ucieka od spółek software'owych i koncentruje się wokół producentów fizycznej infrastruktury, półprzewodników i pamięci (SanDisk, Western Digital, SpaceX). Premia geopolityczna wraca na rynek surowców – fiasko rozmów dyplomatycznych na Bliskim Wschodzie i ataki na infrastrukturę czarnomorską natychmiast podbiły ceny ropy, gazu i zbóż, uderzając rykoszetem w europejskie rynki akcji.

🔮 CO CZEKA NAS W PRZYSZŁYM TYGODNIU