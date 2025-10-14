Skok zmienności EasyJet po plotkach o przejęciu 💡

Najważniejsze wnioski Poranne plotki w sprawie przejęcia EasyJet przez MSC podwyższają zmienność na akcjach spółki

Akcje linii lotniczych EasyJet (EZJ.UK) wzrosły dziś nawet o 11,5% po doniesieniach włoskich mediów o potencjalnym zainteresowaniu przejęciem spółki przez firmę transportową MSC, jednak wraz z rozwojem wtorkowej sesji wzrosty te słabły i teraz skala zwyżki sięga "zaledwie" 2%. Dzieje się tak, ponieważ rzecznik Mediterranean Shipping Company w oświadczeniu przesłanym e-mailem do Reutersa zakomunikował, że „MSC zaprzecza jakiemukolwiek zaangażowaniu w tę sprawę", co wydaje się, że rozwiewa zasadności obserwowanych wzrostów dzisiaj o poranku. Co jednak istotne, same linie lotnicze nie skomunikowały medialnych doniesień w tej sprawie. Akcje EasyJet (EZJ.UK) po początkowych nawet 10% wzrostach wytracają niemal 80% tych wzrostów i obecnie schodzą poniżej 200-okresowej wykładniczej średniej kroczącej (złota krzywa na wykresie), która od sierpnia stanowi ważny punkt kontrolny oporu na wykresie. Źródło: xStation

