🚩Słabe dane NFIB z USA - dolar w odwrocie. Ryzyko recesji?

Optymizm amerykańskich małych firm wyraźnie osłabł w marcu, sygnalizując pogorszenie fundamentów cyklu koniunkturalnego. Kluczowym czynnikiem spadku był gwałtowny regres w postrzeganiu rentowności oraz oczekiwań dotyczących przyszłych warunków biznesowych. Jednocześnie rosnąca niepewność i presja kosztowa (szczególnie związana z energią) zaczynają przenikać do decyzji inwestycyjnych i cenowych. Raport NFIB jest o tyle istotny, że niewielkie firmy, raportujące do NFIB zatrudaniają ok. 40% pracowników w USA. Podsumowanie danych NFIB za marzec Indeks optymizmu NFIB: spadek o 3 pkt do 95,8 (poniżej średniej historycznej 98) wobec 97.9 prognoz i 98.8 poprzednio

spadek o 3 pkt do 95,8 (poniżej średniej historycznej 98) wobec 97.9 prognoz i 98.8 poprzednio Indeks niepewności: wzrost do 92 (znacznie powyżej normy 68)

wzrost do 92 (znacznie powyżej normy 68) Rentowność biznesu: najsilniejsze pogorszenie - saldo spadło o 11 pkt do -25%

najsilniejsze pogorszenie - saldo spadło o 11 pkt do -25% Oczekiwania biznesowe: trzeci spadek z rzędu, do 11% (najniżej od X 2024)

trzeci spadek z rzędu, do 11% (najniżej od X 2024) Rynek pracy: indeks zatrudnienia spadł do 101,6 (ale nadal powyżej średnich) presja płacowa słabnie (mniej firm podnosi i planuje podwyżki)

Inwestycje i aktywność: nakłady kapitałowe: 16% firm planuje (najniżej od 2009) sprzedaż: saldo spadło do -5% (koniec trendu poprawy) zapasy: spadek planów inwestycji (również -5%)

Koszty i ceny: wzrost cen ropy → presja na marże i przerzucanie kosztów ceny faktyczne rosną (25%), ale plany podwyżek maleją → sygnał słabnącego popytu

Łańcuchy dostaw: 62% firm odczuwa zakłócenia (wzrost m/m) dominują zakłócenia umiarkowane i łagodne

Ocena kondycji firm: spadek ocen „dobrych”, wzrost „przeciętnych” → erozja jakości wzrostu

Dane z NFIB wskazują, że gospodarka wchodzi w fazę schładzania napędzaną kosztami. Słabnące inwestycje i oczekiwania to ryzyko spowolnienia w kolejnych kwartałach - potwierdza to ostatni spadek szacunków amerykańskiego PKB. Rynek pracy jeszcze relatywnie jest stabilny, ale wyprzedzające wskaźniki już się pogarszają. Źródło: xStation5

