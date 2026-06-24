Spadki na GPW 📉 W20 pod presją, co mówi wykres Orlenu?

Kontrakty na WIG20 tracą dziś ponad 0,7%, a kontrakt W20 testuje okolice 50-sesyjnej EMA50 (pomarańczowa linia), przy 3600 punktów. Wzrosty z otwarcia zostały relatywnie szybko oddane, a spadek poniżej 3600 punktów mogłoby sugerować presję na test dolnego ograniczenia kanału cenowego. Wykres W20 (interwał D1) Źródło: xStation5 Wykres Orlenu (interwał D1) Akcje Orlenu notowane są wciąż poniżej 23,6 zniesienia Fibonacciego ostatniego impulsu spadkowego, a pierwszym, istotnym oporem wydają się okolice 130 - 130 PLN za akcje. Wzrost cen ropy mógłby sprzyjać powrotowi waloru na lokalne szczyty, jednak ropa, zamiast rosnąć w ostatnich dniach pogłębia spadki. W takim wariancie, jeśli Brent spadłaby do ok. 70 USD nie jest wykluczony kolejny impuls spadkowy na akcjach spółki. Źródło: xStation5

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