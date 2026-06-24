  
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
10:33 · 24 czerwca 2026

Spadki na GPW 📉 W20 pod presją, co mówi wykres Orlenu?

Kontrakty na WIG20 tracą dziś ponad 0,7%, a kontrakt W20 testuje okolice 50-sesyjnej EMA50 (pomarańczowa linia), przy 3600 punktów. Wzrosty z otwarcia zostały relatywnie szybko oddane, a spadek poniżej 3600 punktów mogłoby sugerować presję na test dolnego ograniczenia kanału cenowego.

Wykres W20 (interwał D1)

 

Źródło: xStation5

Wykres Orlenu (interwał D1)

Akcje Orlenu notowane są wciąż poniżej 23,6 zniesienia Fibonacciego ostatniego impulsu spadkowego, a pierwszym, istotnym oporem wydają się okolice 130 - 130 PLN za akcje. Wzrost cen ropy mógłby sprzyjać powrotowi waloru na lokalne szczyty, jednak ropa, zamiast rosnąć w ostatnich dniach pogłębia spadki. W takim wariancie, jeśli Brent spadłaby do ok. 70 USD nie jest wykluczony kolejny impuls spadkowy na akcjach spółki.

 

Źródło: xStation5

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