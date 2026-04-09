Spółka Tygodnia - ASML: cichy monopolista, bez którego nie ma AI

Wyścig o sztuczną inteligencję najczęściej kojarzy się z gigantami technologicznymi, takimi jak NVIDIA, Microsoft czy Alphabet. To oni projektują chipy, modele, budują centra danych i rywalizują o dominację w nowej erze technologii.

Problem polega jednak na tym, że żadna z tych firm nie byłaby w stanie zrobić nawet jednego kroku bez spółki, o której mówi się znacznie rzadziej.

Mowa o ASML Holding, czyli firmie, która stoi w cieniu największych rewolucji technologicznych ostatnich dekad, ale jednocześnie jest ich absolutnym fundamentem.

To właśnie ASML produkuje maszyny, bez których nie da się wytwarzać najnowocześniejszych chipów. A bez tych chipów nie ma ani sztucznej inteligencji, ani centrów danych, ani nowoczesnej elektroniki.

Co więcej, nie jest to zwykły uczestnik rynku.

ASML jest de facto monopolistą w najbardziej zaawansowanej technologii litografii, a pojedyncza maszyna, którą produkuje, może kosztować ponad 200 milionów euro i składać się z setek tysięcy komponentów.

W świecie półprzewodników istnieje wiele ważnych firm. Ale tylko jedna jest absolutnie niezbędna.

I to właśnie dlatego coraz więcej inwestorów zaczyna zadawać sobie jedno pytanie.

Czy ASML to najważniejsza spółka ery sztucznej inteligencji?

Czym właściwie jest ASML?

Gdy mówimy o rynku półprzewodników, uwaga inwestorów najczęściej skupia się na firmach projektujących lub produkujących chipy. W praktyce jednak cały ten ekosystem opiera się na jeszcze jednym, znacznie mniej widocznym filarze.

Tym filarem jest ASML Holding.

Spółka nie projektuje procesorów i nie produkuje układów scalonych. Jej rola jest jednak fundamentalna, ponieważ dostarcza technologię, bez której ich wytwarzanie byłoby niemożliwe. Maszyny ASML znajdują się w fabrykach największych producentów półprzewodników, takich jak TSMC, Intel czy Samsung Electronics.

Aby zrozumieć znaczenie spółki, warto na moment zatrzymać się przy samym procesie produkcji chipów.

W uproszczeniu polega on na tworzeniu niezwykle precyzyjnych wzorów na powierzchni krzemowego wafla. To właśnie te struktury tworzą miliardy tranzystorów, które decydują o wydajności i możliwościach nowoczesnych układów.

Kluczową rolę w tym procesie odgrywa litografia.

Jest to technologia pozwalająca przenosić wzory na krzem przy użyciu światła. Im krótsza długość fali, tym większa precyzja, a co za tym idzie możliwość projektowania coraz bardziej zaawansowanych chipów.

Najbardziej zaawansowaną formą tej technologii jest litografia EUV, czyli ekstremalne ultrafioletowe światło. To właśnie w tym obszarze ASML zajmuje absolutnie unikalną pozycję na rynku.

Obok systemów EUV spółka rozwija również rozwiązania DUV, wykorzystywane zarówno w bardziej zaawansowanych, jak i dojrzałych procesach produkcyjnych. Uzupełnieniem oferty są systemy pomiarowe, oprogramowanie oraz rozbudowany segment usług serwisowych.

W praktyce oznacza to, że ASML nie dostarcza pojedynczego produktu, lecz kompleksowe rozwiązania umożliwiające produkcję półprzewodników na każdym etapie zaawansowania technologicznego.

I choć działalność spółki pozostaje niewidoczna dla końcowego użytkownika, to bez niej nie powstałby żaden nowoczesny chip.

Monopol, którego nikt nie ruszy

W świecie technologii słowo „monopol” pojawia się często, ale rzadko kiedy jest w pełni uzasadnione. W większości przypadków oznacza ono po prostu silną pozycję rynkową lub przewagę nad konkurencją.

W przypadku ASML Holding sytuacja wygląda inaczej.

Spółka jest jedynym producentem na świecie maszyn wykorzystujących litografię EUV. Nie ma drugiego dostawcy, nie istnieje realna alternatywa i co najważniejsze, od lat nie widać żadnych sygnałów, które sugerowałyby zmianę tego stanu rzeczy.

Aby zrozumieć skalę tej przewagi, warto spojrzeć na samą technologię.

Litografia EUV wykorzystuje światło o długości fali 13,5 nanometra, co pozwala tworzyć struktury na poziomie pojedynczych nanometrów. Problem polega na tym, że takie światło nie zachowuje się w sposób intuicyjny. Nie można go skutecznie skupić przy użyciu klasycznych soczewek, dlatego cały system opiera się na ekstremalnie precyzyjnych lustrach.

To jednak dopiero początek.

Źródło światła EUV powstaje poprzez uderzanie laserem o bardzo wysokiej mocy w mikroskopijne krople cyny, co generuje plazmę emitującą odpowiednią długość fali. Cały proces musi być kontrolowany z niemal absolutną precyzją, a najmniejsze odchylenia mogą prowadzić do błędów w produkcji chipów.

Efektem jest jedna z najbardziej skomplikowanych maszyn, jakie kiedykolwiek stworzył człowiek.

Źródło: ASML.COM Maszyna z serii TWINSCAN EXE

Systemy EUV produkowane przez ASML składają się z setek tysięcy komponentów, a ich opracowanie było wynikiem dekad badań, miliardowych inwestycji oraz współpracy z wyspecjalizowanymi partnerami, takimi jak Carl Zeiss, odpowiedzialny za kluczowe elementy optyki.

Źródło: ASML.COM Maszyna z serii TWINSCAN NXT

Dlaczego więc konkurencja nie jest w stanie nadrobić tego dystansu?

Powodów jest kilka.

Po pierwsze, bariera technologiczna jest ogromna. Stworzenie działającego systemu EUV wymaga nie tylko kapitału, ale także unikalnego know how, które ASML budowała przez ponad trzy dekady.

Po drugie, cały łańcuch dostaw jest niezwykle złożony i oparty na relacjach, których nie da się szybko odtworzyć. Wiele komponentów wykorzystywanych w maszynach ASML nie ma odpowiedników dostępnych na rynku.

Po trzecie, klienci są już głęboko zintegrowani z technologią spółki. Najwięksi producenci chipów na świecie, tacy jak TSMC czy Samsung Electronics, dostosowali swoje procesy produkcyjne do systemów ASML, co dodatkowo wzmacnia efekt „lock in”.

W praktyce oznacza to, że przewaga ASML nie wynika tylko z technologii, ale z całego ekosystemu, który powstał wokół niej.

I właśnie dlatego mówimy tu nie o silnej pozycji rynkowej, lecz o jednym z najtrudniejszych do podważenia monopoli w nowoczesnej gospodarce.

Maszyna do zarabiania pieniędzy. Analiza finansowa ASML

ASML to firma, która systematycznie zwiększa swoje przychody, jednocześnie podnosząc efektywność działania. Wzrost sprzedaży idzie w parze z coraz wyższą rentownością, co świadczy o doskonałym zarządzaniu kosztami i wysokiej wartości produktów. Marże operacyjna i netto utrzymują się na bardzo atrakcyjnym poziomie, co oznacza, że każdy zarobiony euro przynosi firmie solidny zysk. Ta zdolność do generowania wysokich marż daje firmie przewagę konkurencyjną i potwierdza jej pozycję lidera w segmencie zaawansowanych technologii półprzewodnikowych.

Spółka wyróżnia się wyjątkowo silną zdolnością do generowania gotówki, mimo naturalnej cykliczności swojego biznesu. Jej działalność opiera się na dużych, technologicznie skomplikowanych zamówieniach, co sprawia, że wyniki mogą być nierównomierne w krótkim okresie, ale w długim terminie pozostają bardzo solidne. Systematyczny wzrost wolnych przepływów pieniężnych pokazuje rosnącą efektywność operacyjną i umiejętność przekuwania popytu na realne zyski. Nawet przy wysokich nakładach inwestycyjnych spółka utrzymuje silną pozycję gotówkową, co daje swobodę w finansowaniu dalszego rozwoju i utrzymaniu przewagi technologicznej nad konkurencją.

W aspekcie finansowym ASML prezentuje się wzorowo. Ma niemal zerowe zadłużenie netto, wysoką płynność i efektywnie wykorzystuje kapitał. Zwrot z zaangażowanego kapitału jest wielokrotnie wyższy niż koszt jego pozyskania, co oznacza, że firma nie tylko rośnie, ale konsekwentnie tworzy realną wartość dla akcjonariuszy. Dodatkowo spółka skutecznie zarządza ryzykiem związanym z cyklicznością rynku, co pozwala utrzymać stabilność nawet w okresach wahań koniunkturalnych.

Jednocześnie wycena rynkowa pozostaje zmienna i wrażliwa na oczekiwania dotyczące przyszłego wzrostu. Okresowe spadki mnożników sugerują, że rynek momentami koryguje nadmierny optymizm, ale nadal dostrzega w ASML lidera o ponadprzeciętnym potencjale i mocnych fundamentach. Firma łączy wzrost z wysoką generacją gotówki i silną pozycją finansową, co zapewnia możliwość dalszego inwestowania w innowacje i rozwój globalny.

ASML to przedsiębiorstwo, które nie tylko ustanawia standardy technologiczne w swojej branży, ale też mistrzowsko łączy efektywność operacyjną z rentownością i stabilnością finansową. Jej zdolność do tworzenia wartości dla akcjonariuszy, utrzymania przewagi konkurencyjnej i realizowania strategii długoterminowego rozwoju czyni ją atrakcyjną inwestycją, która ma potencjał przynosić solidne wyniki przez wiele lat.

Spojrzenie na wycenę

Przedstawiamy wycenę ASML Holding metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Należy podkreślić, że ma ona charakter wyłącznie informacyjny i nie powinna być traktowana jako rekomendacja inwestycyjna ani precyzyjna wycena.

ASML to lider technologii półprzewodnikowych, dostarczający zaawansowane rozwiązania dla producentów chipów na całym świecie. Firma korzysta na rosnącym zapotrzebowaniu związanym z cyfryzacją, rozwojem sztucznej inteligencji i automatyzacją procesów produkcyjnych, co tworzy solidne fundamenty do dalszego wzrostu.

Wycena opiera się na scenariuszu bazowym prognoz przychodów i wyników finansowych. Przyjęty koszt kapitału (WACC) pozwala zachować realistyczny obraz sytuacji, a konserwatywne założenia dotyczące wzrostu wartości rezydualnej odzwierciedlają ostrożne podejście do przyszłych perspektyw.

Biorąc pod uwagę obecny kurs akcji ASML na poziomie 1 227 EUR oraz wycenę DCF na poziomie 1 408,25 EUR, szacowany potencjał wzrostu wynosi około 15 procent. Oznacza to atrakcyjną okazję inwestycyjną, szczególnie dla inwestorów wierzących w dalszą ekspansję firmy i utrzymanie przewagi technologicznej w branży półprzewodników.

Spojrzenie na wykres

Analizując wykres notowań akcji ASML Holding od początku roku, zauważamy wyraźne i stabilne odbicie, które wyraźnie wpisuje się w długoterminowy trend wzrostowy. Kurs porusza się w szerokim kanale wzrostowym, a kolejne korekty cenowe są relatywnie krótkie i płytkie, co świadczy o dominującej presji popytu oraz o silnym zainteresowaniu inwestorów akcjami spółki.

Z punktu widzenia fundamentów, silny trend wzrostowy jest uzasadniony rosnącym popytem na technologie ASML, wysoką efektywnością operacyjną i zdolnością spółki do generowania gotówki. Kolejne rekordowe zamówienia, inwestycje w rozwój oraz pozycja lidera w branży półprzewodników przekładają się bezpośrednio na zaufanie inwestorów. Połączenie stabilnych fundamentów z pozytywnym sentymentem rynkowym tworzy trwałą dynamikę wzrostową, której wykres jest wiernym odzwierciedleniem.

Źródło: xStation5