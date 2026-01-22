Spółka Tygodnia: TSMC serce globalnej rewolucji AI (22.01.2026)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company to firma, która niemal w pojedynkę napędza globalną produkcję chipów. Gdy mówimy o sztucznej inteligencji, high-performance computing czy superkomputerach, w tle niemal zawsze pojawia się TSMC, producent dostarczający serce najnowocześniejszych układów. W czwartym kwartale 2025 roku firma pokazała, że jej znaczenie nie jest tylko teoretyczne. Wyniki finansowe i popyt ze strony gigantów technologicznych potwierdzają, że TSMC nie tylko nadąża za trendami, ale je współtworzy. W tym artykule przyjrzymy się, jak rekordowe przychody i zyski za ostatni kwartał odzwierciedlają dominację spółki w branży, a także zobaczymy jakie są jej perspektywy i ile może być naprawdę warta.

TSMC w centrum globalnej technologii

TSMC nie jest zwykłym producentem chipów. To firma, która decyduje o tym, jakie technologie trafiają do serwerów, superkomputerów i centrów danych obsługujących sztuczną inteligencję na całym świecie. Najwięksi gracze rynku, tacy jak Nvidia, AMD czy Apple, a także główni hyperscalerzy, powierzają TSMC najważniejsze zlecenia produkcyjne. Dzięki temu spółka nie tylko zarabia na rosnącym popycie, ale również kształtuje kierunek rozwoju całej branży. Zaawansowane węzły technologiczne, w tym procesy 3 nanometry, 5 nanometrów i 7 nanometrów, odpowiadały razem za 77% przychodów z waferów w czwartym kwartale 2025 roku. Co więcej, dopiero co rozpoczęta masowa produkcja układów 2 nanometrowych staje się kolejnym solidnym fundamentem dla przyszłych przychodów spółki. Technologia ta ma potencjał, by w nadchodzących latach znacząco zwiększyć udział TSMC w najbardziej zaawansowanych segmentach rynku chipów, szczególnie w obszarze sztucznej inteligencji i wysokowydajnych obliczeń.

Rekordowe wyniki IV kwartału 2025

TSMC zakończyło czwarty kwartał 2025 roku z imponującymi wynikami, które zdecydowanie przewyższają oczekiwania rynku. Przychody kwartalne wyniosły NT$1 046,09 mld, czyli około 33,2 mld USD, co oznacza wzrost o 20,5% rok do roku i stanowi najwyższy poziom w historii spółki. Zysk netto sięgnął NT$505,74 mld, czyli 16 mld USD, notując 35% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Tak silny wynik finansowy pokazuje zdolność TSMC do utrzymania wysokiej rentowności nawet w warunkach rosnących nakładów inwestycyjnych i zwiększonego popytu na chipy.

Marża brutto utrzymała się na bardzo wysokim poziomie 62%, a marża operacyjna wyniosła 54%, co podkreśla wyjątkową efektywność operacyjną firmy. Wysoki poziom marży netto wynoszący 48,3% potwierdza, że TSMC skutecznie zarządza kosztami produkcji, jednocześnie utrzymując silną pozycję cenową w segmencie chipów high-end.

Zaawansowane technologie pozostają kluczowym motorem wzrostu. Procesy 3 nm, 5 nm i 7 nm odpowiadały za 77% przychodów z waferów, w tym 3 nm 28%, 5 nm 35% i 7 nm 14%. Na początku 2026 roku spółka rozpoczęła masową produkcję układów 2 nm, które już teraz stanowią fundament pod przyszły rozwój i wzmocnienie pozycji TSMC w obszarze sztucznej inteligencji oraz wysokowydajnych obliczeń. Struktura przychodów pokazuje, że spółka skutecznie koncentruje się na najbardziej zaawansowanych technologicznie segmentach rynku, co zapewnia wysoką marżowość i przewagę konkurencyjną na lata.

Stabilny wzrost i mocna pozycja finansowa TSMC

TSMC od kilku lat konsekwentnie rozwija się, systematycznie zwiększając przychody kwartalne z około 200 mld TWD do ponad 1 046 mld TWD pod koniec 2025 roku. Dynamiczny wzrost zysku netto potwierdza rosnącą rentowność spółki, a marże operacyjna i netto utrzymują się na bardzo wysokim poziomie, przekraczając odpowiednio 50% i 40%. Tak wysoki poziom rentowności świadczy o wyjątkowej efektywności działania firmy, jej zdolności do utrzymania przewagi cenowej oraz o tym, że TSMC skutecznie zarządza kosztami produkcji w najbardziej zaawansowanych segmentach rynku.

Finansowo spółka prezentuje się solidnie i stabilnie. Gotówka i jej ekwiwalenty znacznie przewyższają zobowiązania, co zapewnia elastyczność finansową oraz swobodę w finansowaniu rozwoju i realizacji ambitnych inwestycji. Wskaźnik płynności bieżącej pozostaje na bezpiecznym poziomie, co pozwala spółce bez problemu regulować bieżące zobowiązania i utrzymywać wysoki poziom stabilności finansowej nawet w okresach zwiększonej zmienności rynkowej.

Efektywność zarządzania kapitałem również pozostaje na wyjątkowo wysokim poziomie. EBITDA rośnie proporcjonalnie do przychodów, a zwrot na zainwestowanym kapitale (ROIC) znacząco przewyższa koszt kapitału, co wskazuje na zdolność TSMC do generowania trwałej wartości dla akcjonariuszy oraz na stabilność i opłacalność działalności w długim terminie. Dodatkowo struktura przychodów pokazuje, że kluczową rolę odgrywają zaawansowane węzły technologiczne, które odpowiadają za większość sprzedaży i stanowią fundament dalszego wzrostu. Dzięki temu TSMC nie tylko zaspokaja rosnący popyt na chipy do sztucznej inteligencji i wysokowydajnych obliczeń, ale także utrzymuje przewagę nad konkurencją na rynku globalnym.

Analiza stóp zwrotu dodatkowo potwierdza silną pozycję TSMC na tle szerokiego rynku. Wykres skumulowanej stopy zwrotu pokazuje, że akcje TSMC w analizowanym okresie wyraźnie przewyższały zarówno indeks SP500 jak i Nasdaq100. Mimo większej zmienności w pierwszej części roku, spółka szybko odrobiła straty i weszła w dynamiczną fazę wzrostu, kończąc okres z wynikiem przekraczającym 60%, podczas gdy główne indeksy amerykańskie zanotowały wzrost rzędu kilkunastu–dwudziestu kilku procent. Taka relatywna przewaga świadczy o tym, że rynek pozytywnie dyskontuje fundamenty TSMC, w szczególności jej kluczową rolę w globalnym łańcuchu dostaw półprzewodników oraz ekspozycję na długoterminowe trendy, takie jak sztuczna inteligencja i wysokowydajne obliczenia.

Perspektywy na 2026 rok i planowane inwestycje

TSMC rozpoczyna 2026 rok z bardzo mocnym momentum i optymistycznymi prognozami. Zarząd spółki prognozuje przychody w pierwszym kwartale w przedziale 34,6–35,8 mld USD, co oznacza dalszy dwucyfrowy wzrost rok do roku. Marża brutto przewidywana jest na poziomie 63–65%, a marża operacyjna na 54–56%, co pokazuje, że firma utrzymuje zdolność do generowania wysokiej rentowności nawet przy rosnącym popycie na chipy AI i high performance computing.

Najbardziej imponującym elementem strategii TSMC są jednak nakłady inwestycyjne. Spółka planuje w 2026 roku przeznaczyć na rozwój i modernizację mocy produkcyjnych rekordowe 52–56 mld USD, co oznacza wzrost o ponad 25% w porównaniu z rokiem poprzednim. To gigantyczne inwestycje, które koncentrują się na rozwijaniu najbardziej zaawansowanych węzłów 3 nm, 5 nm i 7 nm oraz na masowej produkcji układów 2 nm, stanowiących fundament przyszłego wzrostu. Skala nakładów jasno pokazuje, że TSMC nie traktuje boomu na AI jako chwilowej mody, lecz jako trwałą zmianę w globalnym rynku półprzewodników.

Dzięki tym inwestycjom spółka umacnia swoją przewagę technologiczną i zabezpiecza możliwości produkcyjne dla największych klientów, takich jak Nvidia, AMD, Apple oraz głównych hyperscalerów. Silna struktura przychodów, wysoka marżowość i strategiczne inwestycje w najnowsze technologie pokazują, że TSMC jest nie tylko gotowe na obecny popyt, ale przygotowuje fundamenty pod wieloletni, stabilny rozwój.

Spojrzenie na wycenę

Przedstawiamy wycenę Taiwan Semiconductor Manufacturing Company metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Należy podkreślić, że ma ona wyłącznie charakter informacyjny i nie powinna być traktowana jako rekomendacja inwestycyjna ani precyzyjna wycena.

TSMC jest największym na świecie producentem półprzewodników na zlecenie, dostarczającym najbardziej zaawansowane układy do branży sztucznej inteligencji, high performance computing i centrów danych. Firma korzysta na rosnącym popycie na chipy AI i wysokowydajne procesory, a jej strategiczne inwestycje w węzły 3 nm, 5 nm, 7 nm oraz masową produkcję 2 nm tworzą solidne fundamenty dla dalszego wzrostu.

Warto zaznaczyć, że TSMC utrzymuje bardzo wysoką rentowność i przewagę technologiczną nad konkurencją, co ogranicza ryzyka rynkowe i pozwala bezpiecznie planować rozwój w najbliższych latach. Jednocześnie wycena pozostaje ostrożna, uwzględniając potencjalną presję ze strony konkurencji i zmienność globalnego rynku półprzewodników.

Na tej podstawie wartość jednej akcji TSMC szacujemy na około 465 USD, co w porównaniu z aktualnym kursem 326 USD daje potencjał wzrostu rzędu 43% . To wskazuje, że spółka nie tylko prezentuje solidne fundamenty finansowe, ale także oferuje interesującą perspektywę dla inwestorów wierzących w dalszy rozwój sektora półprzewodników i sztucznej inteligencji.

Źródło: xStation5

Podsumowanie i perspektywy wartości

TSMC kończy 2025 rok w znakomitej kondycji finansowej, z rekordowymi przychodami i imponującą rentownością. Silny wzrost przychodów, wysokie marże oraz strategiczne inwestycje w najbardziej zaawansowane technologie, w tym masową produkcję układów 2 nm, pokazują, że spółka nie tylko utrzymuje pozycję lidera, ale buduje fundamenty pod wieloletni rozwój.

Przy planowanych nakładach inwestycyjnych na poziomie 52–56 mld USD w 2026 roku, TSMC zabezpiecza przewagę technologiczną oraz zdolności produkcyjne dla kluczowych klientów, takich jak Nvidia, AMD, Apple i główni hyperscalerzy. To pokazuje, że firma traktuje boom na sztuczną inteligencję jako trwały trend, a nie chwilową modę