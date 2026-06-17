Sprzedaż domów w USA bije prognozy. Akcje Lennar rosną 2%

Sprzedaż domów w USA wzrosła o 3,8% wobec 0,9% prognoz i 1,4% poprzednio. Akcje dewelopera Lennar zyskują po tych doniesieniach i rosną dziś ponad 2%.
Źródło: xStation5
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