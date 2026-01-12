⏫Srebro rośnie niemal 7%

Kontrakty terminowe na złoto oraz srebro osiągają dzisiaj nowe historyczne szczyty wobec pojawienia się kolejnej presji ze strony amerykańskich władz na Fed. Departament Sprawiedliwości rozpoczyna śledztwo karne w sprawie oświadczenia Jerome Powella o przeprowadzeniu renowacji historycznych budynków Rezerwy Federalnej, co jest jednak przedstawione przez szefa Fed jako pretekst do ataku i presji na obniżenie stóp procentowych. Podważanie wiarygodności Fed mocno osłabia dolara i pobudza metale do wzrostów.

Dodatkowo w dalszym ciągu mamy do czynienia z punktami zapalnymi na mapie świata w postaci Wenezueli, Grenlandii czy również Iranu, gdzie zostało zabitych wielu strajkujących przeciwko rządowi w całym kraju. Donald Trump nie wykluczył interwencji, jeśli protestujący dalej będą ginąć.

Warto również zauważyć, że pojawia się spora obawa o dostępność metalu w Chinach. Na giełdzie w Sznaghaju ceny rosną powyżej 90 dolarów za uncję.

Premia cen w Chinach ponownie podskoczyła. Źródło: Bloomberg FInance LP

Warto zauważyć, że na ten moment nie spełniły się obawy związane z tym, że bardzo mocno spadnie liczba otwartych pozycji na COMEXie wobec rebilansowania indeksów surowców. Niemniej zwrócić uwagę, że stosunek cen złota do srebra sięga już niemal historycznej średniej znajdującej się w okolicach 50-53 punkty. Choć w przeszłości w trakcie hossy na rynkach metali szlachetnych bywało niżej, rynki mają tendencje do respektowania średnich i powrotów do trednów. 10 letnia średnia krocząca stosunku cenowego wynosi obecnie nieco powyżej 80 punktów, czyli znacznie powyżej obecnych 54 punktów.

Spojrzenie techniczne

Cena srebra wybija się dzisiaj nie tylko powyżej 80 punktów, ale powyżej poprzedniego lokalnego szczytu z początku stycznia oraz powyżej historycznego szczytu z grudnia. Obecnie testowane są okolice 85 USD, a wsparcie zlokalizowane jest przy 84 USD, gdzie widać już reakcje cenowe dwóch obecnych świec. Źródło: xStation5