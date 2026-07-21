Srebro wybija powyżej 59 USD i ponownie przyciąga kapitał. Złoto pozostaje w cieniu młodszego brata!

Dzisiejsza sesja przynosi zdecydowany powrót popytu na rynku metali szlachetnych, a największym beneficjentem tego ruchu jest srebro. Metal po pokonaniu wcześniejszej strefy oporu w rejonie 58 USD za uncję przebił poziom 59 USD, notując wzrost przekraczający 5%.

Siła srebra wynika z kilku nakładających się czynników. Inwestorzy ponownie zwiększają ekspozycję na metale szlachetne w otoczeniu słabszego dolara oraz oczekiwań dotyczących przyszłej polityki banków centralnych. Dodatkowym wsparciem pozostaje przemysłowy charakter srebra. Metal ten, w przeciwieństwie do złota, jest nie tylko aktywem zabezpieczającym przed ryzykiem, ale również surowcem wykorzystywanym w wielu sektorach gospodarki, między innymi w fotowoltaice, elektronice oraz technologiach związanych z transformacją energetyczną.

Źródło: xStation5

Przebicie poziomu 59 USD ma również istotne znaczenie techniczne. W ostatnich dniach okolice 58–59 USD stanowiły barierę, przy której pojawiała się podaż. Pokonanie tego zakresu wskazuje na przewagę strony popytowej i może otworzyć drogę do dalszego ruchu w kierunku kolejnych poziomów oporu, szczególnie w rejonie 60 USD i powyżej.

Złoto również korzysta z poprawy sentymentu na rynku metali szlachetnych, jednak jego zachowanie pozostaje bardziej umiarkowane. Kruszec nadal znajduje się pod wpływem wcześniejszej presji technicznej i musi pokonać istotne poziomy oporu, aby można było mówić o trwałej zmianie trendu.

Źródło: xStation5

Dzisiejsza sesja pokazuje wyraźną przewagę srebra nad złotem. Kapitał inwestorów kieruje się nie tylko w stronę aktywów zabezpieczających przed niepewnością, ale również w stronę metalu, który może skorzystać na odbudowie popytu przemysłowego. Utrzymanie się srebra powyżej 59 USD będzie kluczowym sygnałem, czy obecny ruch jest jedynie krótkoterminowym odbiciem, czy początkiem kolejnej fali wzrostowej.