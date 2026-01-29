Srebro zyskuje rekordowe 65% w miesiąc 🚀, a instytucje nadal redukują pozycje ✂️

Na rynku srebra widać wyraźną rozbieżność między przepływami instytucjonalnymi a popytem detalicznym. Fundusze ETF zmniejszyły swoje zasoby o około 5,1 mln uncji trojańskich w ciągu ostatniej sesji, co oznacza piąty dzień z rzędu odpływów i podnosi łączną sprzedaż netto od początku roku do blisko 29 mln uncji. Wskazuje to na realizację zysków lub rebalans portfeli przez dużych inwestorów po wyjątkowo silnym rajdzie cenowym. Mimo to ogólny sentyment wobec metali szlachetnych pozostaje byczy, wspierany przez słabszego dolara, oczekiwaną politykę monetarną w USA oraz rosnącą niepewność geopolityczną — czynniki, które windują cały segment metali razem ze złotem.

Od strony cenowej srebro pozostaje jednak niezwykle silne. Notowania wystrzeliły na nowe historyczne maksima powyżej 119 USD za uncję i są już prawie 65% wyżej od początku roku, po gigantycznym wzroście o 146% w 2025 roku.

Popyt fizyczny eksploduje w Azji — szczególnie w Hongkongu i południowych Chinach — gdzie inwestorzy coraz częściej traktują srebro jako tańszą alternatywę dla rekordowo drogiego złota. Sklepy sprzedają sztabki w ciągu godzin, a producenci biżuterii przenoszą produkcję z złota na srebro.

