Target Hospitality: Czy Pivot AI może się udać?

Target Hospitality to niszowa spółka zajmująca się zakwaterowaniem robotników w odległych zakątkach USA. Do tej pory działalność spółki opierała się głównie na budowie i utrzymaniu tymczasowych miejsc zakwaterowania na potrzeby m.in. przemysłu wydobywczego czy budowlanego.

Spółka ma za sobą ciekawą konferencję wynikową.

Przychody spółki ponownie spadły - do 72,8 miliona dolarów. Jest to spadek kwartał do kwartału o ok. 20%.

Jeszcze gorzej wyglądają wyniki EPS: spółka już piąty kwartał z rzędu rejestruje straty. Strata w Q1 2026 okazała się wyższa od oczekiwań, osiągając -0,13 USD zamiast oczekiwanych okolic -0,10 USD.

Lepiej wypada skorygowana EBITDA, z wynikiem na poziomie 9,94 miliona dolarów wobec oczekiwań na poziomie 8,5 miliona. Można jednak zadać sobie pytanie, w świetle pozostałych danych, w jakim stopniu wysoka skorygowana EBITDA jest zasługą sprawności operacyjnej, a nie np. księgowości.

Spółka rośnie po publikacji wyników aż o 14% - nie wzrosłaby tak bardzo, pokazując rosnącą stratę. Optymizm inwestorów wynika z ogromnego kontraktu, który spółka miała pozyskać, mającego przynieść jej 750 milionów dolarów przez „kilka (najbliższych) lat”.

Kontrakt ten pozwolił podnieść prognozy rentowności o kilkanaście procent już na koniec 2026 roku. Zarząd podniósł cel przychodów na koniec roku do 375 milionów (vs 325 mln) oraz wynik EBITDA do ok. 80 milionów USD (wobec dotychczasowych szacunków na poziomie ok. 73 milionów).

Nie jest to pierwszy taki kontrakt w ostatnim czasie : w kwietniu spółka zapowiedziała pozyskanie innego kontraktu na kwotę 550 milionów. Pierwsze pytanie, które nasuwa się w świetle tych informacji, brzmi: kto płaci setki milionów dolarów za kontenery mieszkalne i mobilne toalety?

Oczywiście oba kontrakty dotyczą wsparcia budowy i obsługi centrów danych AI, a sama spółka kładzie nacisk na strategiczny charakter i zmianę kursu w stronę tego segmentu. Z perspektywy spółki jest to strzał w dziesiątkę: utrzymuje ona swój dotychczasowy model biznesowy bez zmian – zmienia się natomiast jedynie odbiorca, na takiego, którego przepastne budżety CAPEX są w stanie zagwarantować wyższą marżę . Z perspektywy inwestora jednak zastanawiające może być, jak trwały jest taki wzrost i poprawa rentowności.

Tu pojawia się drugie pytanie. Należy dodać kontekst, że Target Hospitality szczyt przychodów i rentowności osiągnęła w 2023 roku, a od tamtej pory znajduje się na równi pochyłej . Z tej perspektywy wzrost spółki wygląda jak tymczasowe podpięcie się pod szerszy ruch rynkowy, który przestał zadawać sobie pytania o trwałość rozwiązań, racjonalność wzrostów czy koszt inwestycji.

Optymistycznie wypadają niektóre firmy inwestycyjne, które obsypały spółkę podniesionymi cenami docelowymi.

Wzrost kursu reaguje znacznie szybciej, i dyskontuje przyszłe korzyści z nowych kontraktów. Spółka wzrosła o ~130% w ciągu ostatnich 3 miesięcy, odrabiając tym samym ponad 2 lata strat. Odzwierciedla to sentyment szerokiego rynku wobec podmiotów powiązanych z “AI-boom”. Źródło: xStation5