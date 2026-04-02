Synektik dzieli się, by rosnąć. Syn2Bio wchodzi na giełdę

Kwiecień zapowiada się wyjątkowo interesująco dla polskiego rynku kapitałowego. W krótkim czasie na giełdzie pojawią się dwie nowe wysoko wyspecjalizowane spółki technologiczne, Creotech Quantum oraz SYN2BIO, które powstały w wyniku podziałów swoich matek, czyli Creotech Instruments i Synektika. To wyraźny sygnał, że krajowy sektor technologiczny wchodzi w nową fazę rozwoju, a GPW staje się naturalnym miejscem do finansowania projektów innowacyjnych i przyszłościowych. Pojawienie się takich podmiotów potwierdza, że warszawska giełda coraz skuteczniej przyciąga spółki działające w obszarach, które mogą zdefiniować przyszłość gospodarki.

W przypadku Synektika podział umożliwił wyodrębnienie działalności biotechnologicznej w osobny podmiot, SYN2BIO. Spółka ta skupi się na rozwijaniu innowacyjnych projektów, w tym w obszarze radiofarmaceutyków i nowoczesnych terapii, co stanowi segment o ogromnym potencjale wzrostu i znaczeniu strategicznym dla przyszłości medycyny. Bez wątpienia jest to działalność wymagająca cierpliwego kapitału i gotowości do podejmowania większego ryzyka, ale w przypadku sukcesu może przynieść ponadprzeciętne stopy zwrotu. Wyodrębnienie SYN2BIO daje spółce swobodę w kształtowaniu strategii rozwojowej, umożliwia szybsze reagowanie na zmiany rynkowe oraz pozwala precyzyjniej koncentrować zasoby na najbardziej perspektywicznych projektach.

Z kolei Synektik zachowuje swój bardziej dojrzały profil działalności, koncentrując się na zaawansowanych technologiach medycznych, diagnostyce oraz rozwiązaniach wspierających chirurgię. Taki model działalności zapewnia stabilność operacyjną i przewidywalność wyników, co może być szczególnie atrakcyjne dla inwestorów poszukujących spółek o niższym poziomie ryzyka. Rozdzielenie linii biznesowych umożliwia obu podmiotom rozwój w tempie i kierunku odpowiadającym ich specyfice, co zwiększa efektywność zarządzania i poprawia klarowność dla rynku.

Podział Synektika, podobnie jak proces w Creotech, należy traktować jako wyraźny pozytywny sygnał dla całego rynku. Rozdzielenie działalności zwiększa przejrzystość, ułatwia wycenę poszczególnych segmentów i daje inwestorom większą elastyczność w podejmowaniu decyzji. Teraz inwestorzy mogą wybrać między bardziej stabilnym biznesem Synektika a dynamicznie rozwijającą się i przyszłościową SYN2BIO. Taki mechanizm dokładnie odpowiada globalnym trendom w zarządzaniu spółkami technologicznymi, gdzie separacja działalności o różnym ryzyku i potencjale wzrostu staje się standardem.

Nie bez znaczenia pozostaje planowany debiut SYN2BIO na GPW, który w połączeniu z wejściem Creotech Quantum na giełdę może sprawić, że kwiecień 2026 roku zapisze się w historii polskiego rynku jako miesiąc symboliczny dla sektora innowacji. Inwestorzy zyskają możliwość ekspozycji na dwa zupełnie różne, ale równie perspektywiczne obszary, czyli biotechnologię i technologie kwantowe. Oba segmenty mają ogromne znaczenie w kontekście globalnego rozwoju i transformacji gospodarki, a dostęp do nich poprzez GPW zwiększa atrakcyjność warszawskiej giełdy na tle innych rynków regionu.

W szerszej perspektywie oba procesy pokazują, że polskie spółki coraz lepiej wykorzystują rynek kapitałowy do skalowania innowacji i przyciągania kapitału potrzebnego do realizacji ambitnych projektów. Zarówno biotechnologia, jak i technologie kosmiczne oraz kwantowe należą do kluczowych obszarów przyszłościowej gospodarki, dlatego pojawienie się takich podmiotów na GPW znacząco podnosi jej atrakcyjność dla inwestorów. Jeżeli oba debiuty zakończą się sukcesem, będzie to wyraźny sygnał, że warszawska giełda staje się miejscem przyciągającym najbardziej zaawansowane, perspektywiczne i innowacyjne projekty technologiczne. Dla rynku kapitałowego w Polsce może to oznaczać początek nowej ery, w której GPW stanie się centrum finansowania spółek “deep tech” o globalnym znaczeniu.

Źródło: xStation5