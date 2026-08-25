Kurs Synektik spadł o blisko 5% podczas poniedziałkowej sesji na GPW po informacji o dużej sprzedaży akcji przez prezesa i jednocześnie założyciela spółki. Zarządzający odniósł się do transakcji w mediach branżowych, tłumacząc decyzję przede wszystkim potrzebami osobistymi.

Czy sprzedaż akcji Synektik przez insidera rzeczywiście powinna jednak niepokoić inwestorów?

O jakiej transakcji mowa?

Skala transakcji jest istotna. Łączna wartość sprzedanych akcji Synektik wyniosła aż 215,25 mln PLN, co odpowiada około 7,2% kapitalizacji spółki.

Prezes Synektik nie pozbył się jednak całego swojego pakietu. Jego udział w akcjonariacie został zmniejszony z około 24% do 16,8%, co oznacza, że nadal pozostaje jednym z największych akcjonariuszy spółki.

Analiza techniczna STN.PL (D1)

Kurs po ostatnich korektach, znalazł się na poziomie 38,2 kanału FIBO oraz wzniesieniu 161,8 zasięgu FIBO wyznaczonego na w oparciu o wzrost z okolic kwietnia tego roku. Mimo zauważalnej korekty, średnie EMA wciaż zachowują wyraźnie wzrostową dynamikie a kurs wydaje reagować się na opór w postaci średniej EMA100 - która wraz z FIBO 161,8 może być ważną strefą dla konsolidacji po spadkach.

Źródło: xStation5

Dlaczego kurs Synektik spadł?

Warto zwrócić uwagę, że sprzedaż akcji nastąpiła w specyficznym momencie z punktu widzenia zachowania kursu Synektik.

Akcje spółki mają za sobą okres bardzo dynamicznych wzrostów oraz ustanowienie lokalnego szczytu w okolicach 390 PLN za akcję. Od tego momentu kurs zdążył się już jednak istotnie cofnąć. W momencie pisania artykułu akcje Synektik kosztowały około 338 PLN, podczas gdy w chwili zawierania omawianej transakcji kurs znajdował się w pobliżu 355 PLN.

Część uczestników rynku może więc interpretować sprzedaż jako realizację zysków już nie w trakcie dynamicznego trendu wzrostowego, ale po rozpoczęciu korekty.

Pojawiają się również porównania z kontrowersyjną transakcją na akcjach PKP Cargo, gdzie istotny akcjonariusz związany z władzami spółki sprzedał duży pakiet akcji, a następnie odkupił je po niższej cenie po reakcji rynku. Doszukiwanie się podobnego scenariusza w przypadku Synektik byłoby jednak na obecnym etapie daleko idącą nadinterpretacją.

Ważne są szczegóły transakcji

W analizie warto zwrócić uwagę nie tylko na deklarowane uzasadnienie prezesa, ale przede wszystkim na konstrukcję samej transakcji oraz wcześniejsze precedensy.

Pakiet akcji o wartości około 215 mln zł trafił do zaledwie trzech nieujawnionych inwestorów. Nie pozwala to oczywiście wyciągać jednoznacznych wniosków dotyczących przyszłej wyceny spółki, jednak skala zaangażowanego kapitału wskazuje, że po drugiej stronie transakcji znaleźli się inwestorzy gotowi ulokować bardzo znaczące środki w akcjach Synektik.

Jeszcze istotniejszy jest fakt, że sprzedaż została przeprowadzona po cenie zbliżonej do rynkowej, bez istotnego dyskonta, które często pojawia się przy dużych transakcjach pakietowych.

Z punktu widzenia rynku jest to ważny sygnał, duzi inwestorzy byli gotowi zaakceptować wycenę Synektik znajdującą się bardzo blisko bieżących notowań giełdowych.

Synektik ma już podobny precedens

Na uwagę zasługuje także podobna transakcja sprzed zaledwie około dwóch miesięcy.

Wówczas "Książek Holding" sprzedał około 1,376 mln akcji Synektik, a reakcja rynku była jeszcze gwałtowniejsza. Kurs spółki spadał chwilowo nawet o około 8%, a inwestorzy obawiali się konsekwencji pojawienia się tak dużej podaży akcji.

Obawy szybko jednak wygasły.

Poziom kursu sprzed transakcji, obejmującej pakiet odpowiadający około 16% kapitału spółki, został odzyskany już po siedmiu sesjach. W kolejnych tygodniach akcje Synektik kontynuowały wzrosty, osiągając następnie okolice 394 PLN za akcję.

Oczywiście wcześniejsze zachowanie kursu nie przesądza o tym, że obecny scenariusz będzie wyglądał identycznie. Pokazuje jednak, że sama sprzedaż dużego pakietu przez znaczącego akcjonariusza nie musi automatycznie oznaczać pogorszenia perspektyw fundamentalnych spółki.

Akcje Synektik: jak powinni patrzeć na to inwestorzy?

Jednym z najczęściej przywoływanych cytatów dotyczących transakcji insiderów są słowa legendarnego inwestora - Petera Lyncha:

„Insiderzy mogą sprzedawać akcje z wielu powodów, ale kupują je tylko z jednego”

Nie należy oczywiście traktować tej zasady mechanicznie. Sprzedaż akcji przez członka zarządu może wynikać zarówno z oceny wyceny spółki, jak i z dywersyfikacji majątku, podatków, potrzeb płynnościowych czy innych względów osobistych.

Dlatego przy analizie transakcji insiderów znacznie ważniejsze od samego faktu sprzedaży są jej skala, cena, struktura, moment rynkowy oraz to, jak duży pakiet akcji pozostaje nadal w rękach sprzedającego.

W przypadku Synektik reakcja kursu pokazuje, że rynek podchodzi do transakcji ostrożnie. Sama konstrukcja sprzedaży nie daje jednak obecnie wystarczających podstaw, aby traktować ją jako jednoznacznie negatywny sygnał dotyczący perspektyw spółki.

