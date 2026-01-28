🚗Tesla: Magia obietnic silniejsza od twardych danych. Akcje 2% w górę

Zyski nurkują o 61%, marże topnieją, a konkurencja przejmuje koronę lidera. Mimo to kurs Tesli rośnie o 2% w handlu posesyjnym, osiągając 444 USD. Inwestorzy podjęli decyzję: Tesla to już nie producent aut, to zakład o to, czy spółka zacznie być rozgrywającym w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Rynek kapitałowy bywa nierzadko absurdem, w szczególności, kiedy mamy do czynienia z takimi ikonicznymi postaciami jak Elon Musk. Co więcej, raport Tesli za Q4 2025 roku i za cały 2025 rok jest tego najlepszym dowodem. Spółka Elona Muska właśnie zamknęła rok, który w każdej innej branży uznano by za katastrofalny. Po raz pierwszy w historii Tesla odnotowała spadek rocznych przychodów, a jej zyski potężnie stopniały. Mimo to Wall Street kupuje wizję przyszłości, ignorując rozczarowującą teraźniejszość.

Wyniki za 2025 rok: Historyczny regres

Przychody roczne: 94,8 mld USD ( spadek o 3% r/r ) – to pierwszy taki przypadek w historii spółki.

Przychody kwartalne: 24,90 mld USD - gorzej niż w Q3 i gorzej niż Q2, Q3, Q4 2024

Zysk netto (cały rok): 3,8 mld USD ( spadek o 46% r/r ).

Zysk netto (Q4): 840 mln USD ( spadek o 61% r/r ). Gorzej było tylko w Q1 2025

Marża brutto: 20,1% – jedyny jasny punkt raportu (wzrost z 16,3%), sugerujący skuteczną walkę z kosztami produkcji.

Sprzedaż pojazdów: 1,64 mln sztuk ( spadek o 8,5% r/r ).

Fundamenty w odwrocie: Koniec dominacji na rynku EV

Tesla oficjalnie straciła status światowego lidera aut elektrycznych na rzecz chińskiego giganta BYD, który w 2025 roku dostarczył 2,26 mln pojazdów. W Europie palmę pierwszeństwa przejął Volkswagen. Brak nowych modeli (ostatni, Cybertruck, sprzedaje się poniżej oczekiwań) sprawia, że oferta Tesli staje się przestarzała, a agresywne obniżki cen zbiły marżę operacyjną do poziomu 6%. To mniej niż połowa rentowności Toyoty.

Dodatkowym obciążeniem stała się polityka. Elon Musk angażując się w administrację Trumpa (projekt DOGE), zraził część tradycyjnej, liberalnej bazy klientów. Szacuje się, że polaryzacja wizerunkowa mogła kosztować spółkę nawet milion potencjalnie sprzedanych aut.

Dlaczego akcje rosną? Zakład o przyszłość

Inwestorzy ignorują spadek sprzedaży, ponieważ wyceniają Teslę jako spółkę technologiczną, a nie motoryzacyjną. Kluczowe dla wzrostu kursu są trzy filary:

Robotaksówki (Cybercab): Choć Musk od lat obiecuje autonomiczną rewolucję, a rynek wierzy, że kwiecień 2026 r. będzie przełomem. Nawet ograniczona usługa w Austin i San Francisco jest postrzegana jako "dowód zysków przyszłości" (Proof of Concept), który dzięki skali fabryk Tesli może zmiażdżyć konkurencję. Optimus i Humanoidy: Wizja robotów zastępujących pracę ludzką to dla Wall Street potencjał mierzony w biliardach dolarów. Inwestorzy liczą, że pierwsze komercyjne egzemplarze trafią do klientów jeszcze w tym roku. Sojusz z xAI: Inwestycja 2 mld USD w startup Muska (xAI) ma być "skrótem" do pełnej autonomii (FSD). Tesla nie buduje AI od zera, tylko kupuje mózg dla swoich maszyn.

Scenariusze na rok 2026: Wóz albo przewóz

Rynek jest obecnie zawieszony w próżni między twardymi danymi a wiarą w geniusz Muska.

Scenariusz Optymistyczny. Tesla uruchamia Robotaxi w połowie roku. System FSD osiąga poziom niezawodności pozwalający na jazdę bez nadzoru. Akcje kontynuować wzrost, sięgając kolejnych kamieni milowych, które pozwolą Muskowi na jeszcze większe wzbogacenie. Pierwszym celem będzie kapitalizacja 2 bilionów dolarów.

Scenariusz Pesymistyczny. Robotaxi pozostaje gadżetem w dwóch miastach, a Optimus nie wychodzi z laboratorium. Przy dalszym spadku sprzedaży aut i braku subsydiów (polityka Trumpa), rynek zacznie pytać o realne zyski. Wtedy wycena 1,3 biliona dolarów może pęknąć jak bańka.

Scenariusz Realistyczny. Musk dostarczy "wystarczająco dużo", by utrzymać narrację o postępie, ale fundamenty finansowe będą nadal pod presją konkurencji z Chin. Kurs pozostanie zmienny, silnie reagując na każdy tweet i komunikat o postępach w AI.

Tesla przestała być bezpieczną przystanią inwestora szukającego lidera zielonej transformacji. Dziś to głównie zakład o coraz to nowsze wizje Elona Muska. Dla optymistów obecna cena to okazja przed "skokiem do nadprzestrzeni". Dla analityków patrzących na marże i spadające przychody to hazard na wysokich stawkach. Jedno jest pewne: do połowy 2026 roku Musk musi udowodnić, że jego roboty potrafią zarabiać prawdziwe pieniądze. W przeciwnym razie wystrzelona w kosmos przed latami Tesla powróci na ziemie.

Akcje spółki zanotowały ponad 2% wzrost w pierwszych minutach handlu posesyjnego, pomimo pierwszego w historii rocznego spadku przychodów. Źródło: Bloomberg Finance LP

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB

michal.stajniak@xtb.pl