Tesla przed wynikami: Narracja ważniejsza niż fakty

Akcje Tesli od szczytu, w najgłębszym punkcie korekty, straciły aż 30%. Przed wynikami sentyment wobec spółki jednak wyraźnie się poprawia, mimo sygnałów o trudnościach, których można dopatrzyć się w raportach dotyczących dostarczonych pojazdów. Czy inwestorzy mają na co czekać?

Raporty o produkcji i dostawach wskazują na duży, fundamentalny problem z modelem biznesowym Tesli. Spółka dostarczyła ok. 350 tys. pojazdów wobec produkcji na poziomie ok. 400 tys. Oznacza to znaczną lukę między możliwościami firmy a faktycznym popytem. Stworzenie zapotrzebowania na produkt będzie dużo trudniejsze niż rozbudowa produkcji.

Oczekiwania dla całej spółki są następujące:

Przychody: 22 mld USD

EPS: 0,36–0,37 USD

Marża brutto: 17,5%

Tesla jest jednak podmiotem złożonym i niekonwencjonalnym; równie złożone i niekonwencjonalne mogą okazać się oczekiwania oraz reakcje rynku. Poza wynikami na poziomie spółki warto zwrócić uwagę także na poszczególne segmenty działalności.

Najważniejszy segment, samochodowy, pozostaje pod presją i nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała ulec poprawie. Jednak jeśli spółce udałoby się wykazać wzrost przychodów lub, jeszcze lepiej, wzrost marży, może to stworzyć istotną przestrzeń do wzrostu kursu akcji.

Dużo lepiej wygląda segment systemów zasilania, który radzi sobie świetnie na niemal każdym polu, jednak wciąż pozostaje zbyt mały, by wywierać istotny wpływ na wyniki całej firmy.

To, co jednak prawdopodobnie przesądzi o reakcji rynku na wyniki, to segmenty robotaxi, robotów i/lub półprzewodników.

Robotaxi mają mieć przed sobą moment przełomowy: uruchomiono usługę w Dallas i Houston, a długo oczekiwany „Cyber Cab” ma wejść do produkcji w najbliższych tygodniach.

Roboty serii „Optimus” wciąż pozostają zagadką. Rentowność oraz zapotrzebowanie na produkty firmy w tym sektorze stoją pod dużym znakiem zapytania.

„Dziką kartą” jest dziś produkcja półprzewodników i inicjatywa „terra-fab”. Jakikolwiek namacalny sukces tej inicjatywy może wywołać euforię , natomiast pesymizm, ostrożność lub CAPEX powyżej oczekiwań mogą stłamsić wszelki entuzjazm.

Jeśli pojawią się nowe informacje, inwestorzy będą dogłębnie analizować wszelkie wzmianki o współpracy Tesli ze SpaceX i/lub xAI.