Toyota - po wynikach

- Firma zdołała nieznacznie przekroczyć oczekiwania dotyczące przychodów.
- Zysk operacyjny spadł, pod presją taryf, co spowodowało ostrożność wśród inwestorów.
- Zysk netto wzrósł znacznie, ale głównie z powodu różnic kursowych.
- Prognozy na koniec roku finansowego zostały podniesione.
Najważniejsze informacje finansowe:
- Przychody to 12,38 bilionów jenów. Wzrost o 8% oraz powyżej konsensusu na poziomie 12,18 bilionów.
- Zysk netto wzrósł o aż 62%, osiągając 932 miliardów jenów.
- Niepokojący jest fakt, że zysk operacyjny spadł o aż 27% rok do roku.
- Różnica między zyskiem operacyjnym a zyskiem netto wynikała głównie ze zwrotu z inwestycji oraz różnic kursowych. Sam zysk operacyjny okazał się pod dużą presją kosztów pracy i kolejnych amerykańskich ceł.
Spółka zakomunikowała szereg ważnych informacji odnośnie swojej strategi i przyszłości spółki. Firma w dalszym ciągu kontynuuje swoja strategie ekspansji w wielu sektorach branży jednocześnie. Inne spółki mogły by mieć z tym problem, ale Toyota z racji swojego rozmiaru może nie tylko sobie na to pozwolić, ale jest też w najlepszej pozycji, by wyciągnąć maksimum korzyści ponosząc stosunkowo niewielkie ryzyko.
Ekspansja, o której mowa to przede wszystkim inwestowanie jednocześnie w rynek EV, ale też Hybryd. Udział pojazdów nisko-emisyjnych to już 46,9% sprzedaży spółki.
Toyota podąża również za innymi trendami w branży. Spółka chwali się swoim nowym systemem “Arene” i z dumą zapowiada dalszy rozwój w kierunku „Software Defined Vehicles”.
Toyota pokazuje swoją pewność siebie, podnosząc prognozy na koniec roku finansowego. Pod koniec FY2026 zysk operacyjny ma wynosić już 3,4 bilionów jenów. Jest to wzrost z wcześniejszej prognozy 3,2 bilionów.
Rynek zareagował niewielkim niepokojem na informacje o dużym spadku zysku operacyjnego oraz wpływie taryf. Początkowo spółka straciła ok. 1,6% wyceny. Pozytywne prognozy jednak pozwoliły by wycena spółki wróciła z czasem na swoje poprzednie poziomy.
TM.US (D1)
Źródło: xStation5
