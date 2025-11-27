Toyota - po wynikach

Przychody to 12,38 bilionów jenów. Wzrost o 8% oraz powyżej konsensusu na poziomie 12,18 bilionów.

Zysk netto wzrósł o aż 62%, osiągając 932 miliardów jenów.

Niepokojący jest fakt, że zysk operacyjny spadł o aż 27% rok do roku.

Różnica między zyskiem operacyjnym a zyskiem netto wynikała głównie ze zwrotu z inwestycji oraz różnic kursowych. Sam zysk operacyjny okazał się pod dużą presją kosztów pracy i kolejnych amerykańskich ceł.

Chiny mogą produkować najwięcej samochodów, a USA najwięcej ich kupuje, jednak to Toyota jest światowym liderem sprzedaży. Japoński hegemon motoryzacji opublikował swoje wyniki.Najważniejsze informacje finansowe:

Spółka zakomunikowała szereg ważnych informacji odnośnie swojej strategi i przyszłości spółki. Firma w dalszym ciągu kontynuuje swoja strategie ekspansji w wielu sektorach branży jednocześnie. Inne spółki mogły by mieć z tym problem, ale Toyota z racji swojego rozmiaru może nie tylko sobie na to pozwolić, ale jest też w najlepszej pozycji, by wyciągnąć maksimum korzyści ponosząc stosunkowo niewielkie ryzyko.



Ekspansja, o której mowa to przede wszystkim inwestowanie jednocześnie w rynek EV, ale też Hybryd. Udział pojazdów nisko-emisyjnych to już 46,9% sprzedaży spółki.

Toyota podąża również za innymi trendami w branży. Spółka chwali się swoim nowym systemem “Arene” i z dumą zapowiada dalszy rozwój w kierunku „Software Defined Vehicles”.

Toyota pokazuje swoją pewność siebie, podnosząc prognozy na koniec roku finansowego. Pod koniec FY2026 zysk operacyjny ma wynosić już 3,4 bilionów jenów. Jest to wzrost z wcześniejszej prognozy 3,2 bilionów.



Rynek zareagował niewielkim niepokojem na informacje o dużym spadku zysku operacyjnego oraz wpływie taryf. Początkowo spółka straciła ok. 1,6% wyceny. Pozytywne prognozy jednak pozwoliły by wycena spółki wróciła z czasem na swoje poprzednie poziomy.

TM.US (D1)

Źródło: xStation5