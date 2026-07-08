Trump kończy zawieszenie broni z Iranem i odcina Hiszpanię od handlu🚨Ropa zyskuje 4%

Rynek dostał w ciągu kilku minut całą kaskadę geopolitycznych bomb, a najważniejszą z nich jest deklaracja Trumpa, że memorandum z Iranem jest "skończone", a zawieszenie broni przestaje funkcjonować. Prezydent USA nazwał Irańczyków "sick people" i stwierdził, że nie chce się z nimi dalej angażować, co natychmiast przełożyło się na rynek surowców. Brent i WTI zyskują ponad 4%, bo inwestorzy wyceniają wyższe ryzyko przerwania dostaw z regionu Zatoki Perskiej. To klasyczna reakcja risk-off na froncie energetycznym — każda eskalacja retoryki wobec Teheranu automatycznie podnosi premię za ryzyko geopolityczne w cenie baryłki.

Równolegle Trump uderzył w Hiszpanię, nakazując Departamentowi Skarbu całkowite zatrzymanie handlu z tym krajem i określając Madryt jako "słabego sojusznika NATO". Efekt widać na giełdzie — indeks IBEX spada o 1,8%, wyraźnie odstając od szerszego STOXX 600. To pokazuje, że rynek traktuje te słowa nie jako czczą retorykę, a realne ryzyko sankcyjne, które może uderzyć w hiszpańskie firmy eksportowe i sektor finansowy.

Do tego dochodzi seria innych kontrowersyjnych wypowiedzi — krytyka NATO za nadmierne obciążenie USA składkami, sugestie, że Grenlandia nigdy nie powinna wrócić pod kontrolę Danii, groźby wobec Chin w kwestii Kanału Panamskiego oraz gotowość sprzedaży F-35 Turcji wbrew protestom Izraela.

Źródło: xStation