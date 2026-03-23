Trump rezygnuje z ultimatum dla Iranu 🚨 TACO zawraca rynki 📈

Indeks dolara drastycznie zawraca (USDIDX: -0,6%) w reakcji na deklarację Donalda Trumpa, iż zarządził on odwleczenie wszelkich ataków na irańską infrastrukturę energetyczną na najbliższe pięć dni. W komunikacie prezydent USA dodał, że w ciągu ostatnich dwóch dni obie strony konfliktu przeprowadziły produktywną dyskusję na temat potencjalnego zatrzymania działań.
USDIDX był bliski wymazania wszystkich strat z osatniego czwartku, jednak komuniakt Trumpa zatrzymał silny strumień uczieczki do dolara. Źródło: xStation5
TACO na ostatnie godziny ultimatum
Deklaracja Trumpa zawróciła rynki z szerokich i głębokich spadków do globalnego odbicia. Ujście stresu wobec głębszej eskalacji i obaw o jeszcze większe rozregulowanie światowych łańcuchów dostaw energii momentalnie rozwiało awersję do ryzyka, zapalając większość indeksów na zielono.
W Europie najbardziej odbijają kontrakty na niemiecki DAX (DE40: +2,7%), który pozostawał najbardziej narażony na negatywną betę sektora energetycznego. Szeroki EU50 zyskuje ok. 2,3%, natomiast rodzimy W20 dodaje skromniejsze 0,5%, wciąż obciążony 4-proc. spadkami na akcjach Orlenu.
Wśród sektorów największe zyski odnotowują banki, których wyniki finansowe pozostają wrażliwe na ogólne trendy w koniunkturze (PKO BP: +4%, HSBC, UniCredit: +3,8%). Na czerwono zaświeciły się natomiast spółki związane z surowcami energetycznymi, które podążały za tąpnięciem na cenach ropy (Shell: -3,5%, BP: -4,1%, Orlen: -4%).
Na rynku walutowym doszło z kolei do gwałtownej zawrotki na dolarze, a największym beneficjentem ulgi stał się funt brytyjski (GBPUSD: +0,5%, GBPCHF: +0,55%), w którego uderzyła ostatnia wyprzedaż brytyjskich obligacji. EURUSD zyskuje 0,2% do 1,158. Wrażliwe na ryzyko waluty Antypodów (AUDUSD, NZDUSD), zyskują zaledwie 0,2%, co może podkreślać brak realnej poprawy perspektyw dla globalnej koniunktury w świetle wciąż zamkniętej cieśniny Ormuz.
Co ciekawe, optymizm utrzymuje się pomimo deklaracji Teheranu, iż Iran nie prowadził żadnych pośrednich ani bezpośrednich rozmów z Donaldem Trumpem, który miał sam się wycofać w świetle gróźb odwetu na infrastrukturę energetyczną sojuszników w Azji Zachodniej. Warto również zauważyć, że ropa powróciła szybko pod poziom 100 dolarów za baryłkę, dlatego chwilowa wyprzedaż na spółkach naftowych może nie doceniać scenariusza średnio wyższych cen surowca w najbliższych kwartałach nawet w przypadku deeskalacji.
Ropa wydaje się szanować wsparcie przy 100 USD w obliczu realnej kontynuacji konfliktu. Źródło: xStation5
Rząd ogłasza program CPN: “Ceny Paliwa Niżej”
Komentarz walutowy – Dolar wraca do gry pomimo porażki Trumpa
Volkswagen: potencjalna umowa z Izraelem uratuje zakład w Saksonii?
Czego jeszcze może nam zabraknąć z Zatoki Perskiej❓
