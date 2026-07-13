🚨Trump z rewolucją w Cieśninie

Rynki żyją dziś napięciem geopolitycznym wokół Cieśniny Ormuz i przeceną na spółkach technologicznych. Poniżej najważniejsze ruchy w skrócie.

Ropa gwałtownie w górę

OIL CFD rośnie o 4,42%, a WTI o 4,41%, po najnowszych wypowiedziach prezydenta Trumpa dotyczących nowej roli USA jako "strażnika" Cieśniny Ormuz. Kontrakty na ropę Brent i WTI zyskują na otwarciu ponad 3%, odbijając się od minimów sesyjnych po ponownej eskalacji konfliktu USA-Iran w regionie. Handel tankowcami przez cieśninę drastycznie zwolnił w ostatnich dniach, co dodatkowo wspiera ceny.

Wall Street pod presją

Kontrakty na S&P 500 i Nasdaq-100 wskazują na spadkowe otwarcie, z Nasdaq-100 tracącym nawet 1%, głównie za sprawą przeceny sektora pamięci i półprzewodników po skrajnie zmiennym debiucie SK Hynix na Nasdaq. US100 spada o 1,21%, a Bitcoin traci 1,78%.

Metale szlachetne wbrew logice

Złoto spada o 2,47%, a srebro o 2,90% mimo napięcia geopolitycznego – nietypowa reakcja, którą rynek tłumaczy obawami o dłużej utrzymywane wyższe stopy Fed przed jutrzejszym odczytem CPI. Uwydatnia się więc odwrotna korelacja z dolarem amerykańskim.

Rynek walutowy stabilny

USDJPY zyskuje 0,38%, a USDIDX rośnie o 0,11%, podczas gdy EURUSD i GBPUSD pozostają praktycznie bez zmian.

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Jeśli chodzi o najważniejsze instrumenty w sposób szczególny uwydatnia się siła ropy oraz USD. Pod presją notowane są główne indeksy giełdowe oraz metale szlachetne. Źródło: xStation